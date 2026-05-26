Σημαντική είδηση:
26.05.2026 | 11:35
Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
InShorts 26 Μαΐου 2026, 17:47
Eνσωμάτωση

Βέλγιο: Το τρένο κινούνταν με 120 χλμ και το σχολικό εκτοξεύτηκε 15 μέτρα – Θρήνος για τους νεκρούς

Η δύναμη της σύγκρουσης ήταν τέτοια που το λεωφορείο εκτοξεύθηκε στην είσοδο ενός σπιτιού.

Ίσως μιλάτε ήδη με AI chatbot και… δεν το καταλαβαίνετε

Ίσως μιλάτε ήδη με AI chatbot και… δεν το καταλαβαίνετε

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η τραγωδία με τους τέσσερις νεκρούς, ανάμεσά τους δύο παιδιά ηλικίας 12 και 15 ετών ύστερα από τη σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο στο Βέλγιο.

Τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους και δύο έφηβοι, σκοτώθηκαν σήμερα (26.05.2026) στο Βέλγιο όταν ένα τρένο έπεσε πάνω σε σχολικό λεωφορείο σε ισόπεδη σιδηροδρομκή διάβαση κοντά στην πόλη Μπούγκενχαουτ της Φλάνδρας, μετέδωσε το RTL TV επικαλούμενο τον υπουργό Μεταφορών Ζαν-Λικ Κρικ, ενώ την είδηση επιβεβαίωσε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μαξίμ Πρεβό.

Τα άλλα δύο θύματα είναι ο οδηγός του σχολικού 49 ετών και μία συνοδός 27 ετών, δήλωσε ο υπουργός προσθέτοντας ότι δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά.

Η εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής αστυνομίας Αν Μπερζέ δήλωσε στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα VRT ότι επτά μαθητές, ο οδηγός και ένας συνοδός επέβαιναν στο σχολικό λεωφορείο. Διευκρίνισε επίσης ότι κανένας από τους επιβάτες του τρένου δεν τραυματίστηκε.

Οι μπάρες ήταν κατεβασμένες

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 08:08 το πρωί της Τρίτης (26.05.2026) σε ισόπεδη διάβαση κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό του Μπούγκενχαουτ, σε απόσταση περίπου 23 χιλιομέτρων από τις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τον Φρεντερίκ Σακρέ, εκπρόσωπο της διαχειρίστριας εταιρείας του βελγικού σιδηροδρομικού δικτύου Infrabel, “το minibus χτυπήθηκε από ένα τρένο που επρόκειτο να σταματήσει στον επόμενο σταθμό”.

Οπως δήλωσε ο Κρικ, κάμερες ασφαλείας δείχνουν ότι οι προστατευτικές μπάρες στη διάβαση είχαν κατέβει.

Οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν πάντως πολύ ασαφείς.

Ο Σακρέ είπε ότι η μπάρα ήταν κατεβασμένη και το φανάρι κόκκινο. «Έχουμε πλάνα που το δείχνουν», είπε ο ίδιος.

Το τρένο που το χτύπησε ταξίδευε με περίπου 120 χλμ./ώρα και επρόκειτο να αρχίσει να φρενάρει καθώς πλησίαζε έναν σταθμό που βρισκόταν περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά.

Το minibus στη συνέχεια «εκτοξεύτηκε περίπου 15 μέτρα πάνω σε έναν μεταλλικό πυλώνα που στήριζε μερικά από τα καλώδια της ισόπεδης διάβασης», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της Infrabel.

Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας διαχείρισης σιδηροδρομικού δικτύου Infrabel δήλωσε στον φλαμανδικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα VRT: «Δεν γνωρίζουμε πώς μπορεί να συνέβη το ατύχημα. Αυτό πρέπει να το διερευνήσουν η αστυνομία και η εισαγγελία».

Τηλεοπτικά πλάνα έδειχναν το  λευκό μίνι βαν αναποδογυρισμένο στο πλάι στη διάβαση, με ασθενοφόρα και ένα ελικόπτερο. Η δύναμη της σύγκρουσης ήταν τέτοια που το λεωφορείο εκτοξεύθηκε στην είσοδο ενός σπιτιού, σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο του VRT που βρισκόταν στον τόπο του ατυχήματος.

Τα παιδιά κατευθύνονταν προς ένα σχολείο ειδικής αγωγής στην πόλη.

«Αυτό που θα μπορούσε να είναι ένα όμορφο ανοιξιάτικο πρωινό μετατράπηκε ξαφνικά σε μια μαύρη μέρα», δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο πολιτικός της Ανατολικής Φλάνδρας που είναι υπεύθυνος για το σχολείο, Kurt Moens. «Το ατύχημα στο Buggenhout μας συγκλονίζει όλους βαθιά. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και εύχομαι στους τραυματίες πολλή δύναμη.»

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου, έγραψε στο X ότι ήταν «βαθιά συγκινημένος από το φρικτό ατύχημα στο Buggenhout. Οι σκέψεις μου είναι με τις οικογένειες των θυμάτων».

Ο υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Κεντέν έγραψε στο X: «με βαθιά μου θλίψη πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στο Μπούγκενχαουτ. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Εύχομαι στους τραυματίες πολύ κουράγιο», έγραψε στο κοινωνικό δίκτυο X.

Ο εθνικός σιδηροδρομικός φορέας SNCB/NMBS ανέφερε ότι το τρένο μετέφερε περίπου 100 άτομα, κανένα από τα οποία δεν τραυματίστηκε. «Ένας επιβάτης βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, αλλά κανείς στο τρένο δεν τραυματίστηκε», δήλωσε εκπρόσωπος στα τοπικά μέσα ενημέρωσης

Μπέσεντ: Δεν υπάρχει «μαγική λύση» για τις υψηλές αποδόσεις

Ίσως μιλάτε ήδη με AI chatbot και… δεν το καταλαβαίνετε

Τεχνητή νοημοσύνη: Το φιάσκο του πρώτου ευρωπαϊκού καφενείου με διεύθυνση τη Μόνα της Google Gemini

Κρήτη: Γυναίκα – «φάντασμα» η μητέρα της 3χρονης – Ανύπαρκτη στη χώρα με στοιχεία και ΑΜΚΑ μιας άλλης
H γυναίκα που όλοι λένε ότι είναι μητέρα της 3χρονης δεν ξέρει κανένας ποια είναι και για αυτό δεν προχωράει η αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα αφού θα δικαστεί με στοιχεία από το ΑΜΚΑ μιας άλλης που χρησιμοποιούσε ενώ η ίδια λέει πως τα άλλα τρία παιδιά δεν είναι δικά της

Ζάκυνθος: Δραματική επιχείρηση διάσωσης 22χρονου στο Ναυάγιο – Βίντεο ντοκουμέντο
Χάρη στην άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της 17η ΕΜΟΔΕ , του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο νεαρός τουρίστας είναι καλά στην υγεία του.

Ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι»: Αναισθησιολόγος ζητά φακελάκι – Το βίντεο ντοκουμέντο
Το βίντεο τράβηξε ο γιος ασθενή στο ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι» - Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να διεξαχθεί και ΕΔΕ για την υπόθεση με το φακελάκι

Σαν Ντιέγκο: «Θυσίασε τη ζωή του» ο φύλακας του τζαμιού και πατέρας οκτώ παιδιών – Φιλοναζί οι δράστες
Πώς ξεδιπλώθηκε η επίθεση στο μεγαλύτερο τζαμί του Σαν Ντιέγκο - Μπιτόνι βενζίνης με το σύμβολο των SS είχαν οι δράστες - Μηνύματα μίσους πάνω σε ένα από τα όπλα

Βορίζια: Σοκαριστικές αποκαλύψεις για τη δράση του κυκλώματος – Έκοψαν 134 ελιές αγρότη που αρνήθηκε να παραδώσει το χωράφι του
Οι έξι συλληφθέντες, μέλη της ίδιας οικογένειας, κατηγορούνται ότι λειτουργούσαν σαν οργανωμένη «οικογενειακή μαφία» - Αρχηγικά στελέχη ένας θείος και τα δύο ανίψια του

Αγρίεψαν οι τιφόζι της Ferrari μετά την παρουσίαση της ηλεκτροκίνητης Luce – Έξαλλοι οι Ιταλοί
Η Ferrari κατάφερε να εξαγριώσει ακόμα και τους πιο πιστούς της φίλους, παρουσιάζοντας ένα ηλεκτροκίνητο super car, που έχει το όνομα, τις επιδόσεις, αλλά όχι την χάρη

Εντείνει την προσπάθειά του για τον Βασίλη Σπανούλη ο Άρης Betsson
Ο Άρης Betsson εξακολουθεί να παίζει σε «στενό» μαρκάρισμα τον Βασίλη Σπανούλη προκειμένου ο Έλληνας τεχνικός να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Τι προσφέρει ο «Αυτοκράτορας» στον 44χρονο τεχνικό.

Οι δαίμονες του Τομ Χάρντι: Κρακ, αλκοόλ και η ακραία νύχτα στο Σόχο – «Θα πουλούσα τη μάνα μου για μια δόση»
Η είδηση της ξαφνικής απόλυσης του Τομ Χάρντι από την σειρά MobLand θύμησε σε όλους πως οι δαίμονες ενός σκοτεινού παρελθόντος ακόμη τον στοιχειώνουν

ΕΛΣΤΑΤ: Μειώνεται η πραγματική κατανάλωση – Πληθωριστικός τζίρος και απώλειες για τους «μικρούς»
Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το α' τρίμηνο του 2026 αποκαλύπτουν μια διχασμένη αγορά, με τα σούπερ μάρκετ να θριαμβεύουν και τις μικρές επιχειρήσεις να δυσκολεύονται να κρατηθούν στα πόδια τους

Τουλάχιστον ένας νεκρός και εργάτες με χημικά εγκαύματα μετά από ρήξη δεξαμενής σε βιομηχανία
Με τα αμερικανικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για «αρκετούς νεκρούς» από σοβαρό δυστύχημα σε βιομηχανική εγκατάσταση στην Ουάσινγκτον, αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις.

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για ένοπλη ληστεία σε ψιλικατζίδικο – Το είχαν σκάσει από τη φυλακή
Πρόκειται για δύο 17χρονους κι έναν 15χρονο - Υπάλληλος του καταστήματος κράτησης φέρεται να αναγνώρισε από το βίντεο της ληστείας, το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας, έναν από τους δράστες και ενημέρωσε σχετικά τις Αρχές.

Άνοιξε η πλατφόρμα υπογραφών στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη – Ολόκληρη η Ιδρυτική Διακήρυξη
Κάλεσμα για μια συμπαράταξη για την Ελλάδα, το Δίκιο, τη Δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια απηύθυνε ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησείο - Ξεκίνησε η συλλογή υπογραφών της Ιδρυτικής Διακήρυξης

Παραμένει πρώτη η AfD στη Γερμανία – Αντίθετοι οι πολίτες στην αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση
Το ξενοφοβικό κόμμα «Εναλλακτική για την Γερμανία» παραμένει πρώτο στις προτιμήσεις των Γερμανών, με τους Χριστιανοδημοκράτες και τους Πράσινους να ακολουθούν.

Δύο συλλήψεις για εμπρησμούς από αμέλεια σε Αργολίδα και Αττική – Συνολικά 57 οι συλληφθέντες από 1η Ιανουαρίου
Από την αρχή του έτους έχουν επιβληθεί συνολικά 345 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 282.362,76 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 57 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για εμπρησμούς από αμέλεια

Κυβερνοασφάλεια: Ψεύτικα emails για παραβίαση προσωπικών δεδομένων
Έχετε λάβει ποτέ email που να σας ενημερώνει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να έχουν διαρρεύσει μετά από κυβερνοεπίθεση σε κάποια εταιρεία ή υπηρεσία που χρησιμοποιείτε;

Τα μυθικά χρήματα που πήρε ο Γκολομέεβ για το αμφιλεγόμενο παγκόσμιο ρεκόρ στους Αγώνες των Ντοπαρισμένων
O Eλληνας Πρωταθλητής πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ στο Λας Βέγκας στη διοργάνωση που χαρακτηρίζεται ως «Αγώνες των Ντοπαρισμένων», με την κριτική να είναι κάτι παραπάνω από έντονη.

ΕΛ.Α.Σ.: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το όνομα έκπληξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα
Όνομα υψηλού συμβολισμού με πολλαπλές αναγνώσεις επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο κόμμα, με το ακρωνύμιο να είναι ΕΛ.Α.Σ., λέξη ιερή με βαριά ιστορία για την Ελλάδα, αλλά και την Αριστερά. Η επιλογή του ονόματος συνεπής με το στόχο του εγχειρήματος: εστιάζουμε σε όσα μας ενώνουν και εμπνέουν για κοινούς αγώνες και υψηλό όραμα.

«Πάρτι» στη Νέα Υόρκη με την πρόκριση των Νικς – Στα χνάρια του πατέρα του, ο Τζέιλεν Μπράνσον
Η Νέα Υόρκη «σκούπισε» και το Κλίβελαντ και είναι στους τελικούς του NBA. MVP των τελικών της Ανατολής ο Μπράνσον που βαδίζει στα… χνάρια του πατέρα του

Οι 7 βασικές δεσμεύσεις της Ιδρυτικής Διακήρυξης του Αλέξη Τσίπρα
Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλυσε τις 7 βασικές δεσμεύσεις της διακήρυξης του νέου κόμματος, με σκοπό μια ηθική Επανάσταση που θα βάλει «φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σ’ αυτή»

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

