Eurovision 2026: Η Ντάρα επέστρεψε στη Βουλγαρία – Η θερμή υποδοχή

Με σημαίες, συνθήματα και μια υποδοχή που θύμιζε μεγάλη γιορτή, η Ντάρα επέστρεψε στη Βουλγαρία μετά τη νίκη της στη Eurovision 2026

Στη Σόφια γράφτηκε το πρώτο κεφάλαιο μετά τη μεγάλη νίκη της Βουλγαρίας στη Eurovision 2026. Η Ντάρα επέστρεψε στην πατρίδα της με το τρόπαιο στα χέρια και βρήκε στο αεροδρόμιο εκατοντάδες ανθρώπους να την περιμένουν με σημαίες, συνθήματα και χειροκροτήματα.

Η επιστροφή που έγινε γιορτή

Η 27χρονη τραγουδίστρια έφτασε στη Βουλγαρία μαζί με την ομάδα της, λίγες ώρες μετά τον τελικό. Πριν ακόμη κατέβει από το αεροπλάνο, η άφιξή της είχε ήδη αποκτήσει πανηγυρικό χαρακτήρα, καθώς το αεροσκάφος πέρασε κάτω από την τιμητική «υδάτινη αψίδα» που σχηματίζουν πυροσβεστικά οχήματα σε ειδικές περιστάσεις.

Στον χώρο του αεροδρομίου είχαν συγκεντρωθεί θαυμαστές κάθε ηλικίας. Κρατούσαν βουλγαρικές σημαίες, φώναζαν το όνομά της και πανηγύριζαν μια νίκη που για τη χώρα θεωρείται ιστορική.

Συγκίνηση, πίτσα και πιτζάμες

Η Ντάρα εμφανίστηκε χαμογελαστή αλλά βαθιά συγκινημένη. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, παραδέχθηκε ότι ακόμη προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί.

Με χιούμορ και ειλικρίνεια είπε ότι αυτό που θέλει περισσότερο είναι να γυρίσει σπίτι, να φάει πίτσα και να κλάψει φορώντας τις πιτζάμες της. Η στιγμή είχε και προσωπική σημασία για εκείνη, καθώς συνέπεσε με την πρώτη επέτειο γάμου της με τον σύζυγό της.

Το «Bangaranga» ξανά στη Σόφια

Η υποδοχή δεν έμεινε μόνο στα χειροκροτήματα. Η Ντάρα πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε ζωντανά το «Bangaranga», το κομμάτι με το οποίο χάρισε στη Βουλγαρία τη νίκη στη Eurovision.

Το πλήθος την ακολούθησε με φωνές και επευφημίες, ενώ η ίδια χόρεψε μέσα στο αεροδρόμιο, ακόμη και δίπλα σε αστυνομικούς και μέλη της ασφάλειας. Φεύγοντας, κρατούσε ένα λούτρινο αρκουδάκι που της είχε προσφέρει μια μικρή θαυμάστρια.

Ποια είναι η Ντάρα

Η Ντάρα, κατά κόσμον Νταρίνα Γιότοβα, γεννήθηκε το 1998 στη Βάρνα, την παραθαλάσσια πόλη της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα. Σπούδασε στην Εθνική Σχολή Τεχνών και ήρθε σε επαφή με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία.

Στα επτά της χρόνια άρχισε να ασχολείται με την παραδοσιακή βουλγαρική μουσική. Αργότερα στράφηκε στην ποπ, όπου κατάφερε να δημιουργήσει τη δική της ταυτότητα.

Στο ευρύ κοινό έγινε γνωστή το 2015, μέσα από το X Factor Βουλγαρίας. Το 2016 κυκλοφόρησε το πρώτο της single, «K’vo ne chu», που σημείωσε μεγάλη επιτυχία και την έβαλε δυναμικά στη μουσική σκηνή της χώρας της.

Ακολούθησαν βραβεία, sold out εμφανίσεις, εκατομμύρια προβολές στα βιντεοκλίπ της και τραγούδια που την καθιέρωσαν ως μία από τις πιο δημοφιλείς φωνές της νέας βουλγαρικής ποπ.

Το επόμενο βήμα

Η νίκη στη Eurovision 2026 ανοίγει για τη Ντάρα μια νέα περίοδο. Η ίδια, ωστόσο, δεν δείχνει να βιάζεται. Πρώτα θέλει να ξεκουραστεί, να πάρει ανάσα και μετά να αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις της.

Όταν ξεκινούσε, όπως είπε, αυτό το «όμορφο ταξίδι», δεν περίμενε ότι θα φτάσει μέχρι την κορυφή. Το «Bangaranga», όμως, που τις τελευταίες εβδομάδες είχε αρχίσει να εμφανίζεται ανάμεσα στα φαβορί, έγινε τελικά το τραγούδι που έφερε στη Βουλγαρία μια από τις μεγαλύτερες μουσικές στιγμές της.

Ο Γουίλεμ Νταφόε στην Αθήνα για την πρεμιέρα της ταινίας «Πάρτυ Γενεθλίων»

Ο Γουίλεμ Νταφόε έρχεται στην Αθήνα για το 16ο Athens Open Air Film Festival για μια διεθνή παραγωγή που γυρίστηκε στην Ελλάδα και βασίζεται στο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη το οποίο «φωτογραφίζει» τον Αριστοτέλη Ωνάση.

«Πάντα έψαχνα να νιώσω το ίδιο αλλά ποτέ δεν το βρήκα»: Η Κάιλι Μινόγκ για τον έρωτα που της έκανε την καρδιά κομμάτια

Το ντοκιμαντέρ Kylie, κάνει μια βουτιά στη ζωή και την καριέρα της Κάιλι Μινόγκ, με την pop star να μιλάει για όλα - από τον καρκίνο μέχρι τον άνθρωπο που έκανε κομμάτια την καρδιά της

Ο Τζον Λένον είχε μιλήσει για τον θάνατο στην τελευταία του συνέντευξη, λίγες ώρες πριν δολοφονηθεί

Η συνέντευξη, που ηχογραφήθηκε πριν τη δολοφονία του Τζον Λένον, παρουσιάζεται στην ταινία «John Lennon: The Last Interview», η οποία έκανε πρεμιέρα στις Κάννες.

Η κόρη της Άννα Γουίντουρ χώρισε από τον σύζυγό της - Δύο εβδομάδες πριν εμφανίστηκαν μαζί στο Met Gala

Η κόρη της Άννα Γουίντουρ, Μπι Σέιφερ, και ο κληρονόμος της ιταλικής μόδας Φραντσέσκο Καροτσίνι χωρίζουν μετά από δέκα χρόνια κοινής πορείας.

Eurovision, γεωπολιτικές μάχες και μποϊκοτάζ – Όταν η Ελλάδα αρνήθηκε να συμμετάσχει

Η Eurovision βρίσκεται μπροστά στην πιο κρίσιμη διοργάνωσή της, μετά την αποχώρηση αρκετών χωρών και τις αυξανόμενες υποψίες για χειραγώγηση της τηλεψηφοφορίας. Δεν είναι η πρώτη χρονιά που σημαδεύεται από αντιπαραθέσεις.

«The Beloved» – Ο Χαβιέ Μπαρδέμ απέναντι σε μια τρομακτική σχέση πατέρα-κόρης

«Ο Μπαρδέμ στη νέα ταινία The Beloved υποδύεται τον Εστεμπάν, έναν σκηνοθέτη ταινιών και διάσημο νικητή Όσκαρ και Χρυσού Φοίνικα: έναν γοητευτικό και κοσμικό άνδρα σε μια ασαφή κρίση μέσης ηλικίας» γράφει ο Peter Bradshaw στον Guardian.

«Ο Μουρίνιο επιστρέφει στη Ρεάλ! Οριστική συμφωνία της βασίλισσας με τον Πορτογάλο τεχνικό»

Ο γνωστός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, με ανάρτησή του, υποστηρίζει πως υπάρχει οριστική συμφωνία ανάμεσα στον Ζοσέ Μουρίνιο και την Ρεάλ Μαδρίτης για την επιστροφή του Πορτογάλου στον πάγκο της.

Ο Γουίλεμ Νταφόε στην Αθήνα για την πρεμιέρα της ταινίας «Πάρτυ Γενεθλίων»

Η Gen Z παλεύει με κόλπα για δουλειά ενώ Millennials, Gen X και Βaby Βoomers... από το σχολείο στο γραφείο

Για πολλούς απόφοιτους της Gen Z, ο ενθουσιασμός της ολοκλήρωσης του σχολείου αντικαθίσταται γρήγορα από άγχος. Η εύρεση εργασίας στη σημερινή αγορά εργασίας δεν είναι απλώς δύσκολη, είναι πολύ δύσκολη

Μαρτυρία σοκ για το τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο: «Έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς»

«Ακούσαμε έναν πολύ δυνατό βόμβο και αρχικά νομίσαμε πως γινόταν κάποια κόντρα, κάτι που δυστυχώς συμβαίνει συχνά στο νησί», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας

Ροντινέι: «Ο Ολυμπιακός θα γυρίσει πιο δυνατός – Είμαστε και πάντα θα είμαστε οι καλύτεροι στην Ελλάδα»

Σε ανάρτηση που έκανε, ο Ροντινέι ένιωσε την ανάγκη να απολογηθεί στον κόσμο του Ολυμπιακού για την απώλεια του πρωταθλήματος και ταυτόχρονα υποσχέθηκε δυναμική επιστροφή τη νέα σεζόν.

Σε εξέλιξη ισραηλινή επίθεση στο Global Sumud Flotilla ανοιχτά της Κύπρου - Μήνυμα από έλληνες ακτιβιστές

Το ισραηλινό ναυτικό εμποδίζει για ακόμα μία φορά σκάφη του Global Sumud Flotilla να φτάσουν στη Γάζα - Δείτε live τα όσα συμβαίνουν στον στολίσκο ελευθερίας

«Πάντα έψαχνα να νιώσω το ίδιο αλλά ποτέ δεν το βρήκα»: Η Κάιλι Μινόγκ για τον έρωτα που της έκανε την καρδιά κομμάτια

Το ντοκιμαντέρ Kylie, κάνει μια βουτιά στη ζωή και την καριέρα της Κάιλι Μινόγκ, με την pop star να μιλάει για όλα - από τον καρκίνο μέχρι τον άνθρωπο που έκανε κομμάτια την καρδιά της

Αδιέξοδο στις συνομιλίες - Ο Τραμπ απειλεί να «πατήσει το κουμπί» - Πολεμικές προετοιμασίες στο Ισραήλ για επίθεση στο Ιράν

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η εκεχειρία ΗΠΑ και Ιράν - Πολεμικές προετοιμασίες με φόντο την κλιμάκωση της ρητορικής - Δεκάδες αμερικανικά αεροσκάφη με πυρομαχικά προσγειώθηκαν στο Τελ Αβίβ

Οι κτηνίατροι στην εποχή του burnout: Η ψυχική επιβάρυνση πίσω από τη φροντίδα των ζώων - Τι δείχνουν μελέτες

Σε διεθνές επίπεδο οι κτηνίατροι εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, που προσεγγίζουν ή και ξεπερνούν το 30% .

How Greece Is “Locking In” the Aegean Sea

Athens is moving ahead with a vast new marine park in the Southern Cyclades, reshaping fishing, construction and environmental protections across strategically sensitive areas of the Aegean while reinforcing its maritime sovereignty claims

Το ελληνικό «κινηματογραφικό» νησί που βρίσκεται στην κορυφή των προορισμών της Ευρώπης

Το αφιέρωμα αναδεικνύει τις μοναδικές φυσικές ομορφιές του νησιού, τα καταπράσινα τοπία, τα πευκοδάση που αγγίζουν τη θάλασσα, τα γαλαζοπράσινα νερά και τα γραφικά εκκλησάκια που συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία της ατμόσφαιρας της ταινίας.

