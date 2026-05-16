Akylas: Η παρ’ ολίγον πτώση στην τελική πρόβα – Τι συνέβη
Ο Akylas είχε μια νέα περιπέτεια στην τελική πρόβα.
Ο Akylas λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό πραγματοποιεί τις τελικές πρόβες, ωστόσο του συνέβη ένα απρόοπτο.
Akylas: Η πτώση που αποφεύχθηκε τελευταία στιγμή
Ο τραγουδιστής ενώ βρισκόταν σε ένα από τα πιο απαιτητικά σημεία της χορογραφίας του «Ferto», κατά τη διάρκεια της κίνησής του και δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε της εμφάνισης, γλίστρησε ελαφρώς και έπεσε με δύναμη πάνω σε μέρος του σκηνικού.
Παρά την έντονη κίνηση και τη δυσκολία του act, ο Akylas κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία του και να συνεχίσει κανονικά την πρόβα χωρίς να διακόψει την εμφάνισή του.
Η συγκεκριμένη στιγμή καταγράφηκε από κάμερες μέσα στην αρένα και ήδη προκάλεσε σχόλια στα social media.
Το video
Στο jury show ο Ακύλας έπεσε στον τοίχο του προπ λίγο πριν τρέξουν προς στο κέντρο για κλείσιμο-αν τον πέτυχε το πλάνο ίσως χάσαμε κάποιους βαθμούς εκεί. Δεν βάζετε πάντως τις γιαγιάδες σας να τον ξεματιάσουν καλού κακού; 😅😅#EurovisionGR pic.twitter.com/qmWparHmZd
— MVP (@christosvip) May 15, 2026
Το ατύχημα στην πλάτη
Πριν λίγες ημέρες ο τραγουδιστής είχε ακόμα ένα ατύχημα στην πλάτη του.
«Έχω ένα τράβηγμα στην πλάτη. Μην ανησυχείτε, θα είμαι μια χαρά μέχρι τον τελικό», ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του.
Σήμερα πονάω λίγο, αλλά ήθελα πολύ να είμαι εδώ. Χρειάστηκε να ακυρώσω κάποια πράγματα διότι έπρεπε να προσέχω, όμως ήθελα να έρθω να σας δω και σας ευχαριστώ πολύ», κατέληξε.
