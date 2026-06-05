Με σαφές μήνυμα και «σκιώδη κυβέρνηση» ο Ανδρουλάκης δεν άφησε περιθώρια για «παραφωνίες» ή δεν τόλμησαν

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«Ανάγκη συνολικής στράτευσης και διάταξης μάχης» από το ΠΑΣΟΚ στο δρόμο προς τις κάλπες. Στο κρίσιμο σημερινό Πολιτικό Συμβούλιο επανεπιβεβαιώθηκαν οι αποφάσεις του Συνεδρίου «για τη στρατηγική νίκης» με τον Χάρη Δούκα, παρά τις αρχικές πληροφορίες που ανέφεραν ότι ενδέχεται να διαφοροποιηθεί να συντάσσεται απόλυτα με τον πρόεδρο του Κινήματος που δεν άφησε κανένα περιθώριο παρερμηνείας στην εισαγωγική του τοποθέτηση.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να σταθούν «στο πρόγραμμά μας, στον αγώνα μας, στην αξιοπιστία μας και πάνω στην πολιτική μας αυτονομία»

Ο δήμαρχος Αθηναίων περιορίστηκε σε μια λεκτική αντιπαράθεση με την Άννα Διαμαντοπούλου σχετικά με το θέμα της συνεργασίας ΠΑΣΟΚ και ΝΔ πριν ή μετά τις εκλογές, με την κ. Διαμαντοπούλου να επισημαίνει ότι ουδέποτε είχε πει για συνεργασία.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τα στελέχη του κόμματος «να δώσουν τον αγώνα όλοι, από την πρώτη γραμμή της μάχης, με αισιοδοξία» και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα «να μείνουμε εμμονικά σταθεροί στις αποφάσεις του Συνεδρίου μας και στη στρατηγική της αξιοπιστίας, της πολιτικής αυτονομίας και του προγράμματος που ανοίγει μια νέα σελίδα για το αύριο».

Η απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ

Στην απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου «επιβεβαιώθηκε ο στρατηγικός στόχος της πολιτικής αλλαγής η οποία περνά μόνο μέσα από τη νίκη του ΠΑΣΟΚ καθώς και η ανάγκη συνολικής στράτευσης και διάταξης μάχης» και καθορίστηκε ο πολιτικός αντίπαλος που «είναι η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της».

Αποφασίστηκε η συγκρότηση των οκτώ κύκλων πολιτικής με συμμετοχή στελεχών που προέρχονται από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, το Πολιτικό Συμβούλιο και τους Τομείς Πολιτικής του Κινήματος. Οι ομάδες πολιτικού συντονισμού θα συνεργάζονται με τους υπεύθυνους των Κοινοβουλευτικών Τομέων Εργασίας (Κ.Τ.Ε.), τους αντίστοιχους Τομείς Πολιτικής, τα κομματικά όργανα και τα στελέχη του Κινήματος, με στόχο τη διαμόρφωση ενιαίας πολιτικής παρέμβασης, την ενίσχυση της κοινωνικής παρουσίας του ΠΑΣΟΚ και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που θα φέρνουν το πρόγραμμα του κόμματος σε άμεση επαφή με τις ανάγκες και τις αγωνίες των πολιτών.

Επίσης, οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα συνεδριάσεων των περιφερειακών συμβουλίων με αφετηρία την Τρίτη 9 Ιουνίου, καθώς και η συγκρότηση των επιτροπών εκλογικού αγώνα σε επίπεδο νομού και δήμου στη συνέχεια.

Στη διάταξη μάχης τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, οι Βουλευτές και τα στελέχη θα έχουν συγκεκριμένο ρόλο και ευθύνη σε κάθε εκλογική περιφέρεια.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, πέρα από το διακύβευμα για το ΠΑΣΟΚ που, όπως τόνισε, είναι η πολιτική του αυτονομία και τα προβλήματα της κοινωνίας, αναφέρθηκε στην Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, αλλά και στην απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη.

Τοποθετήσεις κορυφαίων στελεχών

Κορυφαία στελέχη του Κινήματος τοποθετήθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες κατά τη διάρκεια του Πολιτικού Συμβουλίου με γνώμονα την ενότητα για τον αγώνα για «πολιτική αλλαγή».

Ο Παύλος Χρηστίδης εμφανίστηκε ενωτικός λέγοντας πως «η πιο σημαντική απόφαση είναι μία: όσα συμφωνούμε, να τα σεβόμαστε όλοι και να τα υλοποιούμε».

Με τη σημερινή συζήτηση να διεξάγεται μέσα σε ένα περιβάλλον έντονης πολιτικής πίεσης, δημοσκοπικών αφηγήσεων και μιντιακών επιδράσεων που επηρεάζουν την κοινή γνώμη ο κ. Χρηστίδης τόνισε πως «η απάντησή μας απαιτεί ψυχραιμία, πολιτικό ρεαλισμό, καθαρή ανάλυση και οργανωμένο σχέδιο εξωστρέφειας».

Έκρινε μεταξύ άλλων πως «η κοινωνία περιμένει από εμάς συνέπεια λόγων και πράξεων» και υποστήριξε πως «η στρατηγική μας στόχευση αφορά ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ που διαμορφώνει εξελίξεις και εκφράζει πλειοψηφικά κοινωνικά ρεύματα».

Ο Παύλος Γερουλάνος διέκρινε πως σε σχέση με το προηγούμενο πολιτικό συμβούλιο το ΠΑΣΟΚ «πιέζεται πλέον από δύο μεριές. Πριν μόνο από τη ΝΔ τώρα και από το κόμμα Τσίπρα».

Έστρεψε το βλέμμα του σε 1,5 εκατ. ψηφοφόρων που ειναι στον «καναπέ» και «πρέπει να απευθυνθεί το ΠΑΣΟΚ», είπε πως «οι στόχοι του κόμματος μπορούν να πιαστούν με ενότητα και πιο αιχμηρό λόγο οπου χρειάζεται», έκανε ειδική αναφορά στα της οικονομίας και στα ζητηματα του Κράτους Δικαίου και στον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι πολίτες τους θεσμούς.

Ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος μεταξύ άλλων τόνισε πως «όπως το 2023 είπε το ΠΑΣΟΚ ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτακης, το ίδιο πρεπει να κάνει και τωρα» και ζήτησε να γίνει καθαρό πως «το ΠΑΣΟΚ ότι δεν θα συνεργαστεί με κανέναν εάν είναι στη 2η θέση».

Ο Χάρης Δούκας σημειώσε «θα παλέψουμε για την πολιτική αλλαγή από όποια θέση», κρίνοντας πως «πρέπει να είμαστε καταλύτης για την προοδευτική διακυβέρνηση».

Σημείωσε πως «η Νέα Δημοκρατία«ξέρει ότι θα κινδυνέψει αν τα πυρά είναι συντονισμένα για αυτό καλλιεργεί το διαίρει και βασίλευε» σημειώνοντας παράλληλα πως «πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να κλείσουμε τον δρόμο σε μία τρίτη θητεία στο κυβερνών κόμμα».

Είπε ακόμα πως η πρόταση για διάλογο «είναι ίδια από την αρχή και δεν αλλάζει ανάλογα με τα πρόσωπα και τις τρέχουσες εξελίξεις» συμπληρώνοντας πως «εμείς ανοίγουμε τον διάλογο χωρίς παρακάλια και αποκλεισμούς» και έτσι το ΠΑΣΟΚ «θα επιτελέσει τον ιστορικό του ρόλο ως μεγάλη προοδευτική παράταξη».

Μεταξύ άλλων τόνισε πως «είμαστε ένα κόμμα με κυβερνητική κατεύθυνση – εγγυόμαστε την προοδευτική κατεύθυνση, δεν μπορούμε να γίνουμε ένας πολιτικός οργανισμός διαμαρτυρίας».

Ο Μιχάλης Καρχιμάκης, μεταξύ άλλων, υποστήριξε την ανάγκη «να γίνουμε ορατοί στα κοινά τα οποία δεν πιστεύουν στην πολιτική ή δεν μας ακούν» και για να γίνει αυτό πρότεινε «σύνδεση των κύκλων πολιτικής με τα περιφερειακά συντονιστικά, χαρτογράφηση τοπικών αναγκών και προβλημάτων και συγκρότηση κοινωνικών μετώπων/κινημάτων που συμμετέχουμε ποντάροντας στην ηγεμονία του αφηγήματος μας».

Νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε τα στελέχη που θα αναλάβουν τον πολιτικό συντονισμό ανά κύκλο δημόσιας πολιτικής.