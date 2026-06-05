Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Η μέρα και η ώρα του τρίτου τελικού
Δείτε την ημέρα και την ώρα που θα πραγματοποιηθεί ο τρίτος τελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, στο ΣΕΦ αυτή τη φορά.
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Ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των τελικών στη Stoiximan Basket League, μετά τη νίκη του με 68-58 επί του Ολυμπιακού στο «Telekom Center», με τους δύο «αιωνίους» να στρέφουν πλέον το βλέμμα τους στο Game 3, το οποίο θα διεξαχθεί την προσεχή Δευτέρα (8/6, 21:00) στο ΣΕΦ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Game 4 είναι προγραμματισμένο για τις 10/6, ενώ αν χρειαστεί το Game 5 έχει προγραμματιστεί για τις 13/6.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των τελικών
Game 3: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (8/6, 21:00)
Game 4: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (10/6, 21:00)
Game 5: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (13/6, 18:00 – αν χρειαστεί)
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