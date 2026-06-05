Θεαματικό καλάθι από τον Σορτς (vid)

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Ο Τι Τζέι Σορτς ευστόχησε σε ένα… ζογκλερικό καλάθι μπροστά στην άμυνα του Ντόντα Χολ, με τον γκαρντ των Πράσινων να χαρίζει ένα από τα highlight της βραδιάς στο αποψινό παιχνίδι.

Ο Σορτς πέρασε από τον διάδρομο και πέτυχε ένα φοβερό καλάθι, κατεβάζοντας τη διαφορά για το Τριφύλλι.

Δείτε το καλάθι του Σορτς