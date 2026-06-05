Σαρωτικός ο Παπανικολάου με 7 σερί πόντους (vid)

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Ολυμπιακό, στον δεύτερο τελικό της Stoiximan Greek Basketball League, με τους Ερυθρόλευκους να ξεκινούν το παιχνίδι με 7-0, με τον Κώστα Παπανικολάου να πετυχαίνει και τους 7 πόντους των Πειραιωτών.

Ο διεθνής φόργουορντ σκόραρε δύο δίποντα και ένα τρίποντο για το 7-0 του Ολυμπιακού, με τους Ερυθρόλευκους να εκμεταλλεύονται την αστοχία των γηπεδούχων και να παίρνουν προβάδισμα από την αρχή της αναμέτρησης.

Δείτε το βίντεο: