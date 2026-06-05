Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 68-58: Οι «πράσινοι» έκαναν τον 1-1 με οδηγό τον Χέιζ-Ντέιβις

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 68-58 του Ολυμπιακού στο Telecom Center Athens και ισοφάρισε τη σειρά των τελικών σε 1-1, με τις δύο ομάδες να ανανεώνουν το ραντεβού τους για το Game 3 στο ΣΕΦ την ερχόμενη Δευτέρα (8/6).

Οι πράσινοι ήταν πολύ καλοί στην άμυνα κρατώντας τους Πειραιώτες στους 58 πόντους, καταφέρνοντας να ρίξουν τον ρυθμό και να πάνε το ματς σε λίγες κατοχές, κάτι το οποίο έδειξε να τους ταιριάζει. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Χέιζ-Ντέιβις με 23 πόντους με 4/8 δίποντα, 5/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο ματς… φουριόζος, ή για την ακρίβεια ο Κώστας Παπανικολάου που σημείωσε τους πρώτους 7 πόντους του αγώνα (0-7). Ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε τρία ολόκληρα λεπτά για να σκοράρει με τον Οσμάν (2-7), όμως οι γηπεδούχοι ήταν γενικότερα κακοί και νευρικοί.

Όχι πως ο Ολυμπιακός…. έβγαζε μάτια επιθετικά, αλλά αμυντικά το ότι δέχθηκε μόλις 9 πόντους από τον αντίπαλό του, κρατώντας τον Ναν στο μηδέν. Αν μάλιστα ο Γουόκαπ ήταν πιο εύστοχος στα τρίποντα που του έδιναν οι πράσινοι (0/2 στο δεκάλεπτο) τότε οι φιλοξενούμενοι αντί 9-15 θα προηγούνταν με διψήφιο αριθμό πόντων.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με το καλάθι του Πίτερς που έκανε το 11-19 στο 12’. Ο Ρογκαβόπουλος απάντησε στον Αμερικανό του Ολυμπιακού με καλάθι από κοντά στο 13’. Ο Σορτς με ωραίο floater μείωσε για τον Παναθηναϊκό σε 18-23 στο 14’.

Ο Μιλουτίνοφ με τέσσερις συνεχόμενους πόντους έκανε το 18-27 για τον Ολυμπιακό στο 15’. Ο Γκραντ έκανε το 22-27 με τρίποντο και φάουλ στο 18’. Τολιόπουλος και Οσμάν μείωσαν σε 26-27 στο 19’, με τον Φουρνιέ να κάνει το 26-30 με ένα μακρινό τρίποντο και τον Τολιόπουλο να διαμορφώνει το 29-30 που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με ένα 5-0 την τρίτη περίοδο και έκανε το 34-30 με τρίποντο του Ναν στο 22’.Ο Ολυμπιακός σκόραρε τους πρώτους του πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο στο 25’, με τον Παπανικολάου να κάνει το 36-32 με δύο βολές.

Ο Χέιζ-Ντέιβις με τρίποντο έκανε το 39-34 στο 26’. Ο Φουρνιέ μείωσε για να κάνει και πάλι ο Αμερικανός το 42-34 με τρίποντο. Φουρνιέ και Ντέιβις έβαλαν από δύο πόντους με το σκορ να γίνεται 46-36 στο 28’. Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τους πράσινους μπροστά με +10 και σκορ 48-38.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το τελευταίο δεκάλεπτο με καλάθι του Χολ το οποίο έκανε το 48-40 στο 31’. Ο Χέιζ-Ντέιβις έκανε το 51-40 με τρίποντο φτάνοντας τους 18 πόντους. Ο Φουρνιέ με ένα πού μακρινό τρίποντο έκανε το 52-43 στο 32’. Ο Χέιζ-Ντέιβις συνέχισε να είναι καυτός και έκανε το 57-43 στο 33’, με τον Γουόκαπ να απαντάει με τρίποντο κάνοντας το 57-46. Ο Μήτογλου με σουτ από τη γωνία έκανε το 61-46 στο 35’. Ο Χολ με τρεις συνεχόμενους πόντους μείωσε σε 61-49 στο 36′ για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός μείωσε στο -9 με τρίποντο του Φουρνιέ που έκανε το 63-54 στο 38′, με τον Γάλλο να παίζει σχεδόν μόνος του.

Ο Χολ με τρεις συνεχόμενους πόντους μείωσε σε 61-49 στο 36′ για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός μείωσε στο -9 με τρίποντο του Φουρνιέ που έκανε το 63-54 στο 38′, με τον Γάλλο να παίζει σχεδόν μόνος του. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με τους πράσινους να νικούν με 68-58 και να κάνουν το 1-1 στη σειρά των τελικών της Stoiximan GBL.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 9-15, 29-30, 48-38, 68-58

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Όσμαν 11 (4/4 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Χέιζ-Ντέιβις 23 (4/8 δίποντα, 5/8 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Γκραντ 8 (1/3 τρίποντα, 4 ασίστ), Ναν 4 (0/1 δίποντο, 1/9 τρίποντα, 5 ασίστ), Λεσόρ 4 (8 ριμπάουντ), Σορτς 4, Ρογκαβόπουλος 5 (1/3 τρίποντα), Τολιόπουλος 7 (1/2 τρίποντα), Μήτογλου 2 (3 ριμπάουντ)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 3 (4 ασίστ), Βεζένκοφ 9 (1/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Παπανικολάου 9 (1/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Μιλουτίνοφ 5 (3 ριμπάουντ), Φουρνιέ 15 (3/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 6 λάθη), Νιλικίνα, Λαρεντζάκης, Πίτερς 2 (6 ριμπάουντ), Τζόσεφ 4 (2 ριμπάουντ), Χολ 11 (3 ριμπάουντ)