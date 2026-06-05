Το άψογο σερβίρισμα του Φουρνιέ στον Πίτερς (vid)

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Πάσα α λα NBA έβγαλε ο Εβάν Φουρνιέ στις αρχές του δεύτερου δεκαλέπτου του, δεύτερου τελικού της GBL που διεξάγεται στο «T-Center».

Από επαναφορά από την πλαϊνή γραμμή ο Γάλλος φόργουορντ… έπιασε στον ύπνο την άμυνα των πράσινων «σερβίροντας» μια πάσα… πάρε βάλε στον Άλεκ Πίτερς που σκόραρε άνετα κοντά στο καλάθι.