Μπαρτζώκας: «Παίξαμε τα πάντα λάθος, κάποιοι παίκτες υστέρησαν»

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Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν απογοητευμένος από την εμφάνιση του Ολυμπιακού στο Game 2 και στάθηκε στο ότι οι Ερυθρόλευκοι έκαναν λάθη και πήγαν σε βιαστικές επιθέσεις.

Παράλληλα, ο τεχνικός των Ερυθρόλευκων τόνισε ότι υπήρχαν κάποιοι παίκτες που υστέρησαν αμυντικά και δεν κατάφεραν να προσφέρουν ούτε στην επίθεση λύσεις.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας

«Τα πάντα, παίξαμε λάθος. Τακτικά. Δεν κοντρολάραμε τα συναισθήματά μας. Πήγαμε σε βιαστικές επιθέσεις. Δεν υπήρχε κανένας λόγος. Είχαμε διαφορά 10 πόντους και πάνω στο πρώτο ημίχρονο. Μετά σταματήσαμε να παίζουμε. Υπήρχαν κάποιοι παίκτες που υστέρησαν, επιθετικά και αμυντικά», είπε αρχικά και πρόσθεσε: «Όπως πάντα σε αυτές τις σειρές, πρέπει να παίξουμε καλύτερα από ότι παίξαμε σήμερα».