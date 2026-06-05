Εντός Ιουνίου η αύξηση του ορίου ακατάσχετου λογαριασμού

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Στο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του παράνομο τζόγου, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί εντός του Ιουνίου, θα ενταχθεί – σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – η διάταξη που θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου τραπεζικού λογαριασμού για όλες τις οφειλές απέναντι στο δημόσιο και τις τράπεζες, όπως διευκρινίζεται σχετικά.

Για όλες τις οφειλές σε δημόσιο και τράπεζες

Την αύξηση του ακατάσχετου ορίου από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ, ανακοίνωσε νωρίς σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Στράτου Σιμόπουλου για «την ανάγκη άμεσης αύξησης του ακατάσχετου ποσού στους τραπεζικούς λογαριασμούς για οφειλές προς Δημόσιο και τράπεζες».

«Η αύξηση αυτή είναι 28%, είναι μεγαλύτερη από τον σωρευτικό πληθωρισμό της τελευταίας περιόδου που είναι στο 20% και αυτό είναι μια πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης απέναντι στην κοινωνία» είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Το ακατάσχετο, είπε ο κ. Πιερρακάκης «συνιστά το όριο ανάμεσα στην οικονομική ασφάλεια και στην οικονομική ασφυξία χιλιάδων συμπολιτών μας και όντως πρέπει να αντανακλά την πραγματικότητα του σήμερα και όχι του χθες. Το 2015 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όρισε το ακατάσχετο στα 1.250 ευρώ, αυτή ήταν η Ελλάδα της οικονομικής ασφυξίας».

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε επίσης πως «με το νομοσχέδιο που βρίσκεται στη δημόσια διαβούλευση, προχωρούμε σε μια ακόμη πολύ ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι δεσμευμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί, και για πρώτη φορά δίνουμε τη δυνατότητα άρσης της δέσμευσης σε όσους καταβάλλουν το 25% της βασικής οφειλής τους και ρυθμίσουν το υπόλοιπο ποσό. Επιβραβεύουμε, δηλαδή τη συνέπεια που δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τιμωρητική λογική».

Παράλληλα, προσέθεσε, πως «μειώνουμε το κατώφλι ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό στις 5.000 ευρώ από τις 10.000 ευρώ αποκτώντας έτσι πρόσβαση 1.000.000 πρόσωπα και επιχειρήσεις σε ένα εργαλείο που δεν είχαν. Παρέχεται η δυνατότητα νέας ρύθμισης παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών σε έως 72 δόσεις. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός μετατρέπεται σε εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Προχωρά ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης που απευθύνεται ακριβώς στους ευάλωτους πολίτες για να προστατέψουν περιουσία τους, αποκτώντας πραγματικό νόημα αυτό που λέμε δεύτερη ευκαιρία».

Πηγή: ot.gr