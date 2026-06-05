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Χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας συμμετείχαν στην πορεία που διοργανώθηκε στην Καλαμάτα με κεντρικό σύνθημα «Καμία άλλη δολοφονημένη», τιμώντας τη μνήμη της 39χρονης αλλά και όλων των θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα.

Η Καλαμάτα ύψωσε το βράδυ της Παρασκευής τη φωνή της απέναντι στην έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες

Η συγκέντρωση ξεκίνησε από την κεντρική πλατεία όπου βρέθηκαν πολίτες, συλλογικότητες, φορείς και άνθρωποι κάθε ηλικίας, εκφράζοντας την οδύνη και την αγανάκτησή τους για τη γυναικοκτονία που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία.

Μια ιδιαίτερα συμβολική δράση στην Καλαμάτα

Μέσα από τη συγκέντρωση, οι συμμετέχοντες ζήτησαν την ουσιαστική ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας των θυμάτων και την ανάληψη αποτελεσματικών πρωτοβουλιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας.

Ξεχώρισε τεράστιο κόκκινο ύφασμα που παρίστανε το αίμα των γυναικών που δολοφονήθηκαν από άντρες.

Η πορεία πέρασε κάτω από το σπίτι του ζευγαριού που διαπράχθηκε το στυγερό έγκλημα τα ξημερώματα της Δευτέρας και έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. Εκεί οι συμμετέχοντες σταμάτησαν για λίγα λεπτά σιωπής και προχώρησαν σε μια ιδιαίτερα συμβολική δράση. Έκοψαν σε λωρίδες το πανό που έφερε τα ονόματα γυναικών που έχουν δολοφονηθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας εξαιτίας της έμφυλης βίας και κρέμασαν τις κόκκινες κορδέλες σε δέντρα, κολώνες και άλλα σημεία του δρόμου.

Τη συγκέντρωση οργάνωσε η Φεμινιστική Καλαμάτας με τη συμμετοχή πλήθους φορέων, όπως της ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας, των εκπαιδευτικών Μεσσηνίας της Α’ ΕΛΜΕ, του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας, των γυναικών της ΟΓΕ, και πλήθους πολιτών που συμμετείχαν δίνοντας το παρόν στη διαμαρτυρία.