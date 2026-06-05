Καλαμάτα: Χιλιάδες στην πορεία μνήμης για τη Βασιλική – «Καμία άλλη δολοφονημένη»
Η Καλαμάτα βγήκε στους δρόμους για την 39χρονη Βασιλική και όλα τα θύματα έμφυλης βίας.
- Κίνα: Ο Σι πάει να συναντήσει τον Κιμ στη Βόρεια Κορέα
- Ηλικιωμένος έστελνε ακαταύπαυστα υβριστικά μηνύματα και μπλόκαρε τα mail στον Δήμο Θεσσαλονίκης
- Νέο ρομπότ πιάνει δουλειά στην Amazon, αυξάνονται οι απολύσεις
- Τραγωδία στη Λουιζιάνα: Νήπιο τριών ετών διέφυγε της προσοχής της μπέιμπι σίτερ και πνίγηκε
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας συμμετείχαν στην πορεία που διοργανώθηκε στην Καλαμάτα με κεντρικό σύνθημα «Καμία άλλη δολοφονημένη», τιμώντας τη μνήμη της 39χρονης αλλά και όλων των θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα.
Η Καλαμάτα ύψωσε το βράδυ της Παρασκευής τη φωνή της απέναντι στην έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες
Η συγκέντρωση ξεκίνησε από την κεντρική πλατεία όπου βρέθηκαν πολίτες, συλλογικότητες, φορείς και άνθρωποι κάθε ηλικίας, εκφράζοντας την οδύνη και την αγανάκτησή τους για τη γυναικοκτονία που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία.
Μια ιδιαίτερα συμβολική δράση στην Καλαμάτα
Μέσα από τη συγκέντρωση, οι συμμετέχοντες ζήτησαν την ουσιαστική ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας των θυμάτων και την ανάληψη αποτελεσματικών πρωτοβουλιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας.
Ξεχώρισε τεράστιο κόκκινο ύφασμα που παρίστανε το αίμα των γυναικών που δολοφονήθηκαν από άντρες.
Η πορεία πέρασε κάτω από το σπίτι του ζευγαριού που διαπράχθηκε το στυγερό έγκλημα τα ξημερώματα της Δευτέρας και έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. Εκεί οι συμμετέχοντες σταμάτησαν για λίγα λεπτά σιωπής και προχώρησαν σε μια ιδιαίτερα συμβολική δράση. Έκοψαν σε λωρίδες το πανό που έφερε τα ονόματα γυναικών που έχουν δολοφονηθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας εξαιτίας της έμφυλης βίας και κρέμασαν τις κόκκινες κορδέλες σε δέντρα, κολώνες και άλλα σημεία του δρόμου.
Τη συγκέντρωση οργάνωσε η Φεμινιστική Καλαμάτας με τη συμμετοχή πλήθους φορέων, όπως της ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας, των εκπαιδευτικών Μεσσηνίας της Α’ ΕΛΜΕ, του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας, των γυναικών της ΟΓΕ, και πλήθους πολιτών που συμμετείχαν δίνοντας το παρόν στη διαμαρτυρία.
- Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Πονάει, θα δούμε για το Game 3»
- Η έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης απογείωσε τον παγκόσμιο πλούτο
- Επίσημη συγγνώμη της Ουκρανίας στην Ελλάδα για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα
- ΗΠΑ: Ιερέας απολύθηκε για παραπλήσιες θέσεις με τον αντιπρόεδρο Βανς σχετικά με εξωγήινους και δαίμονες
- Κέιτ Μίντλετον: «Μπράβο σου, τα πήγες περίφημα» – Δάκρυα και σθένος στη συνάντησή της με καρκινοπαθείς
- Καλαμάτα: Χιλιάδες στην πορεία μνήμης για τη Βασιλική – «Καμία άλλη δολοφονημένη»
- Μπαρτζώκας: «Παίξαμε τα πάντα λάθος, κάποιοι παίκτες υστέρησαν»
- Αταμάν: «Σταματήσαμε Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ, MVP ο Χέιζ-Ντέιβις»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις