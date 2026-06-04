Οι διακοπές του Μάικλ Τζόρνταν στη Μύκονο – Καλό φαγητό και χαλάρωση με φίλους και οικογένεια

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Ο Μάικλ Τζόρνταν απολαμβάνει τη Μύκονο, έχοντας για συντροφιά του φίλους και οικογένεια.

Ο θρύλος του NBA κάνει διακοπές με το superyacht «M’Brace» στο νησί των ανέμων μαζί με 25μελή παρέα, ενώ απαθανατίστηκε πάνω στην θαλαμηγό του να χαλαρώνει απολαμβάνοντας το μοναδικό ηλιοβασίλεμα της Μυκόνου.

Ο Μάικλ Τζόρνταν απολαμβάνει καλό φαγητό, καλή παρέα

Σε ότι αφορά την παρουσία του στο νησί, ο Μάικλ Τζόρνταν βρέθηκε μαζί με τη σύζυγό του και μια μεγάλη παρέα φίλων στο εστιατόριο-μπαρ «NAMMOS», όπου και γευμάτισαν, με τον «Air Jordan» να απολαμβάνει ένα πούρο και την παρέα του να συζητά, χαμογελώντας.

Την παρουσία του τζετ στο νησί γνωστοποίησε η ομάδα μπάσκετ της Μυκόνου μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο από το αεροδρόμιο και γράφοντας: «Αεροδρόμιο Μυκόνου. Μόλις τώρα».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τζόρνταν επιλέγει την Ελλάδα για διακοπές: το 2013, επισκέφτηκε τη χώρα με τη σύζυγό του Ιβέτ Πριέτο, για τον μήνα του μέλιτος, καθώς παντρεύτηκαν την ίδια χρονιά.

Τότε είχε «δώσει το παρών» σε πολλά ελληνικά νησιά ανάμεσα τους τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, την Ύδρα και τις Σπέτσες.

Έκτοτε, έχει έρθει στην Ελλάδα πολλές φορές, κατά τις οποίες επισκέφτηκε μεταξύ άλλων, τα παρακάτω μέρη: Ιερισσό και Άγιο Όρος, Κρήτη και Νάξο.

*Πηγή: Mykonos Live Tv