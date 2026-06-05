Επίθεση σε τουρκικό αλιευτικό στη Μαύρη Θάλασσα – Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες

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Σε ανακοίνωσή της η τουρκική ακτοφυλακή δήλωσε ότι πραγματοποιήθηκε επίθεση εναντίον τουρκικού αλιευτικού σκάφους στα ανοικτά των ακτών της Σεβαστούπολης στη Μαύρη Θάλασσα. Το αλιευτικό σκάφος με το όνομα «DURU 67» βυθίστηκε. Από τους 5 αλιείς που διασώθηκαν από έτερο τουρκικό αλιευτικό παραπλέον σκάφος, ο ένας έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το τουρκικό αλιευτικό βυθίστηκε, ο διασωθείς ψαράς πέθανε εν πλω.

Μετά την αναφορά, η Διοίκηση του Λιμενικού Σώματος και οι ιατρικές ομάδες τέθηκαν σε επιφυλακή για να παράσχουν γρήγορα ιατρική βοήθεια στους τραυματισμένους ψαράδες.

Μετά από συντονισμό με το σκάφος BURAK KAYA, το στρατιωτικό σκάφος TCSG-96 αναχώρησε με συνολικά 19 άτομα εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων 4 γιατρών, μελών της UMKE (Εθνικής Ομάδας Ιατρικής Διάσωσης) και νοσηλευτών, που ήταν έτοιμοι να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες, όπως προσθέτει η Sabah.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει η παραμικρή μαρτυρία αν οι ψαράδες χτυπήθηκαν είτε από drone, θαλάσσιο ή εναέριο, είτε από άλλο μέσο. Πολύ δύσκολα θα δημοσιευθεί μαρτυρία από τους ψαράδες.

Η ανακοίνωση της τουρκικής ακτοφυλακής

Η Διοίκηση της Τουρκικής Ακτοφυλακής ανακοίνωσε ότι αλιευτικό σκάφος υπό τουρκική σημαία δέχτηκε επίθεση στα ανοικτά των ακτών της χερσονήσου της Κριμαίας στη Μαύρη Θάλασσα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το σκάφος υπέστη ζημιές και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ψαρά και τον τραυματισμό τεσσάρων άλλων, όπως σημειώνει η Haber.

«Στις 5 Ιουνίου 2026, ελήφθησαν πληροφορίες ότι πραγματοποιήθηκε επίθεση κατά του αλιευτικού σκάφους με τουρκική σημαία DURU 67 στη Μαύρη Θάλασσα (δυτικά της Κριμαίας, ανοικτά της Σεβαστούπολης).

Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, το αλιευτικό σκάφος DURU 67, το οποίο υπέστη ζημιές, βυθίστηκε. Το αλιευτικό σκάφος με το όνομα BURAK KAYA, που βρισκόταν στην περιοχή, προέβη αμέσως στην εκκένωση 5 τραυματισμένων αλιέων από το βυθισμένο σκάφος και άρχισε να κατευθύνεται προς το İnebolu. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, δυστυχώς, ένας από τους τραυματίες αλιείς, ο οποίος βρισκόταν σε σοβαρή κατάσταση, έχασε τη ζωή του.

Το αποσπασμένο σκάφος της Ακτοφυλακής (TCSG-96) έφτασε στο αλιευτικό σκάφος μας BURAK KAYA στις 19:20, 115 ναυτικά μίλια βόρεια του λιμανιού του İnebolu, εντός της Τουρκικής Ζώνης Έρευνας και Διάσωσης. Η σορός του αποθανόντος αλιέα και οι τραυματίες αλιείς μεταφέρθηκαν στο σκάφος της Ακτοφυλακής, ξεκίνησε η ιατρική παρέμβαση και άρχισε η επιστροφή στο λιμάνι του İnebolu.

Εικόνα: αρχείου