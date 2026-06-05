Ρουμανία: Όλα τα ουκρανικά θαλάσσια drones που δέχθηκαν παρεμβολές από τη Ρωσία, αυτοκαταστράφηκαν

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Τα ουκρανικά θαλάσσια drones, ένα από τα οποία αυτοκαταστράφηκε στο ρουμανικό λιμάνι της Κωνστάντζας στη Μαύρη Θάλασσα σήμερα το πρωί, δέχθηκαν παρεμβολές από τη Ρωσία και όλα αυτοκαταστράφηκαν, δήλωσε ο Ρουμάνος πρόεδρος Νικουσόρ Νταν μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Drona marină care a explodat în această dimineață în Portul Constanța făcea parte, alături de alte mijloace similare de luptă, dintr-o operațiune militară condusă de Ucraina împotriva agresiunii ruse. Forțele ucrainene au pierdut controlul asupra respectivelor mijloace ca urmare… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) June 5, 2026

«Κανένα από αυτά τα drones δεν προκάλεσε θύματα ή σημαντικές ζημιές», έγραψε.

«Προς το παρόν, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για τους Ρουμάνους πολίτες ή τις εθνικές υποδομές».

Ένα ουκρανικό θαλάσσιο drone που εκτελούσε αποστολή στη Μαύρη Θάλασσα έχασε τον έλεγχο λόγω ρωσικών ηλεκτρονικών παρεμβολών και παρασύρθηκε προς τις ακτές της Ρουμανίας, ανακοίνωσε σήμερα η Ουκρανία.

Δείτε σχετικό βίντεο:

A marine drone of the type used in the Ukraine war self-detonated in Romania’s Black Sea port of Constanta near an oil terminal https://t.co/yauSAht7vP pic.twitter.com/MSUWWfHFJD — Reuters (@Reuters) June 5, 2026

Η Ουκρανία είχε ενημερώσει τη Ρουμανία για την ώρα αυτοκαταστροφής του drone

Οι Ρουμάνοι αξιωματούχοι κατάφεραν να απομακρύνουν τον κόσμο στο λιμάνι της Κωνστάντζας στη Μαύρη Θάλασσα πριν το θαλάσσιο drone αυτοκαταστραφεί χάρη στην ειδοποίηση της Ουκρανίας, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Ράντου Μιρούτα.

Ο Μιρούτα ανέφερε ότι η Ουκρανία είχε ενημερώσει τη Ρουμανία για την ώρα αυτοκαταστροφής του drone.

Η Ουκρανία είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το drone είχε υποστεί παρεμβολές από τη Ρωσία πριν παρασυρθεί προς τις ακτές της Ρουμανίας.

Τι είχε ανακοινώσει η Ρωσία

Η ρωσική πρεσβεία στη Ρουμανία εξέδωσε ανακοίνωση μετά την έκρηξη στο λιμάνι της Κωνστάντζας, υποστηρίζοντας ότι το θαλάσσιο drone ήταν ουκρανικής προέλευσης.

Οι Ρώσοι διπλωμάτες κατηγόρησαν το ρουμανικό υπουργείο Άμυνας ότι παρουσίασε ελλιπή στοιχεία για το συμβάν, απορρίπτοντας παράλληλα οποιαδήποτε εμπλοκή της Μόσχας στο περιστατικό.