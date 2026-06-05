Ντούα Λίπα-Κάλουμ Τέρνερ: Ο «γάμος των εκατομμυρίων» διχάζει το Παλέρμο – Το κόστος, το πρόγραμμα, οι αντιδράσεις
Το Παλέρμο ζει αυτές τις μέρες στον ρυθμό του «γάμου της χρονιάς». Ωστόσο η γαμήλια φιέστα της Ντούα Λίπα με τον Κάλουμ Τέρνερ έφερε το Παλέρμο σε διχασμό
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Μετά την κεκλεισμένων των θυρών ανταλλαγή όρκων στο Λονδίνο το περασμένο Σαββατοκύριακο, η ποπ πριγκίπισσα Ντούα Λίπα και ο ηθοποιός Κάλουμ Τέρνερ μεταφέρουν στη σικελική πρωτεύουσα το γαμήλιο έπος τους για ένα διήμερο γεμάτο χλιδή, A-list καλεσμένους και πολλές, έντονες αντιδράσεις από τους ντόπιους.
Οι κάτοικοι του Παλέρμο είναι διχασμένοι. Κάποιοι αποθεώνουν την επιλογή των Λίπα και Τέρνερ να κάνουν την πόλη τους το κέντρο του lifestyle Τύπου.
Άλλοι πάλι είναι εξοργισμένοι για τους κλειστούς δρόμους, τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και τη μετατροπή της ιστορικής πόλης σε ένα απέραντο «θεματικό πάρκο» για την ελίτ του θεάματος.
Παρά τον ενθουσιασμό των ιταλικών ΜΜΕ, η διάθεση των κατοίκων στο Παλέρμο είναι μάλλον αμφίθυμη.
Η Κοντσέτα Κιλέμι, ιδιοκτήτρια καταστήματος δίπλα στην γκαλερί, παρακολουθεί τα τηλεοπτικά συνεργεία και το προσωπικό με τα μαύρα T-shirts να τρέχει μέσα στον καύσωνα με σκεπτικισμό. «Μερικές φορές νιώθεις ότι η πόλη μετατρέπεται σε θεματικό πάρκο», είπε στον Guardian εκφράζοντας την ανησυχία της για τις επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού.
Η Kλαρίσα, που εργάζεται σε διπλανό μπαρ, δηλώνει θαυμάστρια της Ντούα Λίπα, αλλά δεν κρύβει την αγανάκτησή της για τα logistics. «Εδώ και τρεις μέρες μας αναγκάζουν να παρκάρουμε μίλια μακριά και να περπατάμε για να έρθουμε στη δουλειά. Δεν είναι σωστό να μπλοκάρεται ολόκληρη η πόλη. Θα το καταλάβαινα αν γινόταν για τον Πάπα, αλλά όχι για μια τραγουδίστρια».
Στην Μπαγκερία, η Μαρία, ιδιοκτήτρια μπουτίκ ρούχων, αναρωτιέται τι κερδίζει η τοπική οικονομία από την αναστάτωση.
«Μου αρέσει η Ντούα Λίπα, αλλά τι θα κερδίσουμε εμείς από όλο αυτό; Σιγά μην έρθει να ψωνίσει από το μαγαζί μου».
Αντίθετα, οι ηλικιωμένοι της περιοχής δείχνουν πιο χαλαροί, με κάποιους να διαδίδουν σε παγιδάκια ήδη το μενού της δεξίωσης ως insider. «Θα είναι καθαρά σικελικό – arancini, pasta alla norma, cannoli, απ’ όλα!» λένε.
Απαντώντας στα παράπονα των δημοτών, ο δήμαρχος του Παλέρμο, Ρομπέρτo Λαγκάλα, δήλωσε ότι πρόκειται για μια «μικρή θυσία» με τεράστιο αντίκρισμα.
«Ο γάμος αυτός προσφέρει ανεκτίμητη διεθνή προβολή και τονώνει την οικονομία της πόλης, η οποία χάρη στον τουρισμό αρχίζει να αναπνέει. Προσελκύουμε πλέον τουρισμό υψηλού πολιτιστικού και οικονομικού επιπέδου, και αυτό είναι που μετράει» είπε υπερασπιζόμενος την επιλογή.
Γάμος εκατομμυρίων
Μετά το Λονδίνο, η Nτούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ μετέφεραν τις τριήμερες εορτασμές τους στη σικελική πρωτεύουσα, στήνοντας μια υπερπαραγωγή που το κόστος της αγγίζει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
Το ζευγάρι, η κοινή περιουσία του οποίου ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια λίρες –ο Τέρνερ φημολογείται έντονα ότι θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ– προσγειώθηκε με ιδιωτικό τζετ από το Λούτον και κατέλυσε στο εμβληματικό ξενοδοχείο Villa Igiea.
Εκεί, έχοντας κλείσει δύο ολόκληρους ορόφους σουιτών για τους 300 καλεσμένους τους, απολαμβάνουν την κορυφαία Donna Franca σουίτα τους, η οποία κοστίζει το αστρονομικό ποσό των 6.000 λιρών τη βραδιά.
Η λίστα των VIP καλεσμένων περιλαμβάνει ονόματα όπως η Ντονατέλα Βερσάτσε –η οποία έχει σχεδιάσει και το custom Atelier Versace νυφικό της τραγουδίστριας– ο Χάρι Στάιλς, ο Mαρκ Ρόνσον, η Kάιλι Μινόγκ, η Oλίβια Ντιν και η Charli xcx.
Ο Έλτον Τζον αναμένεται να δώσει μια μίνι πριβέ συναυλία για το ζευγάρι.
Οι εορτασμοί ξεκίνησαν με ένα pre-wedding πάρτι στην πολυτελή θαλαμηγό Nympheas, η οποία έχει αγκυροβολήσει έξω από το ξενοδοχείο, ενώ το επίσημο πρόγραμμα περιλαμβάνει μια ιδιωτική δεξίωση κοκτέιλ στην Galleria d’Arte Moderne.
Για να κλείσει η γκαλερί αποκλειστικά για το ζευγάρι, καταβλήθηκαν 10.000 ευρώ στον δήμο.
Το Σάββατο, το σκηνικό μεταφέρεται στην ιστορική Villa Valguarnera στην Μπαγκερία –το περίφημο παλάτι του 18ου αιώνα που εμφανίζεται στους τίτλους αρχής του The White Lotus και στη σειρά Ο Γατόπαρδος– για την ενοικίαση του οποίου πληρώθηκαν 100.000 ευρώ, ενώ άλλα 10.000 ευρώ δόθηκαν στο τοπικό συμβούλιο.
Επιπλέον, το πάρτι θα επεκταθεί και στο εμβληματικό Palazzo Gangi στην περιοχή Κάλσα, το οποίο έχει θωρακιστεί με ειδικά προστατευτικά πάνελ για τους παπαράτσι.
Τα logistics και τα μέτρα ασφαλείας της διοργάνωσης είναι πρωτοφανή, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και παράπονα στους κατοίκους και τους τοπικούς επιχειρηματίες.
Περισσότεροι από 50 σωματοφύλακες έχουν επιστρατευτεί από τη Ρώμη και το Λονδίνο, ενώ οι αρχές έχουν επιβάλει μέχρι και ζώνες απαγόρευσης πτήσεων για drones, αφαιρώντας ακόμη και τους κάδους απορριμμάτων γύρω από τα κτίρια για λόγους ασφαλείας.
Οι δρόμοι γύρω από τα παλάτια έχουν αποκλειστεί πλήρως, με μια στρατιά ανδρών ασφαλείας με μαύρα T-shirts να ελέγχει εξονυχιστικά τους περαστικούς, γεγονός που ανάγκασε τους ιδιοκτήτες των γειτονικών καφέ να δηλώνουν ότι η επιχείρησή τους καταγράφει ζημιές, αφού κανείς δεν μπορεί να τους πλησιάσει.
Όλοι οι εργαζόμενοι, από το προσωπικό των επαύλεων μέχρι τους σερβιτόρους, έχουν υπογράψει αυστηρά σύμφωνα εμπιστευτικότητας (NDAs) και τους έχει απαγορευτεί η χρήση κινητών τηλεφώνων.
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