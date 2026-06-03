Η επιστροφή του νυφικού ταγέρ – H Ντούα Λίπα αντέγραψε τη Μπιάνκα Τζάγκερ με ανδρόγυνο στυλ

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Πενήντα πέντε χρόνια αφότου η Μπιάνκα Τζάγκερ συγκλόνισε τους θεατές φορώντας ένα ταγιέρ Yves Saint Laurent για να παντρευτεί τον Μικ Τζάγκερ, το εναλλακτικό νυφικό της έχει γίνει το απόλυτο αγαπημένο μιας νέας γενιάς νυφών.

Την Κυριακή που πέρασε, η ποπ σταρ Ντούα Λίαπ έγινε η τελευταία διασημότητα που υιοθέτησε την τάση, όταν παντρεύτηκε τον ηθοποιό Κάλουμ Τέρνερ κατά τη διάρκεια μιας κλειστής τελετής στο Λονδίνο.

Ξεκάθαρη αναφορά

Φωτογραφίες του ζευγαριού στα σκαλιά του δημαρχείου του Old Marylebone τους έδειχναν να χαμογελούν κάτω από μια βροχή κομφετί, με τον Τέρνερ να φοράει ένα bespoke σταυροκουμπωτό κοστούμι Ferragamo και τη Λίπα ένα ταγιέρ Schiaparelli σε χρώμα ελεφαντόδοντου, βγαλμένο κατευθείαν από τις σελίδες της Βίβλου του στυλ της Τζάγκερ, σεταρισμένο με ένα καπέλο με φαρδύ γείσο.

Αν και το κοστούμι της Τζάγκερ θεωρήθηκε αντισυμβατικό το 1971, τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει νέα σημασία.

Το σακάκι «Le Smoking» της Τζάγκερ, το οποίο φορούσε χωρίς τίποτα από μέσα, μια φούστα με λοξή κοπή για να κρύψει την κρυφή εγκυμοσύνη της και ένα τεράστιο καπέλο ηλίου, θεωρούνταν η επιτομή της ροκ εν ρολ επανάστασης

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Μια σειρά από homage

Η Αμάλ Κλούνεϊ έκανε μια στιλιστική σπονδή σε αυτό φορώντας ένα λευκό σύνολο της Stella McCartney και ένα καπέλο επίση με φαρδύ γείσο, όταν παντρεύτηκε τον Τζορτζ Κλούνεϊ στη Βενετία το 2014.

Το μοντέλο Έμιλι Ραταϊκόφσκι το επανέφερε όταν φόρεσε ένα κίτρινο κοστούμι Zara και ένα καφέ καπέλο με βέλο για τον γάμο της με τον Σεμπάστιαν Μπεαρ-Μακλάρντ το 2018.

Στο Met Gala του 2025, η στιλίστρια της ηθοποιού Ζεντάγια θύμισε το νυφικό σύνολο ως πηγή έμπνευσης για το ντύσιμό της, ενώ η Κέρι Ουάσινγκτον και η Άννα Σαβάι φάνηκαν επίσης να έχουν εμπνευστεί από την Τζάγκερ.

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Αντισυμβατική στάση

Η Ρόζι Μπόιντελ-Γουάιλς, στιλίστρια και ειδική σε γάμους και θέματα νυφικών, λέει ότι μέρος της γοητείας είναι η αντισυμβατική στάση που ενσάρκωνε η Τζάγκερ.

«Τα καλύτερα νυφικά λουκ στην ιστορία είναι αυτά στα οποία μπορείς να δεις ότι η νύφη έχει σκεφτεί πραγματικά ποια είναι, τι της ταιριάζει και πώς θέλει να αναδείξει την προσωπικότητά της μέσω της εμφάνισής της, ανεξάρτητα από το τι θεωρείται ότι είναι της μόδας».

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Το σακάκι «Le Smoking» της Τζάγκερ

Κατά τη δεκαετία του ’70, τα μακριά δαντελένια φορέματα με φουσκωτά μανίκια αποτελούσαν μια διαδεδομένη τάση.

Το σακάκι «Le Smoking» της Τζάγκερ, το οποίο φορούσε χωρίς τίποτα από μέσα, μια φούστα με λοξή κοπή για να κρύψει την κρυφή εγκυμοσύνη της και ένα τεράστιο καπέλο ηλίου, θεωρούνταν η επιτομή της ροκ εν ρολ επανάστασης.

Σοκ και δέος

Εκείνη την εποχή, το να φοράει κανείς ταγιέρ αντί για φόρεμα ήταν από μόνο του σοκαριστικό. Ένα ταγιέρ με βαθύ ντεκολτέ; Σκανδαλώδες.

Ο Saint Laurent είχε παρουσιάσει το σακάκι μόλις πέντε χρόνια νωρίτερα και αρχικά είχε απορριφθεί από τους πελάτες που το θεωρούσαν υπερβολικά τολμηρό.

Σουρεαλισμός

Ο φόρος τιμής της Λίπα στην Τζάγκερ σχεδιάστηκε από τον Ντάνιελ Ρόουζμπερι για τη Schiaparelli. Το σακάκι φέρει τα χαρακτηριστικά κουμπιά του οίκου, εμπνευσμένα από τον σουρεαλισμό, μεταξύ των οποίων ένα «μάτι για το κακό» και ένα κεφάλι λιονταριού.

Παράλληλα, έναν κορσέ σε ροζ απόχρωση και ενσωματωμένα μαξιλαράκια στους γοφούς που έδωσαν στο σακάκι ένα σμιλεμένο σχήμα, ενώ το καπέλο της, σχεδιασμένο από τον Βρετανό καπελά Stephen Jones, διέθετε χρυσό εσωτερικό γείσο, κάτι που σύμφωνα με πληροφορίες αποτελεί ένα τέχνασμα για να προσθέτει λάμψη στο πρόσωπο της φορούσας.

«Βρες τις διαφορές»

Σε ένα παιχνίδι «βρες τις διαφορές», η μεγαλύτερη διαφορά ήταν η επιλογή των αξεσουάρ της Λίπα.

Η 30χρονη Βρετανίδα με αλβανικές ρίζες τραγουδίστρια ολοκλήρωσε το λουκ της με ένα ζευγάρι λευκά γάντια και ένα κολιέ Bulgari Serpenti αξίας εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων, το οποίο είχε φορέσει προηγουμένως στα Brit Awards.

Διαχρονικό πρότυπο

Παίζοντας με τα όρια των φύλων, το στυλ της Τζάγκερ σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας εποχής στη νυφική μόδα. Η Χενριέτα Ριξ, συνιδρύτρια της μάρκας μόδας Rixo, αναφέρει ότι έχει καταστεί ένα διαχρονικό πρότυπο, με την πρόσφατη αύξηση του αριθμού των νυφών που αναζητούν ξεχωριστά κομμάτια.

Η μάρκα διαθέτει μια φούστα και ένα μακρυμάνικο τοπ που παραπέμπουν σε αυτό το στυλ. «Το στυλ της Τζάγκερ ενθαρρύνει τις σύγχρονες νύφες να είναι πιστές στο δικό τους στυλ, να πειραματίζονται με ξεχωριστά κομμάτια ή διαφορετικά σχήματα και, το πιο σημαντικό, να αισθάνονται αυτοπεποίθηση την ημέρα του γάμου τους» εξηγεί.

Πολλές γαμήλιες εμφανίσεις στη σειρά

Η γαμήλια τελετή της Λίπα πραγματοποιήθηκε πριν από μια φημολογούμενη τριήμερη γιορτή στη Σικελία, στο Παλέρμο.

Η Ρόζι Μπόιντελ-Γουάιλς, λέει ότι τα ξεχωριστά κομμάτια είναι ιδιαίτερα ελκυστικά για νύφες που, όπως η Λίπα, έχουν περισσότερες από μία εκδηλώσεις. «Τους δίνει την ευκαιρία να κάνουν κάτι που δεν θα έκαναν για την κύρια μέρα τους».

Επιτρέπει επίσης σε όποια το φοράει να «δείξει διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητάς της».

Μια θέση στην ιστορία

Στη σκηνή, η Λίπα φοράει λαμπερά μίνι φορέματα και κορμάκια. Η Ρόζι Μπόιντελ-Γουάιλς, λέει ότι η νυφική της εμφάνιση βοηθά να εδραιώσει την ιδέα του «ποια είναι πραγματικά, αντί για μια σκηνική προσωπικότητα».

Και ενώ οι θαυμαστές περιμένουν να δουν αν οι ρετρό αναφορές θα συνεχιστούν στην Ιταλία, η εμφάνισή της, εμπνευσμένη από τη Τζάγκερ, της έχει ήδη εξασφαλίσει μια θέση στην ιστορία της νυφικής μόδας.

*Με στοιχεία από theguardian.com