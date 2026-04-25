25.04.2026 | 08:08
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Τραμ το Σαββατοκύριακο
Ντούα Λίπα-Κάλουμ Τέρνερ: Γάμος της χρονιάς στο Παλέρμο – Η ημερομηνία, η εκκλησία, τα amore
Go Fun 25 Απριλίου 2026, 15:15

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για γάμο των Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ στο Παλέρμο τον Ιούνιο

Οστά: Πώς θα διασφαλίσουμε την υγεία τους;

Το Παλέρμο ετοιμάζεται να υποδεχτεί το «γάμο της χρονιάς», καθώς πληθαίνουν οι πληροφορίες που θέλουν την Ντουά Λίπα και τον Κάλουμ Τέρνερ να επιλέγουν τη σικελική πρωτεύουσα για την πιο σημαντική στιγμή της ζωής τους.

Μετά από ένα ρομαντικό καλοκαίρι γεμάτο amore και σικελικά κανόλι, η διάσημη τραγουδίστρια και ένας από τους μνηστήρες του Τζέιμς Μποντ επιστρέφουν στη Σικελία για να επισφραγίσουν τον έρωτά τους.

Τον περασμένο Ιούλιο, η Ντουά Λίπα μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram μια σειρά από στιγμιότυπα που απέπνεαν ευτυχία και ιταλική φινέτσα.

Στις φωτογραφίες εκείνες, η 30χρονη σταρ και ο 36χρονος ηθοποιός Κάλουμ Τέρνερ εμφανίζονταν απόλυτα ερωτευμένοι, περιπλανώμενοι στα μπαρόκ σοκάκια του Παλέρμο, θαυμάζοντας τις τοιχογραφίες στον καθεδρικό ναό και απολαμβάνοντας βόλτες με σκάφος στο ηλιοβασίλεμα.

Σε μια από τις εικόνες, ο Τέρνερ κρατούσε με χαμόγελο σικελικά κανόλι, ενώ μια άλλη αποτύπωνε τη λέξη amore γραμμένη σε έναν τοίχο.

«Ανυπομονούμε. Ο ενθουσιασμός είναι στα ύψη: ένα διεθνές αστέρι επιλέγει την πόλη σας για να γιορτάσει ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα της ζωής της. Πώς θα μπορούσαμε να μην νιώσουμε τιμή;»

«Ήταν τιμή μου να την καλωσορίσω στον χώρο μου», είπε ο Μινιόνε στον Guardian, περιγράφοντας την Ντούα Λίπα «ένα πολύ προσγειωμένο και ζεστό άτομο».

«Όταν άκουσα τα νέα για τον [πιθανό] γάμο της εδώ στο Παλέρμο, ενθουσιάστηκα. Ελπίζω να επιστρέψει στο σπίτι μου. Αν όχι, δεν πειράζει. Ως κάποιος από το Παλέρμο, μπορώ μόνο να νιώθω περήφανος που μια διεθνής σταρ σαν κι αυτήν αποφάσισε να επιστρέψει – και μάλιστα να παντρευτεί εδώ».

Σήμερα, οι φήμες ότι το ζευγάρι σχεδιάζει να παντρευτεί στην πόλη αυτό το καλοκαίρι —πιθανότατα μέσα στον Ιούνιο— και o Aλεσάντρο Μινιόνε, ιδιοκτήτης του Colletti, ενός μπαρ στο κέντρο της πόλης από όπου η Λίπα δημοσίευσε φωτογραφίες της να ανακατεύει χαρτιά και να κρατάει ένα  Campari soda όταν το ζευγάρι επισκέφθηκε για ένα απεριτίφ.

«Η πόλη θα την υποδεχτεί ξανά με ανοιχτές αγκάλες για το γάμο της χρονιάς»

Οι εικασίες για τον γάμο του ζευγαριού έχουν ενταθεί από τότε που η εφημερίδα Giornale di Sicilia ισχυρίστηκε ότι είχε προσληφθεί διοργανωτής γάμων για να προετοιμάσει τους εορτασμούς στο Παλέρμο, συμπεριλαμβανομένης της κράτησης ενός ολόκληρου ορόφου σουιτών στη Villa Igiea, το πεντάστερο ξενοδοχείο art nouveau που ανήκει στον όμιλο Rocco Forte Hotels.

Μια πηγή στη Villa Igiea δήλωσε ότι ενώ τα δωμάτια για τους καλεσμένους του γάμου είχαν κρατηθεί, η ίδια η τελετή δεν θα πραγματοποιηθεί στον χώρο.

Η πηγή ανέφερε επίσης ότι τα δωμάτια είχαν κρατηθεί για τον Ιούνιο, αντικρούοντας τις αναφορές ότι ο γάμος θα πραγματοποιηθεί 5-7 Σεπτεμβρίου.

Ένας εκπρόσωπος της Λίπα δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό. Το νέο δεν επιβεβαίωσε, ούτε διέψευσε και η Αλεσάντρα Γκρίλο, η φημολογούμενη διοργανώτρια γάμων που οργάνωσε τους εορτασμούς του 2018 στη Σικελία μεταξύ της Κιάρα Φεράνι, μιας Ιταλίδας influencer, και του ράπερ Φεντέζ, του πλέον πρώην συζύγου της.

Ακόμα και ελλείψει επίσημης επιβεβαίωσης, δεν υπήρξε τόση προσμονή για έναν γάμο στην Ιταλία από το γεμάτο αστέρια πάρτι μεταξύ του δισεκατομμυριούχου επικεφαλής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, και της Λόρεν Σάντσες στη Βενετία τον περασμένο Ιούνιο, ένα γεγονός που ταυτόχρονα ενθουσίασε και αποτροπίασε.

Αλλά αν ο γάμος του Μπέζος χαρακτηρίστηκε «γάμος του αιώνα» από τον ιταλικό τύπο λόγω του τεράστιου κόστους και της κυριαρχίας της πόλης, αυτός ο γάμος έχει απλώς προβλεφθεί ως ο «γάμος της χρονιάς».

Η La Repubblica υπαινίχθηκε ότι η νύφη μπορεί να επέλεξε την εσωτερική αυλή της GAM, της γκαλερί μοντέρνας τέχνης του Παλέρμο, για να ανταλλάξει όρκους.

Η εφημερίδα ανέφερε επίσης την εκκλησία Santa Maria dello Spasimo, πιο γνωστή απλώς ως Spasimo και πρόσφατα ανακαινισμένη, ως πιθανό χώρο, ενώ τα τοπικά μέσα ενημέρωσης υπέδειξαν ότι η Piazza Croce dei Vespri θα παίξει κεντρικό ρόλο, απαιτώντας την πλήρη αποκλεισμό της πλατείας.

Το ζευγάρι μπορεί σύντομα να επιστρέψει στην πόλη για να εξερευνήσει τοποθεσίες, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η 30χρονη Λίπα γνώρισε για πρώτη φορά τον 36χρονο Tέρνερ, έναν ηθοποιό που θεωρείται ευρέως ως ο επικρατέστερος για να υποδυθεί τον επόμενο Τζέιμς Μποντ, το 2023, αφού γνωρίστηκαν στο River Cafe στο δυτικό Λονδίνο.

Αλλά το ζευγάρι δεν τα βρήκε παρά ένα χρόνο αργότερα, όταν οι δρόμοι τους διασταυρώθηκαν σε ένα εστιατόριο στο Λος Άντζελες.

Ο έρωτας της τραγουδίστριας με το Παλέρμο, μια πόλη που έχει υποστεί ριζική μεταμόρφωση την τελευταία δεκαετία περίπου, φαίνεται επίσης να ξεκίνησε το 2023.

Αυτή ήταν η χρονιά που το Foot Locker Europe δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες της να φοράει τη ροζ φανέλα της ποδοσφαιρικής ομάδας του Παλέρμο για να προωθήσει τα αθλητικά παπούτσια Puma Palermo.

@outpump Dua Lipa e Callum Turner hanno scelto di sposarsi a Villa Igiea a Palermo. Il matrimonio si dovrebbe tenere il prossimo settembre. Vi piace la location? #dualipa #callumturner #italia #matrimonio #palermo ♬ Plage Coquillage – pabloo

Οι φωτογραφίες κοινοποιήθηκαν από τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης του συλλόγου της Σικελίας με τη λεζάντα: «Η Ντούα Λίπα ξέρει τι συμβαίνει! Το ροζ Puma Palermo είναι ο σωστός τρόπος».

Οι φήμες ότι η Λίπα θα παντρευτεί στο Παλέρμο έχουν χαιρετιστεί με μεγάλο ενθουσιασμό από τους ντόπιους οπαδούς, με πολλούς να ελπίζουν να τη γνωρίσουν ή να την δουν με νυφικό.

«Μπορώ ήδη να τη φανταστώ με ένα λευκό φόρεμα να περπατάει στους δρόμους του Παλέρμο», είπε η 13χρονη Ιόλε, προσθέτοντας ότι η πόλη θα «την καλωσορίσει ξανά με ανοιχτές αγκάλες».

«Ανυπομονούμε. Ο ενθουσιασμός είναι στα ύψη: ένα διεθνές αστέρι επιλέγει την πόλη σας για να γιορτάσει ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα της ζωής της. Πώς θα μπορούσαμε να μην νιώσουμε τιμή;»

Euronext: Νέο ευρωπαϊκό hub και μήνυμα εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία

Το Ιράν παρουσίασε στο Πακιστάν τα αιτήματά του και τις επιφυλάξεις του για τις ΗΠΑ – Το Ισραήλ βομβαρδίζει τον Λίβανο

Σαρλίζ Θερόν: Απόλυτη επιζήσασα – Ρισκάρει τα πάντα, επιβιώνει, προκαλεί ίλιγγο στο Μανχάταν
«Στα όρια μου» 25.04.26

Η Σαρλίζ Θερόν απέδειξε γιατί θεωρείται η αδιαμφισβήτητη κυρίαρχος των ταινιών δράσης, πραγματοποιώντας ένα παράτολμο εγχείρημα στην καρδιά της Νέας Υόρκης

Ντέιβιντ Χάσελχοφ: Έκανε βόλτες στο Λος Άντζελες στηριζόμενος σε περιπατητήρα παρέα με τη σύζυγό του
Φωτογραφίες 25.04.26

Ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ εθεάθη με περιπατητήρα στο Λος Άντζελες, ενώ αναρρώνει από επεμβάσεις σε γόνατο και ισχίο, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Χέιλι Ρόμπερτς

Αδέλφια Κάσιο κατά Μάικλ Τζάκσον: Μας εκπαίδευσε να τον υπερασπιζόμαστε, ενώ μας κακοποιούσε
«Πλύση εγκεφάλου» 25.04.26

Τέσσερα αδέλφια Κάσιο κατηγορούν τον Μάικλ Τζάκσον για κακοποίηση, υποστηρίζοντας ότι είχαν χειραγωγηθεί να τον υπερασπίζονται, ενώ η υπόθεση επιστρέφει στα δικαστήρια.

Τραμπ vs πρίγκιπα Χάρι – «Πώς τα πάει; Πώς είναι η σύζυγός του;»
Φυσάει κόντρα 24.04.26

Ο Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι ο πρίγκιπας Χάρι «δεν μιλούσε εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου» όταν κάλεσε τις ΗΠΑ να επιδείξουν «ηγετικό ρόλο» σε ότι αφορά τον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας.

Όλα καλά – Ο Ίθαν Χοκ εγκρίνει τον γαμπρό του
Fizz 24.04.26

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Ίθαν Χοκ αναφέρθηκε στον γάμο της κόρης του, Μάγια Χοκ, με τον μουσικό Κρίστιαν Λι Χάτσον, που έλαβε χώρα την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Γιατί έστειλε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο καλάθι με ζυμαρικά στη Νίκι Γκλέιζερ;
«Κοίταξα! Έψαξα!» 24.04.26

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο απάντησε στα καυστικά σχολιά της Νίκι Γκλέιζερ στις Χρυσές Σφαίρες με καλάθια με ζυμαρικά. Δεν το λες και άσχημα.

Ο Τζον Φαβρό δεν ήθελε τον θάνατο του Iron Man στο Avengers: Endgame
Ήταν το «παιδί» του 24.04.26

Ο άνθρωπος που σκηνοθέτησε και στάθηκε στο πλευρό του Iron Man, ο Τζον Φαβρό δεν ήθελε με τίποτα να δει το «παιδί» του να πεθαίνει στο Avengers: Endgame

Η στάση της Ρις Γουίδερσπουν απέναντι στο AI εγείρει ερωτήματα
Κίνητρο; 24.04.26

Η Ρις Γουίδερσπουν ενθάρρυνε τους ακόλουθούς της στο Instagram να «μάθουν μαζί τα βασικά» για την τεχνητή νοημοσύνη για να «κάνουν την καθημερινότητά τους ευκολότερη και καλύτερη».

Σαράντα χρόνια μετά τη δυστοπία του Τσερνόμπιλ, η πυρηνική ενέργεια επιστρέφει δυναμικά
Ατύχημα 1986 25.04.26

Τα τελευταία χρόνια, οι πυρηνικοί αντιδραστήρες έχουν βελτιωθεί σημαντικά, ενσωματώνοντας περισσότερα συστήματα ασφαλείας και μειώνοντας το κόστος κατασκευής και λειτουργίας

Άγιο κράξιμο στους παίκτες της Ρεάλ: «Ντροπή, δείξτε… καρύδια» (vid)
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Η Ρεάλ Μαδρίτης ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Μπέτις και μάλλον αποχαιρέτησε οριστικά το φετινό πρωτάθλημα, κάτι που εξόργισε μερίδα οπαδών της που «υποδέχθηκε» το πούλμαν της ομάδας μετά το ματς στη Σεβίλλη.

Ρωσία: Ουκρανικό drone έπληξε συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Γεκατερίνμπουργκ
Κόσμος 25.04.26

Η ουκρανική επίθεση στην Ρωσία ακολουθεί τη μαζική ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας με πυραύλους και drones, κατά την οποία 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες έχουν τραυματισθεί

Οι αυξήσεις μισθών στην ΕΕ από το 2020 – Γιατί οι Ευρωπαίοι δεν ζουν καλύτερα;
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Παρότι η αύξηση των μισθών στην ΕΕ ήταν ισχυρότερη στις χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ και σε εκείνες με χαμηλότερα μισθολογικά επίπεδα, όπως η Ελλάδα, οι πολίτες δεν ζουν καλύτερα σήμερα, εξαιτίας της ακρίβειας και της χαμηλής αγοραστικής δύναμης

Euphoria: «Άκρως επικίνδυνες» οι σκηνές με «σεξουαλικοποιημένα βρέφη» — προειδοποιούν ειδικοί
Πιπίλες και OnlyFans; 25.04.26

Στο επίκεντρο έντονης κριτικής βρίσκεται το Euphoria, καθώς ειδικοί προειδοποιούν ότι αμφιλεγόμενες σκηνές ενδέχεται να κανονικοποιούν επικίνδυνες πρακτικές και να θολώνουν κρίσιμα όρια

LIVE: Φούλαμ – Άστον Βίλα
Premier League 25.04.26

LIVE: Φούλαμ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φούλαμ – Άστον Βίλα για την 34η αγωνιστική της Premier League.

Σκάλα Ωρωπού: Μήνυση από τον δήμο για τα μπάζα σε θαλάσσια περιοχή Natura – «Δημιούργησαν δρόμο 60 μέτρων»
Περιβαλλοντικό έγκλημα 25.04.26

Για τα μπάζα σε περιοχή Natura κατατέθηκε μήνυση σε Λιμεναρχείο και Αστυνομία, ενώ ενημερώθηκε η Κτηματική Υπηρεσία Αν. Αττικής - «Οι ασυνείδητοι θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη» λέει ο δήμαρχος Ωρωπού

Λέκκας: Δεν μπορεί να προβλεφθεί πότε θα γίνει μεγάλος σεισμός στον Κορινθιακό
Ελλάδα 25.04.26

Μιλώνταςγια τη σεισμική δόνηση των 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην περιοχή της Κρήτης, ο Ευθύμης Λέκκας εκτίμησε ότι το φαινόμενο βρίσκεται σε φάση εκτόνωσης και κατά πάσα πιθανότητα επρόκειτο για τον κύριο σεισμό

Μακρόν: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας – Γαλλίας εμπνέει την Ευρώπη και υλοποιείται στην πράξη
Διπλωματία 25.04.26

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στις κοινές δηλώσεις του με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογράμμισε το βάθος και τη διάρκεια της φιλίας που συνδέει τις δύο χώρες, σημειώνοντας πως σε έναν κόσμο «όλο και πιο βίαιο και ασταθή», η ελληνογαλλική σχέση αποδεικνύεται σταθερή και ανθεκτική. Ο κ. Μακρόν τόνισε πως η Γαλλία αντέδρασε […]

Μητσοτάκης σε Μακρόν: Η κορωνίδα των συμφωνιών Ελλάδας – Γαλλίας είναι οι δεσμεύσεις αμοιβαίας συνδρομής
Διπλωματία 25.04.26

«Η Γαλλία είναι πραγματικός σύμμαχος της Ελλάδας και ο Εμανουέλ Μακρόν φίλος της χώρας και μπορώ να πω και προσωπικός μου φίλος», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια των κοινών δηλώσεων του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε, μάλιστα, πως «αποδείξαμε ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη θεμελιώνεται με πράξεις […]

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή στις αρχές Μαΐου δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα – Οι περιοχές
Καιρός 25.04.26

Τα μοντέλα δείχνουν ότι ο καιρός θα ψυχράνει μετά την Πρωτομαγιά - «Δεν έχει ακόμα κλειδώσει η ένταση, η διάρκεια και το πόσο νότια θα φτάσει η ψυχρή μάζα», λέει ο Θοδωρής Κολυδάς

Ο Τι Τζέι Σορτς αναδείχθηκε MVP του play in (pic)
Euroleague 25.04.26

Ο Τι Τζέι Σορτς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού στη νίκη επί της Μονακό και δεύτερη σερί χρονιά αναδείχθηκε MVP του μίνι τουρνουά της Euroleague.

Σαρλίζ Θερόν: Απόλυτη επιζήσασα – Ρισκάρει τα πάντα, επιβιώνει, προκαλεί ίλιγγο στο Μανχάταν
«Στα όρια μου» 25.04.26

Η Σαρλίζ Θερόν απέδειξε γιατί θεωρείται η αδιαμφισβήτητη κυρίαρχος των ταινιών δράσης, πραγματοποιώντας ένα παράτολμο εγχείρημα στην καρδιά της Νέας Υόρκης

Εννέα συμφωνίες υπέγραψαν Μητσοτάκης και Μακρόν – Τι περιλαμβάνουν
Διπλωματία 25.04.26

Οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν υπέγραψαν, μεταξύ άλλων, και μία συμφωνία για την ανανέωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας

Άγιος Δημήτριος: Με αυτό το μαχαίρι δολοφονήθηκε ο 27χρονος στο Πάρκο Ασυρμάτου
Τραγωδία 25.04.26

Ο 20χρονος καθ' ομολογίαν δράστης που επιτέθηκε με το μαχαίρι και σκότωσε τον 27χρονο θα απολογηθεί στο Ναυτοδικείο την Τρίτη - Η δίκη των υπόλοιπων τριών συλληφθέντων αναβλήθηκε για τη Δευτέρα

Μάγια: Mια αίθουσα συμβουλίου αποκαλύπτει πώς άλλαξε η εξουσία πριν από 1.000 χρόνια
Νέα Έρευνα 25.04.26

Ανασκαφή στη Γουατεμάλα φέρνει στο φως χώρο όπου οι Μάγια φαίνεται να έπαιρναν συλλογικές αποφάσεις, σηματοδοτώντας στροφή από τη θεϊκή βασιλεία σε πιο συμμετοχική διακυβέρνηση

Ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και το Σύνταγμα: Μια λεπτή ισορροπία
'Αποψη 25.04.26

Η μόνη δυνατότητα μονομερούς αποδέσμευσης κράτους μέλους από ενωσιακό νομοθέτημα, έστω και στο πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας, παραμένει η αποχώρησή του από την ΕΕ εν συνόλω.

Νέα Αριστερά για επίσκεψη Μακρόν: Ο Μητσοτάκης πορεύεται για ακόμη μια φορά δουλοπρεπώς
Πολιτική 25.04.26

Όπως αναφέρει η Νέα Αριστερά, «ο κ. Μητσοτάκης, για ακόμη μία φορά, πορεύεται δουλοπρεπώς και αγνοεί παντελώς το συμφέρον του ελληνικού λαού, το οποίο βρίσκεται μακριά από κάθε πόλεμο»

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI
Οικονομία 25.04.26

Δυναμικό παρών για τέταρτη ημέρα στους Δελφούς δίνει ο ΟΤ μεταδίδοντας με αναλυτική ματιά όλες τις οικονομικές εξελίξεις

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

