H Ντούα Λίπα εύχεται «Χρόνια Πολλά» στον αγαπημένο της Κάλουμ Τέρνερ με μια δόση καυτού καλοκαιριού

Είναι η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ ένα από τα πιο hot διάσημα ζευγάρια; Εμείς θα απαντήσουμε πως, ναι, είναι.

Η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός, οι οποίοι είναι επίσημα μαζί από τον Ιανουάριο του 2024, φαίνεται πως είναι πιο ευτυχισμένοι από ποτέ, με την Λίπα να μοιράζεται μια σειρά από φωτογραφίες για να γιορτάσει τα 36α γενέθλια του συντρόφού της.

Σε μία από τις λήψεις που μοιράστηκε η Ντούα Λίπα στο Instagram, το ζευγάρι ποζάρει ανέμελο στο πίσω μέρος ενός σκάφους, απολαμβάνοντας τον ήλιο, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Χρόνια πολλά παντοτινέ μου έρωτά».

Άγιος Βαλεντίνος στο κόκκινο χαλί;

Το Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου, η Ντούα Λίπα έκανε μια εμφάνιση-έκπληξη στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνο για να συνοδεύσει τον Κάλουμ Τέρνερ στην παγκόσμια πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Rosebush Pruning».

Το ζευγάρι γιόρτασε την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου στο κόκκινο χαλί, δείχνοντας πολύ ερωτευμένο καθώς τα φλας τον φωτογράφων «έγλυφαν» τα σώματα τους. Στις λήψεις που κυκλοφόρησαν από τη βραδιά – τις οποίες η Λίπα μοιράστηκε στο Instagram- οι δυό τους ανταλλάσουν φιλιά, χαμογελούν, αγκαλιάζονται και κοιτιούνται με τρυφερότητα στα μάτια.

Ο Τέρνερ πρωταγωνιστεί στην ταινία «Rosebush Pruning», μια καυστική σάτιρα του σκηνοθέτη του «Motel Destino», Καρίμ Αϊνούζ, μαζί με τους Ράιλι Κίου, Τζέιμι Μπελ, Ελ Φάνινγκ, Λούκας Γκέιτζ, Τρέισι Λέτς και Πάμελα Άντερσον.

Το «Rosebush Pruning» ακολουθεί τέσσερα αδέλφια από την Αμερική καθώς «βυθίζονται στην απομόνωση και την κληρονομική τους περιουσία, αποφεύγοντας τις απαιτήσεις του τυφλού πατέρα τους και αναζητώντας αγάπη και αναγνώριση ο ένας στον άλλο», σύμφωνα με τη σύνοψη της ταινίας.

«Όταν ο Τζακ, ο μεγαλύτερος αδελφός και στυλοβάτης αυτής της οικογένειας, ανακοινώνει ότι θα μετακομίσει με τη φίλη του Μάρθα, οι δεσμοί αίματος διακόπτονται και ο Εντ αναγκάζεται να αποκαλύψει την αλήθεια γύρω από το θάνατο της μητέρας τους. Τα ψέματα γενεών αρχίζουν να ξετυλίγονται και η δομή αυτής της οικογένειας αρχίζει σιγά-σιγά να διαλύεται».

Η ταινία είναι σε σενάριο Ευθύμη Φιλίππου, ο οποίος έχει συνεργαστεί με τον Γιώργο Λάνθιμο σε ταινίες όπως: «Ο αστακός», «Κυνόδοντας», «Ο θάνατος του ιερού ελαφιού» και «Ιστορίες καλοσύνης».

Νωρίτερα το Σάββατο, στην συνέντευξη Τύπου για την ταινία, ο Τέρνερ ρωτήθηκε για τις φήμες που τον θέλουν να είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ.

«Είναι πολύ νωρίς για αυτή την ερώτηση», είπε με ένα ελαφρύ χαμόγελο. «Δεν θα το σχολιάσω», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από: Variety