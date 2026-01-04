«Οριστικό»: Κάλουμ Τέρνερ και Ντούα Λίπα το power couple του νέου Τζέιμς Μποντ

Η αναζήτηση για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ φαίνεται πως έλαβε τέλος, με την είδηση να διαρρέει από τον ίδιο τον διάδοχο του Ντάνιελ Κρεγκ στο ρόλο του 007 υποστηρίζει σε αποκλειστικό δημοσίευμα της η Daily Mail.

Ο Κάλουμ Τέρνερ, το μεγάλο φαβορί των γραφείων στοιχημάτων τους τελευταίους μήνες, φέρεται να έχει ήδη επιβεβαιώσει σε στενούς του φίλους ότι ο ρόλος του ανήκει.

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του 35χρονου ηθοποιού, ο ίδιος δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του, με «τη συμφωνία να είναι οριστική».

«Η επιλογή του Τέρνερ σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον 007, καθώς ο ηθοποιός συνδυάζει την κλασική βρετανική γοητεία με την απαραίτητη υποκριτική δεινότητα που απαιτεί η Amazon για την επανεκκίνηση της σειράς» σημειώνει το ρεπορτάζ.

Επιπλέον το δημοσίευμα κάνει λόγο για διπλό χτύπημα από το power couple της showbiz στο franchise του Μποντ. Η αρραβωνιαστικιά του Τέρνερ, η διάσημη τραγουδίστρια Ντούα Λίπα, φέρεται να είναι σε συζητήσεις για να αναλάβει τη μουσική επένδυση της ταινίας και το κλασικό κομμάτι τίτλων του πολυαναμενόμενου Bond 26.

Οι παραγωγοί εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο μιας διπλής συμφωνίας, η οποία θα εξασφάλιζε στην ταινία όχι μόνο τον πρωταγωνιστή, αλλά και μια παγκόσμια επιτυχία στα charts.

Η 30χρονη σταρ, που έχει ήδη εμπειρία από κινηματογραφικά σάουντρακ, φαίνεται έτοιμη να συνδέσει το όνομα της με τον πράκτορα μετά από την Αντέλ ή την Μπίλι Άιλις.

Μετά την εξαγορά των δικαιωμάτων του Bond από την Amazon έναντι ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, ο Τζεφ Μπέζος έχει πάρει προσωπικά το ζήτημα της παραγωγής.

Στόχος του είναι η δημιουργία μιας ταινίας που θα τιμά την παράδοση του Ίαν Φλέμινγκ, ενώ παράλληλα θα παραμένει σύγχρονη και ελκυστική για τη νέα γενιά. Για να το πετύχει αυτό, επιστράτευσε τον Στίβεν Νάιτ, τον άνθρωπο πίσω από την επιτυχία του Peaky Blinders, για τη συγγραφή του σεναρίου, και τον κορυφαίο σκηνοθέτη του Dune, Ντενί Βιλνέβ.

Οι οδηγίες για τον διάδοχο του Κρεγκ στο ρόλο του Μποντ είναι σαφείς. Αναζητείται ένας νεαρός, απαραίτητα Βρετανός ηθοποιός που θα μπορεί να υποστηρίξει σκηνές καταιγιστικής δράσης αλλά και την εκλεπτυσμένη αύρα του ήρωα.

Τα γυρίσματα της νέας ταινίας να αναμένονται εντός του έτους και την ημερομηνία κυκλοφορίας να τοποθετείται στο 2027.

Μεγαλωμένος σε εργατικές κατοικίες του Λονδίνου, ο Κάλουμ Τέρνερ ξεκίνησε την καριέρα του ως μοντέλο πριν κερδίσει την προσοχή των κριτικών σε μεγάλες παραγωγές.

Η συμμετοχή του στις ταινίες Φανταστικά Ζώα και η συνεργασία του με τον Τζορτζ Κλούνεϊ στο The Boys In The Boat απέδειξαν το εύρος του ταλέντου του.

Πιο πρόσφατα, η ερμηνεία του στην υπερπαραγωγή των Στίβεν Σπίλμπεργκ και Τομ Χανκς, Masters Of The Air, σφράγισε την άνοδό του στην πρώτη γραμμή των ηθοποιών της γενιάς του, εκτοπίζοντας ονόματα όπως ο Ίντρις Έλμπα και ο Τζέιμς Νόρτον από τη λίστα των υποψηφίων.