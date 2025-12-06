magazin
Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
06.12.2025 | 11:06
Πτώση βράχων στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου – Κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας
Πιο αγγλικό δεν έχει – Θα γράψουν οι Oasis το κομμάτι για την επόμενη ταινία του Τζέιμς Μποντ;
06 Δεκεμβρίου 2025 | 10:00

Πιο αγγλικό δεν έχει – Θα γράψουν οι Oasis το κομμάτι για την επόμενη ταινία του Τζέιμς Μποντ;

Αφού τα αδέρφια Γκάλαχερ τα βρήκαν μεταξύ τους, επανένωσαν τους Oasis και γλυκάθηκαν, τώρα οι φήμες τους θέλουν να υπογράψουν το τραγούδι της επερχόμενης ταινίας του Τζέιμς Μποντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Για 15 χρόνια, ακόμα και οι πιο σκληροπυρηνικοί οπαδοί των Oasis δεν πίστευαν ότι το συγκρότημα θα κατάφερνε να επανενωθεί κάποια στιγμή. Η ρήξη ανάμεσα στα αδέρφια Γκάλαχερ ήταν τόσο μεγάλη, που κάθε φήμη για reunion έμοιαζε με σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Και μετά ήρθε ο Αύγουστος του 2024 και όλα άλλαξαν. Το αγγλικό συγκρότημα ανακοίνωσε αρικά λίγες συναυλίες – κάτι που στην πορεία μεταμορφώθηκε σε μια σειρά από live, βιβλίο, ντοκιμαντέρ, σειρά ρούχων.

Τα χρήματα που έπεσαν στα πόδια τους αποδείχθηκαν πάρα πολλά, που ούτε η κόντρα ανάμεσα στον Νόελ και τον Λίαμ Γκάλαχερ ήταν ικανή να μην φέρει ξανά μαζί ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα της δεκαετίας του ’90.

Και οι Oasis ζουν τη δική τους δεύτερη εφηβεία φέτος. Ωστόσο, όπως φαίνεται, τα σχέδιά τους δεν σταματούν εδώ. Το επόμενο μεγάλο project τους ακούει στο όνομα Τζέιμς Μποντ – αν ισχύουν οι φήμες που άρχισαν να ακούγονται.

Η Amazon MGM, αφού έκλεισε τον Ντενί Βιλνέβ για την καρέκλα του σκηνοθέτη και τον Στίβεν Νάιτ να υπογράψει το σενάριο, τώρα θέλει τους θρύλους της brit rock ώστε να υπογράψουν τη μουσική της επερχόμενης ταινίας του 007 – ναι, πρωταγωνιστή ακόμα δεν έχουμε βρει.

Οι Oasis δεν έχουν πάρει θέση σε αυτές τις φήμες, ωστόσο μια πηγή δήλωσε στην εφημερίδα The Sun «ο Τζέιμς Μποντ είναι το πιο σημαντικό κινηματογραφικό franchise της Αγγλίας. Άρα ποιοι είναι καλύτεροι ώστε να υπογράψουν το soundtrack της επόμενης ταινίας, αν όχι ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα της Αγγλίας;».

Αν έχει κάποια σημασία, να πούμε ότι τα αδέρφια Γκάλαχερ είναι ορκισμένοι θαυμαστές των ταινιών του 007. Μάλιστα, το 2008, όταν κυκλοφόρησε η ταινία Quantum Of Solace όπου το τραγούδι είχαν γράψει η Αλίσια Κις και ο Τζακ Γουάιτ, ο Νόελ δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα νεύρα του.

«Αφήσαμε ένα μάτσο από αμερικανούς να γράψουν τη μουσική για το μεγαλύτερο κινηματογραφικό franchise της Βρετανίας» είχε δηλώσει τότε χαρακτηριστικά. Και σίγουρα ο Νόελ Γκάλαχερ θα ήθελε να το όνομά του να μπει δίπλα σε αυτά των Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Duran Duran και Αντέλ που κατά το παρελθόν έγραψαν τη μουσική του Τζέιμς Μποντ.

// Κεντρική φωτογραφία: Oasis | Instagram

