Αν κλέψετε κάποια από τις γυναίκες μου, θα σας πυροβολήσω: Όταν ο Ντιέγκο Μαραντόνα τρομοκράτησε τους Oasis

Το ημερολόγιο έγραφε 25 Νοεμβρίου 2020 όταν ο κόσμος του ποδοσφαίρου (και όχι μόνο) φόρεσε τα μαύρα του για να αποχαιρετήσει έναν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που περπάτησαν ποτέ στη γη. Ο Ντιέγκο Μαραντόνα είχε αφήσει την τελευταία του πνοή σε ηλικία 60 ετών.

Εκατομμύρια ήταν εκείνοι που έσπευσαν να αποχαιρετήσουν το απόλυτο 10 της στρογγυλής θεάς, ανάμεσά τους και τα αδέρφια Γκάλαχερ. Οι ηγέτες των Oasis είναι γνωστοί λάτρεις του ποδοσφαίρου, ορκισμένοι οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι και αφοσιωμένοι θαυμαστές του El Pibe de Oro, τον οποίο αποκαλούν τον κορυφαίο παίκτη όλων των εποχών.

Και αυτή η αγάπη τους δεν έχει σβήσει μέχρι σήμερα. Το βράδυ του Σαββάτου οι Oasis βρέθηκαν στο γήπεδο της Ρίβερ Πλέιτ Μονουμεντάλ στο Μπουένος Άιρες για μια επική εμφάνιση και όταν από την κιθάρα του Νόελ Γκάλαχερ άρχισαν να παίζουν οι πρώτες νότες του Live Forever στις γιγαντοοθόνες του σταδίου εμφανίστηκε ο Ντιέγκο Μαραντόνα, ενθουσιάζοντας, ανατριχιάζοντας και συγκινώντας τους χιλιάδες θεατές.

Η απειλή του Ντιέγκο στα αδέρφια Γκάλαχερ

Ωστόσο, η πρώτη (και μάλλον τελευταία) φορά που τα αδέρφια Γκάλαχερ γνώρισαν τον Ντιέγκο Μαραντόνα ήταν αρκετά τρομακτική – και κάτι που δεν θα ξεχάσουν ποτέ στη ζωή τους.

Την ιστορία την είχε διηγηθεί ο Λίαμ Γκάλαχερ σε μια συνέντευξη που είχε δώσει στο Noisey το 2017. Και ήταν άκρως σουρεαλιστική.

«Είχαμε πάει στην Αργεντινή για μια συναυλία και αμέσως μετά καταλήξαμε σε ένα από τα γνωστά μπαρ για να πιούμε ένα ποτό. Στην άκρη της μπάρας ήταν και ο Στινγκ που μισοέκλαιγε, καθώς λίγες ώρες πριν κάποιοι είχαν ληστέψει το καμαρίνι του. Ξαφνικά καμιά 30αριά άτομα μπήκαν στο μπαρ, κατευθύνθηκαν στον VIP χώρο που ήταν στον πάνω όροφο και αναρωτιόμασταν όλοι ‘ποιοι γαμημένοι είναι αυτοί;’. Έμοιαζαν με συμμορία.

»Λίγο αργότερα μάθαμε ότι ήταν ο Ντιέγκο Μαραντόνα με την κουστωδία του. Αμέσως πήγαμε στον μάνατζερ του μαγαζιού και τον ρωτήσαμε αν μπορούμε να τον συναντήσουμε. Μας έδωσε πρόσβαση στον VIP χώρο και ανεβήκαμε πάνω – ο χώρος ήταν καταθλιπτικός, γεμάτος με κάτι περίεργους και καθόλου φιλικούς τύπους, ενώ γυναίκες και περίεργα πράγματα βρίσκονταν παντού.

»’Ας βγάλουμε μια γρήγορη φωτογραφία μαζί του και να φύγουμε’ είπα στον Νόελ. Ήρθε ο Μαραντόνα, που τα μάτια του ήταν τεράστια (εννοώντας από τη χρήση), όχι ότι τα δικά μας ήταν καλύτερα, βγάλαμε τη γαμωφωτογραφία και μετά από λίγα δευτερόλεπτα γύρισε ο διερμηνέας του σε εμάς και μας είπε: μου είπε να σας μεταφέρω πως αν του κλέψετε κάποια από τις γυναίκες του, θα σας πυροβολήσει’. Αμέσως μετά φύγαμε».

Δείτε το βίντεο από την εμφάνιση των Oasis στην Αργεντινή το βράδυ του Σαββάτου:

Diego Armando Maradona during Live Forever at Oasis’ first night in Buenos Aires 🇦🇷#oasislive25 pic.twitter.com/pToc3gpTx2 — Liam Gallagher Fans Club (@liamgfansclub) November 16, 2025

// Κεντρική φωτογραφία: Noel Gallagher | X