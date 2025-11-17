Το «Μονουμεντάλ» στο… πόδι για τον Μαραντόνα: Οι Oasis απέτισαν φόρο τιμής στον Αργεντινό θρύλο (vid)

Οι Oasis βρέθηκαν στην Αργεντινή για μία ιστορική συναυλία στο «Μονουμεντάλ», όπου χιλιάδες κόσμος έδωσε το παρών σε μια συγκινητική βραδιά, καθώς το συγκρότημα απέτισε φόρο τιμής στον Ντιέγκο Μαραντόνα.

Στις γιγαντοοθόνες του σταδίου προβλήθηκαν στιγμιότυπα από τη ζωή του «Πίμπε ντ’Ορο», ενώ συνοδεύτηκαν από το τραγούδι «Live Forever».

Στο αποκορύφωμα της βραδιάς, ο Λίαμ Γκάλαχερ πήρε τον λόγο και αφιέρωσε το «Rock ‘N’ Roll Star» στον θρυλικό Αργεντινό, ξεσηκώνοντας τους δεκάδες χιλιάδες θεατές που τον θεωρούν αιώνιο σύμβολο.

Δείτε το βίντεο για τον φόρο τιμής για τον Μαραντόνα από τους Oasis