Η Νάπολι δεν ξεχνά και τιμά τον Μαραντόνα (pic)
Οι φίλαθλοι της ομάδας γιόρτασαν τη μέρα που ο Ντιέγκο Μαραντόνα θα συμπλήρωνε τα 65 έτη, μεταφέροντας άγαλμά του στους δρόμους της πόλης που αγάπησε και τον αγάπησε
- Νεκρά ζώα εντοπίστηκαν στον Ίασμο Ροδόπης – Φόβος για την πιθανότητα ζωονόσων
- Εύβοια: 31χρονος με μηχανή παρέσυρε παιδί και το εγκατέλειψε – Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα
- Στο «κόκκινο» η Βραζιλία μετά τη «σφαγή» με τους 132 νεκρούς - Στους δρόμους οι πολίτες ζητούν δικαιοσύνη
- Ένας παλιός σύμμαχος των Ρώσων επέστρεψε στην Ουκρανία
Ο Ντιέγκο Μαραντόνα είναι σύμβολο, είναι θρύλος για τη Νάπολι. Τόσο οι κάτοικοι της πόλης όσο και οι φίλαθλοι της ομάδας (αν και αυτά πάνε μαζί) δεν ξεχνούν και τιμούν τη μνήμη του μεγάλου Αργεντινού άσου που έφυγε πρόωρα από τη ζωή και γιόρτασαν τη μέρα (30/10) που θα συμπλήρωνε τα 65 χρόνια από τη γέννησή του. Ο Μαραντόνα αγάπησε τη Νάπολι και αυτή ανταπέδωσε και ανταποδίδει απλόχερα την αγάπη του.
Η εικόνα του αυτοκινήτου, βαμμένο με το γαλάζιο χρώμα της Νάπολι που μετέφερε ένα άγαλμα του «Ντεγκίτο» προκάλεσε δέος και συγκίνηση σε όλο τον κόσμο που το είδε να διασχίζει τους δρόμους της πόλης. Ολοι θυμήθηκαν τα κατορθώματα του Αργεντινού Θρύλου με τη φανέλα της ομάδας που την έφτασε στην κορυφή, με την κατάκτηση δυο πρωταθλημάτων Ιταλίας, το 1987 και το 1990.
«Ο Ντιέγκο δεν είναι νεκρός. Μόνο το σώμα του πέθανε, όμως η ψυχή του ζει μέσα σε όλους εμάς που τον αγαπάμε, μέσα σε όλους εμάς τους Ναπολιτάνους που τον αγαπούν όλοι», δήλωσε ο ιδιοκτήτης του Μουσείου Μαραντόνα, Μάσιμο Βινιάτι, ο οποίος πρόσθεσε με συγκίνηση: «Γιορτάζω τα γενέθλια του Ντιέγκο κάθε χρόνο. Ο Ντιέγκο είναι πάντα μαζί μας. Και το όμορφο είναι ότι ο Ντιέγκο ανήκει στον λαό», δήλωσε ο ιδιοκτήτης του Μουσείου Μαραντόνα, Μάσιμο Βινιάτι.
Μπορεί ο Μαραντόνα να έφυγε από τη ζωή με καρδιακή προσβολή το 2020, όμως σήμαινε και σημαίνει πολλά για τη Νάπολι. Ήταν και είναι σύμβολο. Το εξήγησε ένας κάτοικός της: «Ο Ντιέγκο είναι ενότητα. Ένωσε τον κόσμο, ακόμη και αυτούς από τον βορρά που ήταν εναντίον μας. Χάρη στον Ντιέγκο, άνθρωποι που δεν είναι από τη Νάπολη ήρθαν πιο κοντά μεταξύ τους».
- Λέικερς: Η μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία των σπορ είναι γεγονός! – Νέος ιδιοκτήτης ο Μαρκ Γουόλτερ
- Ζαλγκίρις Κάουνας – Βιλερμπάν 96-59: Ασταμάτητοι οι Λιθουανοί
- Αστερίξ – Ολυμπιακός 0-3: Επιβλητική εμφάνιση στο Βέλγιο και πρόκριση στην επόμενη φάση!
- Άρης: Το παιχνίδι «κλειδί» με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο και τα δεδομένα που διαμορφώνονται με το νέο φορμάτ
- O Σέζνι αποκάλυψε πώς σταμάτησε το πέναλτι του Εμπαπέ
- Σπουδαία προσθήκη στην κολύμβηση του Ολυμπιακού: Ανακοίνωσε τον Άλκη Κυνηγάκη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις