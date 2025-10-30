Η Νάπολι δεν ξεχνά και τιμά τον Μαραντόνα (pic)

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα είναι σύμβολο, είναι θρύλος για τη Νάπολι. Τόσο οι κάτοικοι της πόλης όσο και οι φίλαθλοι της ομάδας (αν και αυτά πάνε μαζί) δεν ξεχνούν και τιμούν τη μνήμη του μεγάλου Αργεντινού άσου που έφυγε πρόωρα από τη ζωή και γιόρτασαν τη μέρα (30/10) που θα συμπλήρωνε τα 65 χρόνια από τη γέννησή του. Ο Μαραντόνα αγάπησε τη Νάπολι και αυτή ανταπέδωσε και ανταποδίδει απλόχερα την αγάπη του.

Η εικόνα του αυτοκινήτου, βαμμένο με το γαλάζιο χρώμα της Νάπολι που μετέφερε ένα άγαλμα του «Ντεγκίτο» προκάλεσε δέος και συγκίνηση σε όλο τον κόσμο που το είδε να διασχίζει τους δρόμους της πόλης. Ολοι θυμήθηκαν τα κατορθώματα του Αργεντινού Θρύλου με τη φανέλα της ομάδας που την έφτασε στην κορυφή, με την κατάκτηση δυο πρωταθλημάτων Ιταλίας, το 1987 και το 1990.

«Ο Ντιέγκο δεν είναι νεκρός. Μόνο το σώμα του πέθανε, όμως η ψυχή του ζει μέσα σε όλους εμάς που τον αγαπάμε, μέσα σε όλους εμάς τους Ναπολιτάνους που τον αγαπούν όλοι», δήλωσε ο ιδιοκτήτης του Μουσείου Μαραντόνα, Μάσιμο Βινιάτι, ο οποίος πρόσθεσε με συγκίνηση: «Γιορτάζω τα γενέθλια του Ντιέγκο κάθε χρόνο. Ο Ντιέγκο είναι πάντα μαζί μας. Και το όμορφο είναι ότι ο Ντιέγκο ανήκει στον λαό», δήλωσε ο ιδιοκτήτης του Μουσείου Μαραντόνα, Μάσιμο Βινιάτι.

Μπορεί ο Μαραντόνα να έφυγε από τη ζωή με καρδιακή προσβολή το 2020, όμως σήμαινε και σημαίνει πολλά για τη Νάπολι. Ήταν και είναι σύμβολο. Το εξήγησε ένας κάτοικός της: «Ο Ντιέγκο είναι ενότητα. Ένωσε τον κόσμο, ακόμη και αυτούς από τον βορρά που ήταν εναντίον μας. Χάρη στον Ντιέγκο, άνθρωποι που δεν είναι από τη Νάπολη ήρθαν πιο κοντά μεταξύ τους».