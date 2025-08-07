Στο εδώλιο για τον θάνατο του Μαραντόνα – Επτά επαγγελματίες υγείας κατηγορούνται για ανθρωποκτονία

Πέντε χρόνια μετά τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, επτά επαγγελματίες υγείας, ανάμεσά τους ο προσωπικός του γιατρός, Λεοπόλντο Λούκε παραπέμπονται σε δίκη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως για εγκληματική αμέλεια που, σύμφωνα με τις αρχές, οδήγησε στον θάνατο του ποδοσφαιρικού θρύλου.

Ο Μαραντόνα πέθανε στις 25 Νοεμβρίου 2020, σε ηλικία 60 ετών, από καρδιοαναπνευστική ανακοπή και πνευμονικό οίδημα, ενώ ανάρρωνε από επέμβαση στον εγκέφαλο, σε κατοικία στο Τίγκρε, βόρεια του Μπουένος Άιρες. Η εισαγγελία καταγγέλλει ότι έμεινε χωρίς επαρκή ιατρική παρακολούθηση για ώρες.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές κάθειρξης από 8 έως 25 χρόνια, ενώ αρνούνται οποιαδήποτε ευθύνη, υποστηρίζοντας πως ακολούθησαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Νομικές διαμάχες πριν τη δίκη για τον θάνατο του Μαραντόνα

Η δίκη είχε αρχικά προγραμματιστεί για νωρίτερα φέτος, αλλά το δικαστήριο ακυρώθηκε και νέα σύνθεση σχηματίστηκε τον Ιούλιο. Οι δικηγόροι του Λούκε ζήτησαν τη Δευτέρα τον αποκλεισμό δύο από τους τρεις νέους δικαστές, επικαλούμενοι «φόβο για έλλειψη αμεροληψίας».

Ωστόσο, το αίτημά τους απορρίφθηκε, με το σκεπτικό ότι πρόκειται για αναβλητική προσπάθεια χωρίς νομική βάση, βασισμένη σε «προσωπικές εκτιμήσεις και εικασίες».

Η δίκη, που αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα, αναμένεται να τραβήξει διεθνές ενδιαφέρον — όχι μόνο για τη δικαστική διάσταση, αλλά και για όσα αποκαλύπτει για τις τελευταίες μέρες μιας από τις μεγαλύτερες μορφές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.