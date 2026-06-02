Water Polo League: Η «Χρυσή Βίβλος» στις γυναίκες – Τα 16 πρωταθλήματα έφτασε ο Ολυμπιακός

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Ράφαελ Ναδάλ: Υποφέροντας μια ολόκληρη ζωή (pics+vids)

Τραυματισμοί σε όλο το σώμα. Χάπια και ενέσεις για να αντέξει τους πόνους. Η ζωή του Ράφαελ Ναδάλ δεν ήταν εύκολη, αλλά ο Ισπανός δεν τα παράτησε ποτέ. Πάλεψε ακόμα με τον ίδιο του τον εαυτό και κατάφερε να γίνει θρύλος του παγκοσμίου τένις.