Η αγάπη του Αρμάνι για τη Νάπολι και μια φανέλα στη μνήμη του… Μαραντόνα

Στο γαλάζιο του ουρανού της Νάπολι, στο μπλε της θάλασσας του ιταλικού νότου και σε μια ανάμνηση του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, στηρίχθηκε η έμπνευση για δημιουργία.

Όλα στην απόχρωση που «αγκαλιάζει» την πόλη και ο Τζόρτζιο Αρμάνι βασίστηκε στις αρχές των «παρτενοπέι» για να ζωγραφίσει μια φανέλα που… ξύπνησε μνήμες.

Εκείνες τις μεγάλες και ωραίες στιγμές που ένας Αργεντίνος χάρισε τόσο απλόχερα στον λαό του. Ναι, εκείνες τις στιγμές που «χορογράφησε» ο Ντιεγκίτο στο Σαν Πάολο, θαρρείς ένα νέος Νουρέγιεφ στο χορτάρι.

Η συμφωνία του διάσημου σχεδιαστή να «ντύσει» της Νάπολι, προκάλεσε μεγάλη αίσθηση στην Ιταλία αλλά και σε όλη την Ευρώπη, καθώς ο Αρμάνι αποφάσιζε να παίξει μπάλα και μάλιστα σχεδιάζοντας επί… χόρτου μια ιστορική φανέλα.

Ο ίδιος πήρε το ρίσκο, αν και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που τον συμβουλεύσαν να μην μπλέξει με το ποδόσφαιρο. Θεωρούσαν βλέπετε, πως η παρουσία του στον χώρο του μπάσκετ ήταν αρκετή, αλλά ο ακούραστος Τζόρτζιο διψούσε για νέες περιπέτειες.

Είπε το ναι στη Νάπολι και το 2021 ξεκίνησαν όλα, με την επισήμανση πως και φέτος η ομάδα του ιταλικού νότου φοράει φανέλα Αρμάνι.

Η αλήθεια είναι πως ο Ιταλός «βασιλιάς» της μόδας έχτισε αυτοκρατορία στον ιταλικό βορρά αλλά στο ποδόσφαιρο τράβηξε ρότα για νότο.

Εκεί που ίσως δεν μπορούσε να φανταστεί πότε ότι θα μεγαλουργήσει, αλλά στο ποδόσφαιρο (ίσως και στην μόδα) ποτέ μην λες ποτέ.

Η συνέντευξη στο περιοδικό GQ

Ο Αρμάνι θεωρείται και όχι άδικα ο «πατριάρχης» της ιταλικής ομάδας και το στυλ του Ιταλού διαμόρφωσε ένα μοναδικό σκηνικό, που επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις στον χώρο της μόδας σε όλο τον κόσμο.

Όταν λοιπόν το 2021 έγινε γνωστή η συνεργασία της εταιρίας του Ιταλού με τη Νάπολι, έγινε χαμός στην Ιταλία, καθώς δεν ήταν λίγοι εκείνοι που εξέφρασαν αμφιβολίες για το αποτέλεσμα.

Αυτές οι αμφιβολίες πήγαν περίπατο μόλις η διοίκηση του ιταλικού συλλόγου παρουσίασε την φανέλα των «παρτενοπέι» για την σεζόν 2021-2022.

Ο Αρμάνι είχε κάθε λόγο να χαμογελά, γιατί τον αγαπούσε πολύ και η Νάπολι, δεν υπήρχε μόνο το Μιλάνο κι αυτό το έθεσε μ’ έναν χαρακτηριστικό τρόπο, η Ιταλίδα δημοσιογράφος μόδας, Λάουρα Πατσέλι.

«Ο Τζόρτζιο έχει τώρα οπαδούς και στη Νάπολι. Σε μια πόλη που δεν θα τον έβλεπαν παλιότερα με ιδιαίτερη συμπάθεια, τώρα τον αγαπούν. Για τον Αρμάνι δεν υπάρχει μόνο ο βορράς και το Μιλάνο.

Τώρα υπάρχει και η Νάπολι», ανέφερε χαρακτηριστικά η Πατσέλι.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι είχε δώσει συνέντευξη στο περιοδικό GQ και ερωτηθείς για την απόφασή του να «ντύσει» την ποδοσφαιρική ομάδα της Νάπολι, είχε τονίσει χαρακτηριστικά.

«Η απόχρωση του μπλε που είχε η φανέλα που σχεδιάσαμε ήταν το μπλε που συνήθιζε να φοράει ο Ντιέγκο Μαραντόνα. Εμπνεύστηκα από εκείνη την εικόνα και έφερα στο μυαλό μου μια φανέλα που θα θύμισε τον Ντιέγκο.

Φτιάξαμε λοιπόν μια φανέλα σε απόχρωση που είναι συνδεδεμένη με την πόλη, μια φανέλα με V και με απαλό τόνο στο μάτι του κόσμου.

Η Νάπολι είναι ένα μοναδικό μέρος, μια πόλη γεμάτη ζωή, ενέργεια, ακόμα και χάος σε κάποιες περιπτώσεις. Οι Ναπολιτάνοι είναι υπέροχοι άνθρωποι και ήμουν πάντα γοητευμένος από τις αντιθέσεις, τα χρώματα και τα συναισθήματα που κυριαρχούν στην πόλη».

Θα πρέπει να σημειωθεί πως από το 2012, ο Τζόρτζιο Αρμάνι έντυνε την ιταλική ολυμπιακή ομάδα, αλλά και την ομάδα μπάσκετ του Μιλάνο, της οποίας άλλωστε ήταν ο ιδιοκτήτης.