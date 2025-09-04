Τζόρτζιο Αρμάνι: Πέθανε ο «βασιλιάς» της μόδας σε ηλικία 91 ετών

Δεν ήταν ένας ακόμα σχεδιαστής. Ήταν ένα σύμβολο στον κόσμο της μόδας, ο άνθρωπος που έδωσε νέα ζωή στο ιταλικό στυλ, συνδυάζοντας σύγχρονη fashion στοιχεία με την κλασική κομψότητα. Ο Τζόρτζιο Αρμάνι άφησε την τελευταία του πνοή την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 91 ετών.

Την είδηση έκανε γνωστή ο Όμιλος Αρμάνι με μια ανακοίνωση: «Με μεγάλη θλίψη, ο Όμιλος Armani ανακοινώνει τον θάνατο του δημιουργού, ιδρυτή και ακούραστης κινητήριας δύναμής του: Τζόρτζιο Αρμάνι».

Τα πρώτα χρόνια

Γεννήθηκε στην πόλη Πιατσέντζα της βόρειας Ιταλίας, από τον Ούγκο Αρμάνι, λογιστή σε μια εταιρεία μεταφορών, και τη Μαρία Ραϊμόντι. Μεγάλωσε με τον μεγαλύτερο αδερφό του Σέρτζιο και τη μικρότερη αδελφή του Ροζάνα.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Λύκειο Λεονάρντο ντα Βίντσι στο Μιλάνο, ο Αρμάνι ήθελε να ακολουθήσει μια καριέρα στην ιατρική. Ωστόσο μετά από τρία χρόνια στο στο τμήμα ιατρικής του Πανεπιστημίου του Μιλάνου, αποφάσισε να καταταγεί στο στρατό.

Αφού υπηρέτησε στον στρατό για δύο χρόνια, ο Armani έγινε διακοσμητής βιτρινών και πωλητής στο La Rinascente, ένα πολυκατάστημα στο Μιλάνο το 1957. Και ξαφνικά ένας νέος κόσμος άνοιξε μπροστά του: αυτός της μόδας. Η εξέλιξη του Αρμάνι ήταν ραγδαία: σύντομα θα γίνει πωλητής και στα μέσα της δεκαετίας του ’60 θα μεταπηδήσει στην εταιρεία Nino Cerruti ως σχεδιαστής ανδρικών ρούχων.

Ωστόσο, ο Τζόρτζιο Αρμάνι ήθελε περισσότερα. Το 1973, μετά από παρότρυνση του αρχιτέκτονα και φίλου του Σέρτζιο Γκαλεότι, θα ανοίξει το δικό του ατελιέ στο κέντρο του Μιλάνου και ένα μεγάλο brand θα αρχίζει ένα «γεννιέται». Ένα brand που μέσα στα επόμενα χρόνια θα γίνει σύμβολο της ιταλικής μόδας και συνώνυμο της επιτυχίας. Ένα brand – αυτοκρατορία, που σύμφωνα με το Forbes η αξία του αγγίζει τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η κληρονομιά του Τζόρτζιο Αρμάνι

Στο χάρτη της μόδας, το οποίο κυριαρχείται από ομίλους όπως η LVMH και η Kering, ο Αρμάνι ήταν ένας από τους λίγους σχεδιαστές που παρέμενε ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας του, ενώ παράλληλα είχε τον έλεγχο για κάθε μία από τις συλλογές που είχαν παραχθεί στην 50χρονη ιστορία της.

Ο σχεδιαστής, μεταμόρφωσε την άκαμπτη ανδρική ενδυμασία, εισήγαγε τις γυναίκες στην ανδρική μόδα και έφερε το ιταλικό στυλ στο Χόλιγουντ.

Μία από τις βασικές συνεισφορές του Μιλανέζου στην υψηλή ραπτική ήταν η εφεύρεση – και επανεφεύρεση – της ενδυμασίας διασημοτήτων, με τους αστέρες της 7ης Τέχνης, όπως η Τζούλια Ρόμπερτς, η Κέιτ Μπλάνσετ και η Αντζελίνα Τζολί, να φορούν τις δημιουργίες υψηλής ραπτικής του στο κόκκινο χαλί.

Συνδύαζε το ταλέντο του σχεδιαστή με την οξυδέρκεια ενός επιχειρηματία, διευθύνοντας μια εταιρεία με ετήσιο τζίρο περίπου 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ.