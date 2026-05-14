«Για λόγους ευπρέπειας»: Οι νέοι κανόνες εμφάνισης στις Κάννες είναι ο «εφιάλτης» της Σενσόρι

Στις Κάννες επιστρέφει και φέτος το φεστιβάλ κινηματογράφου, μαζί με τους αυστηρούς κανόνες εμφάνισης που είχαν προκαλέσει συζητήσεις την προηγούμενη χρονιά.

Η διοργάνωση διατηρεί σε ισχύ τον dress code που βάζει «φρένο» σε ορισμένες από τις πιο εντυπωσιακές —και συχνά αμφιλεγόμενες— τάσεις του κόκκινου χαλιού, ανάμεσά τους και το λεγόμενο naked dressing, δηλαδή τις εμφανίσεις που βασίζονται στη διαφάνεια ή στην αίσθηση γυμνού.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του φεστιβάλ, οι προβολές στο Grand Théâtre Lumière που πραγματοποιούνται περίπου στις 19:00 και στις 22:00 απαιτούν «βραδινή ένδυση». Αυτό σημαίνει μακρύ φόρεμα ή σμόκιν, χωρίς όμως να αποκλείονται άλλες κομψές επιλογές, όπως το μικρό μαύρο φόρεμα ή ένα κοκτέιλ φόρεμα.

Αποδεκτά θεωρούνται επίσης ένα σκουρόχρωμο κοστούμι με παντελόνι, ένα κομψό τοπ με μαύρο παντελόνι, καθώς και μαύρο ή σκούρο μπλε κοστούμι με παπιγιόν ή σκουρόχρωμη γραβάτα. Οι συγκεκριμένες προβολές είναι εκείνες στις οποίες συνήθως δίνουν το «παρών» και οι καλλιτεχνικές ομάδες των ταινιών.

Απαγόρευση γυμνότητας και υπερβολικά ογκωδών φορεμάτων

Η διοργάνωση ξεκαθαρίζει ότι, «για λόγους ευπρέπειας», η γυμνότητα απαγορεύεται τόσο στο κόκκινο χαλί όσο και σε κάθε άλλο χώρο του φεστιβάλ. Με αυτόν τον τρόπο, οι Κάννες επιβεβαιώνουν την πολιτική που εφαρμόστηκε και πέρυσι.

Εκπρόσωποι του φεστιβάλ είχαν εξηγήσει στο The Hollywood Reporter ότι οι κανόνες δεν θεσπίστηκαν για να «ρυθμίσουν την ενδυμασία» των καλεσμένων, αλλά για να αποτυπώσουν πρακτικές που ίσχυαν ήδη εδώ και χρόνια. Παράλληλα, είχε διευκρινιστεί ότι η πλήρης γυμνότητα απαγορεύεται τόσο για λόγους λειτουργίας της διοργάνωσης όσο και λόγω της γαλλικής νομοθεσίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, δεν επιτρέπονται ούτε τα πολύ ογκώδη σύνολα, ειδικά όσα έχουν μεγάλη ουρά, όταν εμποδίζουν την ομαλή κίνηση των καλεσμένων ή δυσκολεύουν την είσοδο και την τοποθέτησή τους στις θέσεις του θεάτρου.

Τι ισχύει για παπούτσια και τσάντες

Στα παπούτσια, οι επιλογές πρέπει να παραμένουν κομψές. Επιτρέπονται παπούτσια ή σανδάλια, με ή χωρίς τακούνι, όμως τα sneakers δεν γίνονται δεκτά.

Παράλληλα, στις προβολές του Grand Théâtre Lumière απαγορεύονται οι μεγάλες τσάντες και τα σακίδια.

Όποιος δεν τηρεί τους κανόνες, κινδυνεύει να μείνει εκτός κόκκινου χαλιού, καθώς οι ομάδες υποδοχής του φεστιβάλ έχουν την υποχρέωση να αρνηθούν την πρόσβαση σε όσους δεν συμμορφώνονται με τον dress code.

Για τις προβολές που δεν γίνονται στο Grand Théâtre Lumière, οι απαιτήσεις είναι πιο χαλαρές: αρκεί απλώς η ευπρεπής εμφάνιση.

*Με πληροφορίες από: People