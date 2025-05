Τι στο καλό έκανε ο Κέβιν Σπέισι στις Κάννες και για ποιο λόγο βραβεύτηκε;

Οι θιασώτες του Φεστιβάλ των Καννών ίσως εκπλαγούν όταν μάθουν ότι πρόσφατα, υπήρξε ένας εντελώς απροσδόκητος ηθοποιός στην πόλη, κάποιος που ήταν τακτικός πελάτης των Καννών πριν πέσει σε δυσμένεια λόγω πολλαπλών κατηγοριών για σεξουαλική κακοποίηση: Ο Κέβιν Σπέισι, ο οποίος έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες.

Ο Σπέισι δεν είχε πάει στις Κάννες από το 2016. Αλλά την περασμένη εβδομάδα επέστρεψε – αν και ο ηθοποιός δεν είχε προσκληθεί στην πραγματικότητα στο Φεστιβάλ των Καννών και σίγουρα δεν έχει ταινία εκεί ούτε στο διαγωνιστικό ούτε στο εξωαγωνιστικό τμήμα.

Μάλιστα, το ίδιο το φεστιβάλ έσπευσε να εκδώσει μια ανακοίνωση που είχε σκοπό να πάρει αποστάσεις από τον αλλοτινό νικητή των Όσκαρ: «Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών δεν εμπλέκεται, ούτε έχει ενημερωθεί για την πρόσκληση προς τον κ. Σπέισι ή για το βραβείο που του απονεμήθηκε κατά τη διάρκεια ιδιωτικής εκδήλωσης» ανέφερε.

Μια MKO που βοηθάει τα παιδιά στους δρόμους της Ινδίας

Πράγματι, ο Κέβιν Σπέισι βρέθηκε στις Κάννες για να παραλάβει βραβείο για την αριστεία στον κινηματογράφο και την τηλεόραση σε γκαλά που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τρίτη στο ξενοδοχείο Carlton. Αν και ο χώρος αυτός είναι αγαπημένος των αστέρων κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ και η εκδήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα με το φεστιβάλ, το γκαλά δεν ήταν επίσημα συνδεδεμένο με το Φεστιβάλ των Καννών.

Αντίθετα, αυτό το γκαλά και η φιλανθρωπική δημοπρασία προήλθαν από το Better World Fund, το οποίο συγκέντρωσε χρήματα για το Salaam Baalak Trust της σκηνοθέτιδας Mira Nair – μια ΜΚΟ που έχει ως στόχο να βοηθήσει τα παιδιά που ζουν στους δρόμους της Ινδίας.

Το Better World Fund υποστηρίζει παγκόσμιους σκοπούς όπως η βιωσιμότητα, η εκπαίδευση, η ισότητα των φύλων και τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω του πολιτισμού και των τεχνών, σύμφωνα με τον ιστότοπό του, και διοργανώνει αυτή την παράλληλη εκδήλωση κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών τα τελευταία χρόνια. (Επίτιμη προσκεκλημένη στο γκαλά που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών το 2024 ήταν η Ζιλιέτ Μπινός, η οποία φέτος ήταν πρόεδρος της επίσημης κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών).

«Ποιος θα μπορούσε να σκεφτεί ότι το να τιμηθεί κάποιος που έχει αθωωθεί σε κάθε δικαστήριο θα θεωρούνταν μια γενναία ιδέα; Αλλά εδώ είμαστε»

Αθωωμένος από τα δικαστήρια

«Αισθανόμαστε πραγματικά προνομιούχοι που υποδεχόμαστε τον Κέβιν Σπέισι ως τιμώμενο πρόσωπο στο γκαλά του Better World Fund» δήλωσε ο Manuel Collas de La Roche, πρόεδρος και ιδρυτής του οργανισμού.

«Η εξαιρετική συμβολή του Κέβιν στην τέχνη του κινηματογράφου έχει αφήσει εντύπωση τόσο στο κοινό όσο και στους κινηματογραφιστές. Το ταλέντο, το βάθος και η δέσμευσή του στην αφήγηση παραδειγματίζουν τη μεταμορφωτική δύναμη του κινηματογράφου. Με μεγάλο ενθουσιασμό γιορτάζουμε την κληρονομιά του και την παρουσία του σε αυτή τη σημαντική συνάντηση».

Ο Σπέισι φάνηκε να απολαμβάνει το βήμα στο γκαλά, εκφωνώντας μια ευχαριστήρια ομιλία στην οποία προσπάθησε να ξεκαθαρίσει μερικούς λογαριασμούς.

«Θέλω να συγχαρώ τον Manuel που με κάλεσε απόψε να παραλάβω αυτό το βραβείο», ξεκίνησε ο ηθοποιός. «Ποιος θα μπορούσε να σκεφτεί ότι το να τιμηθεί κάποιος που έχει αθωωθεί σε κάθε δικαστήριο θα θεωρούνταν μια γενναία ιδέα; Αλλά εδώ είμαστε».

Το 2022 δικαστήριο της Νέας Υόρκης έκρινε ότι ο Σπέισι δεν ευθύνεται για σωματική βλάβη σε αστική αγωγή ύψους 40 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε καταθέσει εναντίον του ο συνάδελφός του ηθοποιός Άντονι Ραπ- το 2023, ο Σπέισι αθωώθηκε στο Λονδίνο, αφού είχε παραπεμφθεί σε δίκη για την υποτιθέμενη σεξουαλική επίθεση σε τέσσερις άνδρες. Οι αναφορές για τη φερόμενη παραβατική συμπεριφορά του Σπέισι άρχισαν να έρχονται στην επιφάνεια το 2017.

Ο Κέβιν Σπέισι αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του για να καταγγείλει το «κυνήγι μαγισσών» που, όπως είπε, έχει υποστεί, συγκρίνοντας την περίπτωσή του με τη δίωξη των προσωπικοτήτων του Χόλιγουντ που υποκίνησε ο γερουσιαστής Τζόζεφ Μακάρθι τη δεκαετία του 1950

Στη μαύρη λίστα

Στις Κάννες, ο Κέβιν Σπέισι αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του για να καταγγείλει το «κυνήγι μαγισσών» που, όπως είπε, έχει υποστεί, συγκρίνοντας την περίπτωσή του με τη δίωξη των προσωπικοτήτων του Χόλιγουντ που υποκίνησε ο γερουσιαστής Τζόζεφ Μακάρθι τη δεκαετία του 1950.

«Σκεφτόμουν απόψε τον Κερκ Ντάγκλας, έναν μεγάλο Αμερικανό σταρ του κινηματογράφου» είπε ο Σπέισι. «Συνέβη πριν από πολύ καιρό, αλλά θα πρέπει να θυμόμαστε τις αντιδράσεις που δέχτηκε αφού πήρε τη θαρραλέα απόφαση να υπερασπιστεί τον συνάδελφό του, τον δύο φορές βραβευμένο με Όσκαρ σεναριογράφο Ντάλτον Τράμπο, ο οποίος είχε μπει στη μαύρη λίστα μεταξύ 1947 και 1960.

»Είχε μπει σε μαύρη λίστα-μαύρη λίστα; Ξέρουμε τι σημαίνει αυτό; Δεν μπορούσε να βρει δουλειά στο Χόλιγουντ για 13 χρόνια. Αλλά ακόμη και όταν τον προειδοποίησαν ότι αν προσπαθούσε να προσλάβει τον Τράμπο ως σεναριογράφο για την ταινία «Σπάρτακος» το 1960, θα τον αποκαλούσαν φανατικό κομμουνιστή και η καριέρα του και η επαγγελματική του κατάσταση θα υπέφεραν, ο Κερκ Ντάγκλας πήρε το ρίσκο και είπε: «Για εμάς τους ηθοποιούς, είναι πιο εύκολο να υποδυόμαστε ήρωες στην οθόνη. Μπορούμε να πολεμήσουμε τους κακούς και να υπερασπιστούμε τη δικαιοσύνη, αλλά στην πραγματική ζωή οι αποφάσεις δεν είναι πάντα τόσο ξεκάθαρες. Μερικές φορές πρέπει να υπερασπίζεσαι σταθερά τις αρχές σου»… Η μαύρη λίστα ήταν ένα τρομερό κεφάλαιο στην ιστορία μας και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξανασυμβεί».

Στο κόκκινο χαλί του γκαλά, ο Σπέισι ευχαρίστησε επίσης ορισμένους συναδέλφους του για την υποστήριξή τους. Δεν κατονόμασε κανέναν συγκεκριμένα, αλλά μεταξύ εκείνων που έχουν πει δημόσια ότι ο Σπέισι πρέπει να έχει μια δεύτερη ευκαιρία στη βιομηχανία είναι οι Φ. Μάρεϊ Άμπραχαμ, Σάρον Στόουν, Λίαμ Νίσον, Μπράιαν Κοξ και Στίβεν Φράι.

Πέρυσι το ντοκιμαντέρ Spacey Unmasked των Investigation Discovery και Max ζωγράφισε το πορτρέτο του Σπέισι ως φερόμενου ως κατά συρροήν θύτη

Η επιστροφή του Σπέισι προ των πυλών

Ωστόσο, ο Σπέισι έχει ήδη επιστρέψει στον κινηματογράφο. Το 2022 πρωταγωνίστησε στην ταινία του Ιταλού σκηνοθέτη Φράνκο Νέρο, The Man Who Drew God, στο πλευρό της Φέι Ντάναγουεϊ. Έχει επίσης συμμετάσχει και σε άλλα κινηματογραφικά σχέδια -αν και μικρότερης σημασίας και γενικά όχι πολύ καλής αποδοχής- όπως τα Control (2023), Peter Five Eight (2024) και The Contract (2024).

Τώρα εναποθέτει τις ελπίδες του στο The Awakening, ένα χαμηλού προϋπολογισμού θρίλερ που έχει ήδη γυριστεί και αναζητά διανομείς στη Marché du Film (ή αγορά κινηματογράφου) που διεξάγεται παράλληλα με το φεστιβάλ, γεγονός που εξηγεί και την παρουσία του στις Κάννες.

Πέρυσι το ντοκιμαντέρ Spacey Unmasked των Investigation Discovery και Max ζωγράφισε το πορτρέτο του Σπέισι ως φερόμενου ως κατά συρροήν θύτη. Η ταινία τελείωνε με μια οθόνη που έγραφε: «Ο Κέβιν Σπέισι δήλωσε ότι του δόθηκε ανεπαρκής χρόνος και λεπτομέρειες για να απαντήσει στις μαρτυρίες της ταινίας. Είπε: «Έχω αρνηθεί με συνέπεια -και τώρα υπερασπίζομαι με επιτυχία- αμέτρητες κατηγορίες που διατυπώθηκαν τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, τόσο ποινικές όσο και αστικές, και κάθε φορά ήμουν σε θέση να προσκομίσω στοιχεία που υπονόμευαν τους ισχυρισμούς και με πίστεψαν οι ένορκοι των ομοίων μου»».

*Με στοιχεία από vanityfair.com | Αρχική Φωτό: Ο Κέβιν Σπέισι ποζάρει με καλεσμένους κατά τη διάρκεια του Gala του Better World Fund, στο πλαίσιο του 78ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών στις Κάννες, Γαλλία, 20 Μαΐου 2025. REUTERS/Sarah Meyssonnier