«Ενηλικώσου, δεν είσαι θύμα»: Ο Κέβιν Σπέισι απαντά στον Γκάι Πιρς που είπε ότι τον «είχε βάλει στο μάτι»

Ο Κέβιν Σπέισι απάντησε στον ισχυρισμό του Γκάι Πιρς ότι ο ηθοποιός «τον είχε βάλει στο μάτι» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του LA Confidential, λέγοντας στον Αυστραλό ηθοποιό να «μεγαλώσει» και ότι «δεν είναι θύμα».

Τη Δευτέρα, ο Πιρς μίλησε για τις υποτιθέμενες εμπειρίες του με τον Σπέισι στα γυρίσμα της ταινίας έχοντας προηγουμένως αποκαλέσει τον ηθοποιό ως «ένα τύπο που πιάνει πολύ».

Ο Πιρς είχε μιλήσει το 2018 ξανά για τον Σπέισι ο οποίος έχει κατηγορηθεί για σεξουαλική παρενόχληση.

Το 2018 ο Γκάι είχε χαρακτηρίσει τον Σπέισι ως «άτομο που αγγίζει πολύ». Επανήλθε στην τοποθέτησή του και συγκεκριμένα, δήλωσε τη Δευτέρα στο Hollywood Reporter, ότι ο Σπέισι «με είχε βάλει στόχο, χωρίς αμφιβολία» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Λος Άντζελες Εμπιστευτικό, το 1997.

«Ήμουν φοβισμένος, γιατί ο Κέβιν είναι αρκετά επιθετικός. Είναι εξαιρετικά γοητευτικός και ταλαντούχος, αλλά ήμουν νέος και ευάλωτος, και με είχε βάλει στο μάτι, αναμφίβολα» είχε πει το 2018 ο Γκάι Πιρς για όσα βίωσε στα γυρίσματα της ταινίας το 1997.

Ο Σπέισι έχει παραδεχτεί ότι έκανε κάποιες «αδέξιες» προσεγγίσεις σε άντρες στο παρελθόν, αλλά ποτέ κάτι παράνομο.

Στη νέα του συνέντευξη ο Πιρς είπε ότι είχε εξομολογηθεί στην τότε σύζυγό του ότι ένιωθε ασφαλής στο γύρισμα μόνο όταν ήταν παρών και ο συμπρωταγωνιστής του Σάιμον Μπέικερ επειδή ο Σπέισι θα έστρεφε το ενδιαφέρον του στον «νεότερο και πιο γοητευτικό Μπέικερ».

«Το MeToo ήταν απελευθερωτικό»

«Αλλά έκανα ότι δεν έτρεχε και τίποτα λέγοντας στον εαυτό μου δικαιολογίες. Και το έκανα για πέντε μήνες», είπε ο Πιρς συμπληρώνοντας ότι το κίνημα #MeToo, το οποίο είδε πολλαπλές καταγγελίες για σεξουαλική κακή συμπεριφορά σε βάρος ανδρών στο Χόλιγουντ το 2017, ήταν «ένα πραγματικά απίστευτο σημάδι αφύπνισης» για αυτόν.

Ο Σπέισι είχε κατηγορηθεί τότε από τον ηθοποιό Άντονι Ραπ ότι είχε κάνει σεξουαλικές προβολές απέναντί ​​του σε ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη το 1986, όταν ο Ραπ ήταν 14 ετών.

Ο Σπέισι απαλλάχθηκε απόμ τις κατηγορίες για ανάρμοστη συμπεριφορά και σεξουαλική επίθεση αντίστοιχα σε ξεχωριστές δίκες στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο και υπερασπίστηκε επιτυχώς τον εαυτό του ενάντια σε μήνυση που άσκησε ο Ραπ.

«Ήμουν στο Λονδίνο και δούλευα. Όταν άκουσα [τις κατηγορίες εναντίον του Σπέισι] ξέσπασα και έκλαψα με λυγμούς και δεν μπορούσα να σταματήσω», είπε ο Πιρς.

«Πιστεύω ότι πραγματικά συνειδητοποίησα αυτό που μου είχε συμβεί και το εκτόνωσα, αντιλήφθηκα πώς είτε το είχα βάλει στο ράφι είτε το έκλεισα» είπε προσθέτοντας ότι ήταν απρόθυμος να περιγράψει τον εαυτό του ως θύμα, «αν και μάλλον ήμουν θύμα σε κάποιο βαθμό. Σίγουρα δεν ήμουν θύμα με κανέναν τρόπο στο βαθμό που άλλοι άνθρωποι υπήρξαν σε σεξουαλικά αρπακτικά».

«Δεν είσαι θύμα, ενηλικιώσου»

Grow up, Guy Pearce. You are not a victim. pic.twitter.com/33paGTj4Aq — Kevin Spacey (@KevinSpacey) February 18, 2025

Ο Κέβιν Σπέισι απάντησε στους ισχυρισμούς την Τρίτη στο X.

«Δουλέψαμε μαζί πριν από πολύ καιρό», είπε σε ένα βίντεο, απευθυνόμενος στον Πιρς.

«Αν έκανα κάτι τότε που σε στενοχώρησε, θα μπορούσες να μου το πεις. Θα μπορούσαμε να είχαμε αυτή τη συζήτηση, αλλά αντ’ αυτού, αποφάσισες να μιλήσεις στον στον Τύπο, οι οποίοι τώρα, φυσικά, με κυνηγούν, γιατί θα ήθελαν να μάθουν ποια είναι η απάντησή μου σε αυτά που είπες. Θέλετε πραγματικά να μάθετε ποια είναι η απάντησή μου; Ενηλικιώσου» είπε ο Κέβιν Σπέισι.

Επίσης ισχυρίστηκε ότι ο Πιρς πέταξε στη Τζόρτζια ένα χρόνο μετά τη δημιουργία του LA Confidential «απλώς για να περάσει χρόνο μαζί μου» ενώ ο Σπέισι γύριζε το Midnight in the Garden of Good and Evil.

«Αυτό το είπες στον Τύπο ή δεν ταιριάζει στο προφίλ του θύματος που χτίζεις;» είπε ο Σπέισι.

«Ζητώ συγγνώμη που δεν κατάλαβα ότι ότι δεν σου αρέσει να περνάς χρόνο μαζί μου. Ίσως υπήρχε άλλος λόγος, δεν ξέρω, αλλά δεν έχει νόημα. Αλλά είσαι εδώ τώρα, εντεταλμένος σε μια αποστολή, περίπου 28 χρόνια μετά, αφού πέρασα από την κόλαση και επέστρεψα».

Ο Σπέισι ολοκλήρωσε το μήνυμά του λέγοντας:

«Θέλεις να κάνουμε μια συζήτηση; Είμαι στην ευχάριστη θέση να το κάνω, οποτεδήποτε, οπουδήποτε. Μπορούμε να το κάνουμε ακόμη και εδώ, ζωντανά στο X, αν θέλεις. Δεν έχω τίποτα να κρύψω. Αλλά Γκάι – πρέπει να μεγαλώσεις. Δεν είσαι θύμα».

Ο Πιρς είπε στο Hollywood Reporter ότι είχε πει στον Κέβιν Σπέισι για την υποτιθέμενη συμπεριφορά του αλλά «η εξέλιξη της συζήτησης ήταν άσχημη».

«Έχω πληρώσει το τίμημα»

Μιλώντας τον περασμένο Μάιο στο NewsNation, ο Σπέισι είπε ότι το κίνημα #MeToo «τράβηξε πολύ και οδήγησε σε πολλές αδικίες και υπερβολές». Πρόσθεσε όμως ότι «άκουσε όσα ειπώθηκαν».

«Έμαθα, πήρα το μήνυμα. Νιώθω όμως έντονα ότι πλήρωσα το τίμημα για όσα λάθη έχω κάνει στη ζωή μου» εξήγησε.

Ο Κέβιν Σπέισι είναι αντιμέτωπος με νέες κατηγορίες εναντίον του από άλλον άνδρα όπως αποκαλύφθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.