Η πιο σαδιστική σκηνή της ταινίας «Τα Πουλιά»: Το ψέμα που είπαν στην Τίπι Χέντρεν

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μεγάλη φασαρία για τους δολοφονικούς γλάρους και τα κοράκια που εμφανίζονται στην ταινία «Τα Πουλιά» του Άλφρεντ Χίτσκοκ. Αν και πολλά από αυτά ήταν μηχανικά, τα περισσότερα ήταν αληθινά, μια σοβαρή λεπτομέρεια για την οποία η πρωταγωνίστρια Τίπι Χέντρεν διαμαρτύρεται έντονα από το 1963.

Η ηθοποιός επιμένει ότι της δόθηκε η εντύπωση ότι τα φτερωτά πλάσματα θα ήταν ψεύτικα, ειδικά για τη δραματική σόλο σκηνή του χαρακτήρα της, μια διαμάχη που επανεξετάζεται στη νέα βιογραφία «A Century of Hitchcock: The Man, the Myths, the Legacy».

Στα πρόθυρα του θανάτου

Στην κορύφωση της ταινίας, τα αιμοδιψή πουλιά του Μποντέγκα Μπέι καταφθάνουν στο σπίτι της οικογένειας Μπρένερ, τρυπώντας τη στέγη και απειλώντας τη Λίντια (Τζέσικα Τάντι), τον Μιτς (Ροντ Τέιλορ) και την Κάθι (Βερόνικα Κάρτραϊτ), που έχουν οχυρωθεί στον κάτω όροφο μαζί με την φιλοξενούμενή τους Μελάνι Ντάνιελς (Χέντρεν).

Η Μέλανι ανεβαίνει στον επάνω όροφο για να ελέγξει τη ζημιά στη σοφίτα και, τη στιγμή που μπαίνει στο δωμάτιο, κατακλύζεται από ένα σμήνος γλάρων και κοράκων. Με την ξανθιά ηρωίδα να βρίσκεται σε αδιέξοδο, τα πουλιά επιτίθενται, κατασπαράζοντας τη σάρκα της από το κεφάλι μέχρι τα πόδια.

Παραλυτική αίσθηση

Επιζεί, αλλά μένει σε κατάσταση κατατονίας μετά από αυτή την εμπειρία που την έφερε στα πρόθυρα του θανάτου.

Τα γυρίσματα αυτής της εμβληματικής σκηνής τρόμου ήταν εξίσου παραλυτικά για την Χέντρεν, ένα μοντέλο που ανακάλυψε ο Χίτσκοκ όταν το είδε σε μια τηλεοπτική διαφήμιση για το αναψυκτικό διαίτης Sego.

Συγγνώμη

Στη νέα βιογραφία, «A Century of Hitchcock», τα γυρίσματα αναλύονται λεπτομερώς από τους εμπλεκόμενους, συμπεριλαμβανομένης της Χέντρεν, του συνεργείου του Χίτσκοκ και των εκπαιδευτών πουλιών.

Μέχρι να ξεκινήσουν τα γυρίσματα, η Χέντρεν είπε ότι την είχαν διαβεβαιώσει ότι θα χρησιμοποιούνταν μηχανικά πουλιά για τη σκηνή της επίθεσης στη σοφίτα.

«Αλλά την τελευταία στιγμή μου είπαν, κάπως… συγγνώμη, ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουν αληθινά πουλιά» είπε στον Τύπο το 1963, όταν κυκλοφόρησε η ταινία «Τα Πουλιά».

«Άβολο κι επίμονο»

Όπως επισημαίνει το βιβλίο, «οι αναμνήσεις της Τίπι Χέντρεν από τα γυρίσματα της σκηνής στη σοφίτα άλλαξαν με την πάροδο των χρόνων».

Το 1984, διηγήθηκε πώς οι υπεύθυνοι για τα σκηνικά αντικείμενα «μου πετούσαν τα πουλιά για πέντε μέρες» μέσα σε ένα μεγάλο κλουβί που είχε στηθεί πάνω από το πλατό για να εμποδίσει τα ζώα να πετάξουν μακριά.

Ένα-ένα, ένας γλάρος ή ένα κοράκι πετιόταν στην ηθοποιό, και ανάμεσα στα γυρίσματα, ο μακιγιέρ Χάουαρντ Σμιτ έφτιαχνε περισσότερα ψεύτικα κοψίματα και αίμα, «κάτι που ήταν πολύ χρονοβόρο και αναμφίβολα άβολο και επίπονο», γράφει ο συγγραφέας Τόνι Λι Μοράλ.

Κατέρρευσε

Μερικά από τα πουλιά ήταν δεμένα στους ώμους, τους καρπούς και τους αστραγάλους της Χέντρεν για να εξασφαλιστεί ότι θα έφταναν αρκετά κοντά στην ηθοποιό. «Έφυγα με μια γρατσουνιά» από ένα που ήταν «πολύ κοντά στο μάτι μου», ισχυρίστηκε το 2009.

«Ήταν οδυνηρό κατά καιρούς, αλλά δεν τραυματίστηκα σοβαρά ή κάτι τέτοιο. Αυτό σημαίνει υποκριτική».

Ωστόσο, επτά χρόνια αργότερα, στο βιβλίο της Tippi: A Memoir, έγραψε ότι τα γυρίσματα της σκηνής «ήταν βάναυσα, άσχημα και αμείλικτα».

Και όταν όλα τελείωσαν μετά από πέντε ημέρες, ισχυρίστηκε ότι κατέρρευσε κλαίγοντας στο πάτωμα του στούντιο, όπου την άφησε το συνεργείο.

Υπερβολικό αλλά όχι σκόπιμο

Άλλοι στο πλατό θυμούνται τα γυρίσματα διαφορετικά. «Όλοι την προσέχαμε», επέμεινε η κομμώτρια Βιρτζίνια Ντάρσι, η οποία έκανε μασάζ στους ώμους της Χέντρεν μεταξύ των λήψεων.

«Ακόμη και ο άνθρωπος με τα πουλιά, πετούσε τα πουλιά στο πλάι ή προς την κάμερα, ώστε να φαίνεται ότι την πλησιάζουν. Μερικά από αυτά πράγματι την πλησίασαν, και τότε είπα ότι ήταν υπερβολικό».

«Ο Χίτσκοκ έδινε απόλυτη προτεραιότητα στην πραγματικότητα, την πραγματικότητα, την πραγματικότητα», παραδέχτηκε εμφατικά ο εκπαιδευτής πουλιών Μπαντ Κάρντος.

«Δε θα έβλαπτε σκόπιμα την Τίπι, δεν θα έκανε σκόπιμα τίποτα, αλλά τα πουλιά όντως της όρμησαν. Από ό,τι καταλαβαίνω, νομίζω ότι πανικοβλήθηκε μερικές φορές».

Απόσπασμα από το βιβλίο «Ένας αιώνας Χίτσκοκ: Ο άνθρωπος, οι μύθοι, η κληρονομιά» του Τόνι Λι Μόραλ

Σε ορισμένες συνεντεύξεις, η Χέντρεν ισχυρίστηκε ότι ο Χίτσκοκ μισούσε τη σκηνή στη σοφίτα και ότι, αν και του άρεσε να τρομάζει τους άλλους, δεν άντεχε να τρομάζεται ο ίδιος. Σε ένα ντοκιμαντέρ του 1984, η Χέντρεν ανέφερε ότι ο Χίτσκοκ θεωρούσε τη σκηνή τόσο σκληρή, που δεν έβγαινε καν από το γραφείο του μέχρι να είναι έτοιμος ο Μπομπ Μπερκς να ξεκινήσει τα γυρίσματα. «Νομίζω… ότι ένιωθε ένοχος», είπε. «Χρειάστηκε μια ολόκληρη εβδομάδα για να γυριστεί αυτή η σκηνή και στο τέλος της, κατέρρευσα από εξάντληση».

«Τραυματίστηκες;», ρώτησε ο συνεντευξιαστής.

«Λίγο», απάντησε η Χέντρεν. «Ξέσπασα σε κλάματα».

Ακόμη και το 1998 επιβεβαίωσε: «Όχι, ο Χίτσκοκ δεν ήθελε καν να το δει. Καθόταν στο γραφείο του στο πλατό τον περισσότερο καιρό. Πραγματικά δεν ήθελε να το δει».

Το 2005 η Χέντρεν είπε στο ραδιόφωνο SCTV: «Λοιπόν, στην πραγματικότητα, νομίζω ότι ο Χιτς έκανε κάτι πολύ ευγενικό για μένα, μου είπαν ότι θα χρησιμοποιούσαν μηχανικά πουλιά για εκείνη τη σκηνή».

Χρόνια αργότερα, το 2014, η Χέντρεν υποστήριξε ότι την είχαν ξεγελάσει για να γυρίσει τη σκηνή με ζωντανά πουλιά. «Πήγα στο πλατό και δεν υπήρχε καμία πρόθεση να χρησιμοποιηθούν μηχανικά πουλιά, δεν υπήρχε κανένα μηχανικό πουλί εκεί».

Το 2016 η Χέντρεν έγραψε στις αναμνήσεις της ότι το γύρισμα της σκηνής στη σοφίτα «ήταν βάναυσο, άσχημο και αμείλικτο», και το χαρακτήρισε ως μια μορφή εκδίκησης εκ μέρους του Χίτσκοκ.

[…]

Για χρόνια, η Χέντρεν ισχυριζόταν επανειλημμένα ότι «όλοι της είπαν ψέματα» σχετικά με τη σκηνή στη σοφίτα. Η Βιρτζίνια Ντάρσι, όμως, αντικρούει αυτή την άποψη: «Κανείς δεν της είπε ψέματα», είπε. «Όλοι την προσέχαμε. Ακόμη και ο άνθρωπος με τα πουλιά, έριχνε τα πουλιά στο πλάι ή στην κάμερα, ώστε να φαίνεται ότι την πλησιάζουν. Μερικά από αυτά την πλησίασαν όντως, και τότε είπα ότι ήταν υπερβολικό».

Μεταξύ των λήψεων, η Ντάρσι έδινε στην Χέντρεν ένα smoothie μπανάνας και της έκανε μασάζ στους ώμους για να την ηρεμήσει.

Σύμφωνα με τον Μάρκο Λόπεζ, «Προσπαθούσε να την κάνει την επόμενη πρωταγωνίστρια, όπως έκανε με τη Βέρα Μάιλς. Αλλά δεν είδα ποτέ καμία ένταση στο πλατό. Η Τίπι ήταν πραγματικά ανθεκτική και ανέχτηκε πολλά. Δεν την είδα ποτέ να νιώθει δυσαρέσκεια ή να έχει κακία γι’ αυτό».

*Το βιβλίο «A Century of Hitchcock: The Man, the Myths, the Legacy», το οποίο εξετάζει τον «Μάστερ της Σασπένς» μέσω αρχειακού υλικού και νέων συνεντεύξεων, θα κυκλοφορήσει στις 9 Ιουνίου.

*Με στοιχεία από ew.com