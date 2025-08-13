magazin
Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

ps. post
scriptum

Το καθεστώς Μητσοτάκη έβγαλε τη Βούλτεψη να πει ότι για τις φωτιές φταίει η έλλειψη σε εθελοντές πυροσβέστες (ντροπή) - Πού να μείνουν λεφτά από τα «μπλε κοπάδια» και το λυσσαλέο «φάγωμα» του Ταμείου Ανάκαμψης

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Μεγαλώνοντας με τον Άλφρεντ Χίτσκοκ – «Ο πατέρας μου είχε μακάβριο χιούμορ»
Culture Live 13 Αυγούστου 2025 | 15:45

Μεγαλώνοντας με τον Άλφρεντ Χίτσκοκ – «Ο πατέρας μου είχε μακάβριο χιούμορ»

Υπάρχει τουλάχιστον μία γοητευτική ιστορία στο βιβλίο «Η σκοτεινή πλευρά της ιδιοφυΐας: Η ζωή του Άλφρεντ Χίτσκοκ», την αμφιλεγόμενη βιογραφία του Μετρ της Σασπένς που έγραψε ο Ντόναλντ Σπότο το 1983, και αφορά τη γέννηση του μοναδικού του παιδιού, της Πατρίσια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Ψωνίζουμε σωστά το καλοκαίρι για να μη μας χαλάσει τίποτα

Ψωνίζουμε σωστά το καλοκαίρι για να μη μας χαλάσει τίποτα

Spotlight

Σύμφωνα με τον Σπότο, η Πατρίσια ήρθε στον κόσμο το πρωί της 7ης Ιουλίου 1928. Η γέννηση έλαβε χώρα στο διαμέρισμα της οικογένειας στο Λονδίνο, με την Άλμα Ρεβίλ Χίτσκοκ υπό την καθοδήγηση μιας μαίας και τη φροντίδα ενός γιατρού -αλλά χωρίς την παρουσία του συζύγου της σε αυτό το ευτυχές γεγονός.

«Η ένταση στο διαμέρισμα τον είχε περικυκλώσει» γράφει ο Σπότο, «και έφυγε από το σπίτι μέχρι αργά το απόγευμα». Όταν ο Χίτσκοκ επέστρεψε, μετανοημένος και ντροπιασμένος, βρήκε τη γυναίκα του να κοιμάται και την κόρη του να κλαίει. Περίμενε μέχρι να ξυπνήσει η Άλμα και τότε της πρόσφερε ντροπαλά ένα ακριβό βραχιόλι από ζαφείρι και χρυσό ως ένδειξη συμφιλίωσης.

Είναι μια υπέροχη ανεκδοτική ιστορία, διαφωτιστική και διασκεδαστική, το είδος της ιστορίας που κάθε βιογράφος θα χαιρόταν να ανακαλύψει.

Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι αληθινή.

Τουλάχιστον, όχι σύμφωνα με την Πατρίσια Χίτσκοκ Ο’Κόνελ.

Ο Χίτσκοκ και η σύζυγός του Άλμα στην αποβάθρα του Όσλο. Ο λόγος του ταξιδιού είναι η πρεμιέρα της ταινίας το «Το σκισμένο παραπέτασμα», το 1966. Public Domain

Ο μεθυσμένος γιατρός

«Στην πραγματικότητα» είπε η Ο’Κόνελ τον Μάρτιο του 1993 από τη σουίτα της στο Wyndham Warwick Hotel «ήταν ένα μαργαριταρένιο βραχιόλι που έδωσε στη μητέρα μου μετά τη γέννησή μου» το οποίο εκείνη με τη σειρά της έδωσε στην Πατρίσια — και το οποίο η Πατρίσια έδωσε στη δική της κόρη, τη Μέρι, ως χριστουγεννιάτικο δώρο.

Πιο συγκεκριμένα, πρόσθεσε, το βραχιόλι ήταν ένα δείγμα αγάπης, όχι μια έκκληση για συγχώρεση.

«Φυσικά και ήταν εκεί» ξεκαθάρισε κουνώντας το κεφάλι της με απορία στην υπόθεση ότι ο σπουδαίος σκηνοθέτης δεν θα ήταν παρών για την μεγάλη είσοδο της κόρης του στη ζωή. «Στην πραγματικότητα, η ιστορία που πάντα μου έλεγαν στην οικογένεια είναι ότι αυτός και ο γιατρός προφανώς έπιναν τζιν και χυμό πορτοκάλι όλη την ώρα. Και ο γιατρός, νομίζω, ήταν λίγο μεθυσμένος στο τέλος του τοκετού».

«Είναι τόσο ευχάριστο που ζει μέσα από τις ταινίες του» είπε η Ο’Κόνελ για τον πατέρα της, ο οποίος πέθανε το 1980. «Και αυτό που με συναρπάζει περισσότερο είναι οι νέοι που αγαπούν τα έργα του».

«Δεν είπε ποτέ πραγματικά ότι “οι ηθοποιοί είναι σαν τα βοοειδή”, παρόλο που όλοι λένε ότι το είπε», επέμεινε η O’Κόνελ. «Αυτό που είπε πραγματικά ήταν ότι “οι ηθοποιοί πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν βοοειδή”» ξεκαθάρισε κάνοντάς το χειρότερο

YouTube thumbnail

«Το μοσχάρι σου τα πήγε πολύ καλά»

Ωστόσο, δε διστάζει να επισημάνει παραφράζοντας μια φράση από την ταινία του Τζον Φορντ «Ο άνθρωπος που σκότωσε τον Λίμπερτι Βάλανς», όταν πρόκειται να διαχωριστεί η πραγματικότητα από τον μύθο σχετικά με τον Άλφρεντ Χίτσκοκ, οι περισσότεροι συγγραφείς και το μεγαλύτερο μέρος του κοινού προτιμά να ακούει τον μύθο.

«Δεν είπε ποτέ πραγματικά ότι “οι ηθοποιοί είναι σαν τα βοοειδή”, παρόλο που όλοι λένε ότι το είπε», επέμεινε η O’Κόνελ. «Αυτό που είπε πραγματικά ήταν ότι “οι ηθοποιοί πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν βοοειδή”» ξεκαθάρισε κάνοντάς το χειρότερο.

«Αυτή η αστεία παρατήρηση» πρόσθεσε η O’Κόνελ, επέστρεψε για να στοιχειώσει τον πατέρα της όταν έκανε το ντεμπούτο της στο Μπρόντγουεϊ το 1941 ως μικρή πλούσια κοπέλα στο Solitaire του Τζον Βαν Ντρούτεν.

«Κάποιος του έστειλε ένα τηλεγράφημα -νομίζω ότι ήταν η Τζόαν Κρόφορντ- μετά την πρεμιέρα μου στο Solitaire, λέγοντας: “Το μοσχάρι σου τα πήγε πολύ καλά”».

O Άλφρεντ Χίτσκοκ καιη κόρη του, Πατρίσια 

Τρεις κόρες και πέντε εγγόνια

Σύμφωνα με την O’Κόνελ, ο πατέρας της ενθάρρυνε έντονα τις φιλοδοξίες της στην υποκριτική, σε σημείο που χρηματοδότησε τις προχωρημένες σπουδές της στη Royal Academy of Dramatic Art του Λονδίνου.

Η Πατρίσια έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο στην ταινία του Stage Fright (1950) και συνέχισε να εμφανίζεται σε θεατρικά έργα, ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές (συμπεριλαμβανομένων αρκετών επεισοδίων της τηλεοπτικής σειράς του πατέρα της) ακόμη και μετά το γάμο της το 1952 με τον διευθυντή μεταφορικής εταιρείας Τζόζεφ Ε. Ο’Κόνελ Τζούνιορ.

Η τελευταία της εμφάνιση ως ηθοποιός, όπως παραδέχτηκε η Ο’Κόνελ με ένα χαμόγελο, ήταν σε μια διαφήμιση της μπύρας Old Milwaukee στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Έζησε μέχρι τον θάνατό της στις 9 Αυγούστου του 2021 με τον σύζυγό της κοντά στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνιας και περνούσε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της παρακολουθώντας τα νέα των τριών κορών της και των πέντε εγγονών της.

«Και μετά έσβησαν όλα τα φώτα» θυμάται η Ο’Κόνελ, «για περίπου τρία λεπτά, προσποιούμενοι ότι έφευγαν για να γυρίσουν κάτι άλλο. Αλλά μετά επέστρεψαν αμέσως, άναψαν τα φώτα και κατεβήκαμε»

Photo: Wikimedia Commons

100 δολάρια

Εκτός από τη συμμετοχή της στο Stage Fright, η O’Κόνελ εμφανίστηκε επίσης σε δύο από τις μεγαλύτερες ταινίες του πατέρα της: Strangers on a Train (1951) και Psycho (1960). «Αλλά ήταν πολύ επαγγελματίας» επέμεινε η O’Κόνελ. «Ποτέ δεν έβαζε ανθρώπους σε ταινίες μόνο και μόνο επειδή ήθελαν να παίξουν σε ταινία».

Όταν όμως σε έβαζε σε μια ταινία, δεν ήσουν ποτέ ασφαλής από τα αστεία του. Ούτε καν αν ήσουν η κόρη του.

«Μια φορά στο Strangers on a Train» είπε η O’Κόνελ «γυρίζαμε τη σκηνή στο λούνα παρκ. Δεν δούλευα στη σκηνή, αλλά επισκεπτόμουν το πλατό εκείνο το βράδυ, και με ρώτησε “pόσα θα ήθελες για να ανέβεις σε εκείνο το τροχό;”. Και εγώ απάντησα: “ξέρεις ότι φοβάμαι τα ύψη!” Τότε μου είπε: “σοβαρά, πόσα θα ήθελες;”. Και εγώ απάντησα: “Θα ήθελα 100 δολάρια”. Και εκείνος είπε: “Εντάξει”».

Η φάρσα του Χίτσκοκ

Έτσι, η O’Κόνελ και δύο νεαροί συνάδελφοί της ανέβηκαν σε μια από τις «γόνδολες» του τροχού, πόζαραν και χαιρέτησαν τους φωτογράφους, ετοιμάστηκαν για την έναρξη της διαδρομής αλλά πανικοβλήθηκαν όταν, ενώ βρισκόταν στην κορυφή, ο τροχός σταμάτησε απότομα.

«Και μετά έσβησαν όλα τα φώτα» θυμάται η Ο’Κόνελ, «για περίπου τρία λεπτά, προσποιούμενοι ότι έφευγαν για να γυρίσουν κάτι άλλο. Αλλά μετά επέστρεψαν αμέσως, άναψαν τα φώτα και κατεβήκαμε».

Ωστόσο, με κάποιο τρόπο, η φάρσα του Χίτσκοκ φάνηκε πολύ πιο κακόβουλη καθώς η είδηση διαδόθηκε και οι ιστορίες γι’ αυτήν γιγαντώθηκαν με την πάροδο των χρόνων. Όταν ο Σπότο έγραψε τη βιογραφία του Χίτσκοκ τρεις δεκαετίες αργότερα, το περιστατικό είχε εξελιχθεί σε μια σαδιστική φάρσα που κράτησε την O’Κόνελ στην κορυφή του τροχού για περισσότερο από μία ώρα και την άφησε σε κατάσταση υστερικής κατάρρευσης.

«Το μόνο σαδιστικό σε αυτό», είπε η Ο’Κόνελ, «ήταν ότι δεν πήρα τα 100 δολάρια».

«Μετά το θάνατο της μητέρας μου το 1982, ο κριτικός κινηματογράφου, Τσαρλς Τσάμπλιν, των Los Angeles Times έγραψε ένα πολύ ωραίο άρθρο για εκείνη, στο οποίο ανέφερε: “Το στυλ του Χίτσκοκ είχε τέσσερα χέρια, και τα δύο από αυτά ήταν της Άλμα”»

Μπαμπάς και κόρη / Wikimedia Commons

Τα θλιβερά κηρύγματα του πατέρα

Σύμφωνα με την Ο’Κόνελ, η παιδική της ηλικία ήταν όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική και γαλήνια, ως κόρη ενός από τους πιο διάσημους κινηματογραφιστές του κόσμου.

Ακόμα και μετά τη μετακόμιση των γονιών της στο Χόλιγουντ στα τέλη της δεκαετίας του 1930, ώστε ο πατέρας της να μπορέσει να γυρίσει την ταινία Rebecca για τον παραγωγό Ντέιβιντ Ο. Σέλζνικ ζούσαν λιτά –η Άλμα συνέχιζε να μαγειρεύει για όλη την οικογένεια- και διατηρούσαν τις οικογενειακές παραδόσεις.

Ο Χίτσκοκ, που γεννήθηκε και μεγάλωσε ως Ρωμαιοκαθολικός, πήγαινε την κόρη του στη λειτουργία κάθε Κυριακή πρωί όταν ήταν στο σπίτι. Αντί να υψώνει τη φωνή του όταν η κόρη του συμπεριφερόταν άσχημα, της έκανε θλιβερά κηρύγματα: «Έχεις ιδέα πόσο πολύ πληγώνεις τη μητέρα σου και εμένα;».

Το «μάτι» της Άλμα

Η μικρή Πατρίσια έλαβε το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσής της σε οικοτροφεία, όπου οι γονείς της την επισκέπτονταν συχνά όταν δεν δούλευαν μαζί στις ταινίες. «Η μητέρα μου ήταν η νούμερο ένα βοηθός του», είπε η Ο’Κόνελ. «Αν έβρισκε μια ιστορία, την έβαζε να τη διαβάσει πρώτη, πριν από οποιονδήποτε άλλο, για να δει αν θεωρούσε ότι θα γινόταν ταινία».

Πριν παντρευτούν, στην Αγγλία, η Άλμα είχε ξεκινήσει ως σεναριογράφος και μετά ως μοντέρ σε βωβές ταινίες. Και αργότερα, μερικές φορές έβλεπε πράγματα στις ταινίες του που άλλοι είχαν παραβλέψει.

Για παράδειγμα, όταν δούλευαν στο Ψυχώ και το πρόβαραν λίγο πριν την κυκλοφορία του, η Άλμα παρατήρησε ότι υπήρχε ένα πλάνο με την Τζάνετ Λι να παίρνει ανάσα αφού υποτίθεται ότι ήταν νεκρή. Ήταν η μόνη που το πρόσεξε. Ακόμα και ο πατέρας μου το είχε παραβλέψει.

«Μετά το θάνατο της μητέρας μου το 1982, ο κριτικός κινηματογράφου, Τσαρλς Τσάμπλιν, των Los Angeles Times έγραψε ένα πολύ ωραίο άρθρο για εκείνη, στο οποίο ανέφερε: “Το στυλ του Χίτσκοκ είχε τέσσερα χέρια, και τα δύο από αυτά ήταν της Άλμα”. Αυτό είναι απολύτως αληθές». Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να πει για κάποιες ιστορίες που έχει διαβάσει και ακούσει για τον πατέρα της.

Ο Χίτσκοκ και η σύζυγός του Άλμα / Wikimedia Commons

«Βέβαια, ήταν μακάβριο χιούμορ…»

«Τα περισσότερα από τα πράγματα που κυκλοφορούν για αυτόν προέρχονται από το χιούμορ του», είπε η O’Κόνελ. «Αλλά οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούσαν ότι αστειευόταν και τα έπαιρναν στα σοβαρά. Πολλά από τα πράγματα που έκανε ήταν χιουμοριστικά. Βέβαια, ήταν μακάβριο χιούμορ…

»Υπήρχε μια εποχή, όταν φοιτούσα σε οικοτροφείο στη Νέα Υόρκη, και παίζαμε ένα παιχνίδι, και κατά λάθος κλειδώθηκα σε ένα μπαούλο. Με έβγαλαν έξω, αλλά ήμουν τρομοκρατημένη. Και ήμουν ακόμα ταραγμένη την επόμενη μέρα, όταν ο πατέρας μου ήρθε να με επισκεφτεί στο δρόμο του για την Αγγλία. Αλλά το μόνο που είπε αφού του είπα τι είχε συμβεί ήταν: “|Λοιπόν, βγήκες έξω, έτσι δεν είναι;”.

»Και μετά είπε: “Ξέρεις, είναι σαν την παλιά ιστορία με το κορίτσι που ανέβηκε στη σοφίτα με το νυφικό της για να πάρει κάτι, η πόρτα έκλεισε με δύναμη, δεν μπορούσε να βγει και την βρήκαν 20 χρόνια μετά. Και βρήκαν μόνο τα οστά της με το νυφικό…”. Και αυτό μου το είπε αφού είχα κλειδωθεί σε ένα μπαούλο.

»Αλλά, βλέπετε, γελούσε με αυτό. Για αυτόν, ήταν πολύ αστείο. Και, κοιτάζοντας πίσω, ήταν αστείο. Αλλά τότε, όταν ήμουν 16 ετών… Έπρεπε να τον γνωρίζεις για να εκτιμήσεις το χιούμορ του. Και, προφανώς, πολλοί άνθρωποι δεν τον γνώριζαν».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Επικαιρότητα
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε συνέχεια στο ανοδικό σερί ο όμιλος Viochalco

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε συνέχεια στο ανοδικό σερί ο όμιλος Viochalco

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ψωνίζουμε σωστά το καλοκαίρι για να μη μας χαλάσει τίποτα

Ψωνίζουμε σωστά το καλοκαίρι για να μη μας χαλάσει τίποτα

Markets
Alpha Bank: Η επενδυτική στρατηγική για τις αγορές – Πώς να κινηθούν οι επενδυτές

Alpha Bank: Η επενδυτική στρατηγική για τις αγορές – Πώς να κινηθούν οι επενδυτές

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Σάλος για λεζάντα του Imperial War Museum: Ιστορικοί καταγγέλλουν ανακρίβεια σε έκθεση για το Ολοκαύτωμα
Νόμοι της Νυρεμβέργης 12.08.25

Σάλος για λεζάντα του Imperial War Museum: Ιστορικοί καταγγέλλουν ανακρίβεια σε έκθεση για το Ολοκαύτωμα

Το Imperial War Museum του Λονδίνου κατηγορείται για παραποίηση των ναζιστικών κριτηρίων για την εβραϊκή ταυτότητα σε λεζάντα της έκθεσης για το Ολοκαύτωμα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
It’s Never Over, Jeff Buckley – Η αλήθεια πίσω από τον θάνατο του μουσικού που έμεινε στην ιστορία με ένα μόνο άλμπουμ
Eternal Life 11.08.25

It’s Never Over, Jeff Buckley – Η αλήθεια πίσω από τον θάνατο του μουσικού που έμεινε στην ιστορία με ένα μόνο άλμπουμ

Το It’s Never Over, Jeff Buckley είναι ένα ντοκιμαντέρ που αποτυπώνει με ευαισθησία την πορεία ενός καλλιτέχνη που έφυγε πολύ νωρίς, σιωπηρά, ενώ είχε τόσα ακόμα να πει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Alexandrian Sphinx: Ένα νέο βιβλίο λύνει το μυστήριο πίσω από τη ζωή του Κωνσταντίνου Καβάφη
Θυμήσου, σώμα 11.08.25

Alexandrian Sphinx: Ένα νέο βιβλίο λύνει το μυστήριο πίσω από τη ζωή του Κωνσταντίνου Καβάφη

Από το ημίφως του διαμερίσματός του στην οδό Λέψιους, μέχρι την αιώνια σκιά της ποίησής του, δύο ερευνητές φέρνουν στο φως το πιο ολοκληρωμένο πορτρέτο του ποιητή εδώ και μισό αιώνα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Κρατιούνται χέρι-χέρι, αγκαλιάζονται»: Η γυναίκα που άλλαξε την άποψή μας για τους χιμπατζήδες – και τους ανθρώπους
InView 11.08.25

«Κρατιούνται χέρι-χέρι, αγκαλιάζονται»: Η γυναίκα που άλλαξε την άποψή μας για τους χιμπατζήδες – και τους ανθρώπους

Το 1960, η Τζέιν Γκούντολ ξεκίνησε μια πρωτοποριακή έρευνα ζώντας ανάμεσα σε χιμπατζήδες στην Τανζανία - έρευνα που απέδειξε το πόσο όμοιοι είναι οι χιμπατζήδες και οι άνθρωποι.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί στην Ιταλία οι άνθρωποι δεν είναι τόσο παχύσαρκοι όσο οι Αμερικανοί;
Υγιεινή ζωή 11.08.25

Γιατί στην Ιταλία οι άνθρωποι δεν είναι τόσο παχύσαρκοι όσο οι Αμερικανοί;

Η κουλτούρα του φαγητού στην Ιταλία είναι αυτή που σώζει τους κατοίκους της από την παχυσαρκία. Μικρότερες μερίδες, λιγότερο κρέας, περισσότερο ψάρι, λίγοτερα αναψυκτικά. Πλάι στην πίτσα και το παγωτο

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σάρον Στόουν – Τα οικογενειακά μυστικά, η σεξουαλική κακοποίηση και η επιστροφή μετά το εγκεφαλικό
Συνέντευξη στον Guardian 11.08.25

Σάρον Στόουν - Τα οικογενειακά μυστικά, η σεξουαλική κακοποίηση και η επιστροφή μετά το εγκεφαλικό

Η Σάρον Στόουν μιλάει για τη δύναμη, την επιβίωση, τις βίαιες περιπέτειές της με τον Χάρβι Γουάνστιν και τις ερμηνείες για τις οποίες είναι πιο περήφανη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Συμφωνία με τον διάβολο» – Mια ιστορία αμφιλεγόμενων διαφημίσεων για τζιν
Κάνε θόρυβο! 13.08.25

«Συμφωνία με τον διάβολο» - Mια ιστορία αμφιλεγόμενων διαφημίσεων για τζιν

Η διαφήμιση της American Eagle με τη Σίντνεϊ Σουίνι είναι η τελευταία μιας μακράς σειράς προκλητικών καμπανιών για τζιν, που προσπαθούν να «ξεχωρίσουν» -ενίοτε με τον λάθος τρόπο όπως η φράση «τα γονίδια μου με καθορίζουν».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εποχικοί πυροσβέστες για ανεκδιήγητες δηλώσεις Βούλτεψη: Δεν είναι όλα επικοινωνιακή πολιτική
Πυρκαγιές 13.08.25

Εποχικοί πυροσβέστες για ανεκδιήγητες δηλώσεις Βούλτεψη: Δεν είναι όλα επικοινωνιακή πολιτική

Λάδι στη φωτιά της κυβερνητικής ολιγωρίας και αναλγησίας ρίχνει με τις απαράδεκτες δηλώσεις της η βουλεύτρια της ΝΔ Σοφία Βούλτεψη. Άμεση και οξεία η αντίδραση των εποχικών πυροσβεστών.

Σύνταξη
Κασσελάκης για φωτιές: Ξεκάθαρη αποτυχία τόσο της κυβέρνησης όσο και ενός ανίκανου πολιτικού προσωπικού χωρίς εξειδίκευση
Στην πυρόπληκτη Αχαΐα 13.08.25

Κασσελάκης για φωτιές: Ξεκάθαρη αποτυχία τόσο της κυβέρνησης όσο και ενός ανίκανου πολιτικού προσωπικού χωρίς εξειδίκευση

«Η κρατική μηχανή πρέπει να αλλάξει ριζικά. Δεν αρκεί το φιλότιμο των πολιτών και η αλληλεγγύη μεταξύ τους. Δεν επαρκούν αεροσκάφη, είναι ελλιπής ο εξοπλισμός», τόνισε ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Η Μεσόγειος στις φλόγες – Μάχη με τις πυρκαγιές σε όλη τη νότια Ευρώπη
Τεράστιες απώλειες 13.08.25

Η Μεσόγειος στις φλόγες – Μάχη με τις πυρκαγιές σε όλη τη νότια Ευρώπη

Πυρκαγιές καίνε χιλιάδες στρέμματα γης σε όλη τη Μεσόγειο, από την Ιβηρική έως τα Βαλκάνια, το «κοκτέιλ μολότοφ» των υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων, προκαλεί τεράστια καταστροφή στη Μεσόγειο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Χαρίτσης: Κυβέρνηση καμένης γης – Η χώρα χρειάζεται οξυγόνο
Από την Πάτρα 13.08.25

Χαρίτσης: Κυβέρνηση καμένης γης – Η χώρα χρειάζεται οξυγόνο

«Αυτό το οποίο συμβαίνει δεν είναι η κακιά η ώρα, δεν είναι η κακιά μας η μοίρα. Είναι ζήτημα πολιτικών επιλογών», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης για τις καταστροφικές πυρκαγιές που «σαρώνουν» την Αχαΐα

Σύνταξη
«Ο Τραμπ είναι μια ιστορία τρόμου»: Ο Στίβεν Κινγκ για τα όνειρα, τους «κακούς» και το μέλλον του κόσμου
The Good Life 13.08.25

«Ο Τραμπ είναι μια ιστορία τρόμου»: Ο Στίβεν Κινγκ για τα όνειρα, τους «κακούς» και το μέλλον του κόσμου

Ο «βασιλιάς του τρόμου» Στίβεν Κινγκ έδωσε απαντήσεις σε ερωτήσεις των αναγνωστών του στη γνωστή στήλη Q&A του Guardian, ενώ αποκάλυψε και ένα μυστικό που κρύβουν όλα τα έργα του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Σπουδαίοι άνθρωποι» οι Ευρωπαίοι λέει ο Τραμπ πριν τη βιντεοδιάσκεψη για την Ουκρανία – Η θέση μας δεν άλλαξε από το 2024, λέει η Μόσχα
Κόσμος 13.08.25

«Σπουδαίοι άνθρωποι» οι Ευρωπαίοι λέει ο Τραμπ πριν τη βιντεοδιάσκεψη για την Ουκρανία – Η θέση μας δεν άλλαξε από το 2024, λέει η Μόσχα

Στη γερμανική καγκελαρία, παρουσία Ζελένσκι, πραγματοποιείται ήδη τηλεδιάσκεψη προετοιμασίας των Ευρωπαίων ηγετών πριν από την εικονική σύνοδο με τον Τραμπ για την Ουκρανία

Σύνταξη
Τουρκία και Συρία υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας στην στρατιωτική εκπαίδευση – Θα χτυπήσει τους Κούρδους η Δαμασκός;
Κόσμος 13.08.25

Τουρκία και Συρία υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας στην στρατιωτική εκπαίδευση – Θα χτυπήσει τους Κούρδους η Δαμασκός;

Τουρκικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Συρία ετοιμάζεται για στρατιωτική επιχείρηση κατά των ελεγχόμενων από τους Κούρδους Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), με την υποστήριξη της Τουρκίας

Σύνταξη
Η Τζένιφερ Άνιστον αποκαλύπτει ότι συζητά με τη Γκουίνεθ Πάλτροου για τον πρώην τους, Μπραντ Πιτ
«Είμαστε κορίτσια» 13.08.25

Η Τζένιφερ Άνιστον αποκαλύπτει ότι συζητά με τη Γκουίνεθ Πάλτροου για τον πρώην τους, Μπραντ Πιτ

Η Τζένιφερ Άνιστον σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Vanity Fair δήλωσε ότι η ίδια και η συνάδελφός της, Γκουίνεθ Πάλτροου, εξακολουθούν να συζητούν για τον κοινό τους πρώην, Μπραντ Πιτ, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στις σχέσεις των σταρ του Χόλιγουντ.

Σύνταξη
Αναφορά στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας κατέθεσε η Λιακούλη για την ευλογιά – «Οσμή σκανδάλου και ευθύνες»
«Όλα στο φως» 13.08.25

Αναφορά στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας κατέθεσε η Λιακούλη για την ευλογιά – «Οσμή σκανδάλου και ευθύνες»

Άμεση διερεύνηση των ευθυνών του κράτους για την τραγική εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, που οδήγησε στον αφανισμό δεκάδων χιλιάδων ζώων στη Θεσσαλία και στη χώρα, ζητά η Ευαγγελία Λιακούλη

Σύνταξη
Από τον «Λευκό Οίκο» της Σεούλ στο στενό κελί: Πώς η ματαιοδοξία κατέστρεψε την πρώτη κυρία της Νότιας Κορέας
Σκυμμένο κεφάλι 13.08.25

Από τον «Λευκό Οίκο» της Σεούλ στο στενό κελί: Πώς η ματαιοδοξία κατέστρεψε την πρώτη κυρία της Νότιας Κορέας

Χειραγώγηση μετοχών, παράνομες πολιτικές παρεμβάσεις, δωροληψίες και μη δήλωση περιουσιακών στοιχείων είναι το βαρύ κατηγορητήριο για την άλλοτε ισχυρή γυναίκα της Σεούλ

Σύνταξη
Από το Σίδνεϊ, στην Premier League και την… αγκαλιά του Γιοβάνοβιτς: Ποιος είναι ο Νεκτάριος Τριάντης που επέλεξε την Εθνική Ελλάδας (vids)
Ποδόσφαιρο 13.08.25

Από το Σίδνεϊ, στην Premier League και την… αγκαλιά του Γιοβάνοβιτς: Ποιος είναι ο Νεκτάριος Τριάντης που επέλεξε την Εθνική Ελλάδας (vids)

Ο Νεκτάριος Τριάντης επέλεξε την Εθνική Ελλάδας και τίθεται στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς – Η τρομερή ιστορία του 22χρονου από το Σίδνεϊ που «χτυπάει» την πόρτα της «γαλανόλευκης»…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Νίκολιτς: «Δεν επιτρέπεται λεπτό χωρίς συγκέντρωση, δεν πρέπει να δώσουμε δώρα σε μια ποιοτική ομάδα»
Conference League 13.08.25

Νίκολιτς: «Δεν επιτρέπεται λεπτό χωρίς συγκέντρωση, δεν πρέπει να δώσουμε δώρα σε μια ποιοτική ομάδα»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στη συνέντευξη τύπου ενόψει της ρεβάνς (14/8, 21:00) με τον Άρη Λεμεσού για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, τονίζοντας πως δεν πρέπει να υποτιμήσουν την κυπριακή ομάδα.

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Είναι ικανός ο Μητσοτάκης να κάνει το ελάχιστο και να μαζέψει τη Βούλτεψη;
ΣΥΡΙΖΑ 13.08.25

Ζαχαριάδης: Είναι ικανός ο Μητσοτάκης να κάνει το ελάχιστο και να μαζέψει τη Βούλτεψη;

«Δεν έφτανε στους ανθρώπους της πυροσβεστικής και στους πυρόπληκτους ότι έμειναν αβοήθητοι, έχουν και την κυρία Βούλτεψη να βγαίνει στα κανάλια και να τους εξοργίζει ακόμα περισσότερο», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Φαραντούρης για πυρκαγιές: Η κυβέρνηση ουδέν έπραξε για τη θωράκιση της χώρας και τον συντονισμό με την ΕΕ
ΣΥΡΙΖΑ 13.08.25

Φαραντούρης για πυρκαγιές: Η κυβέρνηση ουδέν έπραξε για τη θωράκιση της χώρας και τον συντονισμό με την ΕΕ

Ο Νικόλας Φαραντούρης επισημαίνει πως «από τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2024 ζήτησα και προχώρησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η εναρμόνιση των εθνικών μηχανισμών πολιτικής προστασίας των 27 Κρατών Μελών της ΕΕ»

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
Απόρρητο