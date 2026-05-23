Οι Χαβιέ Μπαρδέμ, Κεν Λόουτς, Μαρκ Ράφαλο, Άκι Καουρισμάκι και Γιώργος Λάνθιμος βρίσκονται ανάμεσα στους 3.500 χιλιάδες επαγγελματίες του κινηματογραφικού κλάδου που υπογράφουν μια ανοιχτή επιστολή, η οποία καταγγέλλει την «επιρροή της ακροδεξιάς» στον κινηματογράφο μέσω του Canal+, του οποίου κύριος μέτοχος είναι ο Βενσάν Μπολορέ.

Σε μια αμφιλεγόμενη κίνηση που θυμίζει τις «μαύρες λίστες» του Χόλιγουντ (ξέρετε, για τους φιλικά προσκείμενους στον κομμουνισμό), ο γαλλικός όμιλος Canal+ ανακοίνωσε «απαγόρευση εισόδου» σε Γάλλους καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων ηθοποιοί όπως η Ζiλιέτ Μπινός.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Canal+, Μαξίμ Σαάντα, δικαιολόγησε την επιβολή κυρώσεων στους υπογράφοντες, υποστηρίζοντας ότι η αξίωσή τους συνιστούσε «αδικία» εις βάρος του προσωπικού της Canal+ – το οποίο, όπως είπε, είναι προσηλωμένο στην ανεξαρτησία του οργανισμού.

Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο

Πιθανότατα να αναρωτιέστε, γιατί ακριβώς συνέβη αυτό. Λοιπόν, η απάντηση είναι απλή: ο «αποκλεισμός» των επαγγελματιών του κλάδου ήρθε αφότου υπέγραψαν μια ανοιχτή επιστολή που καταγγέλλει την αυξανόμενη επιρροή του συντηρητικού μεγιστάνα Βενσάν Μπολορέ, κύριου μετόχου του Canal+, στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης και τον κινηματογράφο.

Η πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε αρχικά πριν τις Κάννες από περίπου 600 Γάλλους επαγγελματίες του κινηματογράφου, έχει φτάσει τις 3.500 υπογραφές μετά από σχόλια που έκανε ο Μαξίμ Σάαντα κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.

Μιλώντας σε γεύμα παραγωγών το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Σάαντα δήλωσε ότι δεν επιθυμεί πλέον να διατηρεί επαγγελματικές σχέσεις με καλλιτέχνες που υπέγραψαν την αναφορά, λέγοντας: «Δεν θέλω να συνεργάζομαι με ανθρώπους που με αποκαλούν κρυφοφασίστα».

Σε συνέντευξή του στο AFP, ο διάσημος Γάλλος ηθοποιός Αλέν Σαμπά, εξέφρασε τη λύπη του για αυτό που χαρακτήρισε ως «φτηνή επίδειξη δύναμης» από τον επικεφαλής του ομίλου, δηλώνοντας ωστόσο ότι «κατανοεί» το γεγονός ότι το προσωπικό του Canal+ μπορεί να «ένιωσε προσβολή» από την ανοιχτή επιστολή.

Ο όμιλος «κυκλοφορεί ταινίες που δεν μοιάζουν μεταξύ τους, επειδή υπάρχει πραγματική ποικιλομορφία», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

Ωστόσο, στην ανοιχτή επιστολή, οι υπογράφοντες εξέφρασαν την ανησυχία τους για το γεγονός ότι το Canal+ απέκτησε μερίδιο στην UGC, το τρίτο μεγαλύτερο δίκτυο γαλλικών κινηματογραφικών αιθουσών, με στόχο την πλήρη εξαγορά της το 2028.

Ανέφεραν ότι ο Μπολορέ θα βρεθεί «στη θέση να ελέγχει ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής των ταινιών, από τη χρηματοδότησή τους έως τη διανομή και την προβολή στη μεγάλη και τη μικρή οθόνη».

Ανέφεραν ότι «πίσω από το κοστούμι του», ο Mπολορέ προωθούσε ένα ακροδεξιό σχέδιο για την κοινωνία «μέσω των τηλεοπτικών σταθμών του, όπως το CNews, και των εκδοτικών οίκων του» και φοβούνταν ότι αυτό θα μπορούσε να επεκταθεί και στον κινηματογράφο.

Οικονομικά συμφέροντα;

Όπως αναφέρει σε άρθρο γνώμης ο δημοσιογράφος του Guardian, Άλεξ Χερστ, ο Βενσάν Μπολορέ έχει εξασφαλίσει τον έλεγχο ενός σημαντικού τμήματος των γαλλικών μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας την τελευταία δεκαετία, από το CNews έως την εφημερίδα Journal du Dimanche, τον ραδιοφωνικό σταθμό Europe 1 και τον εκδοτικό οίκο Fayard.

Ο μεγιστάνας έχει επίσης κατηγορηθεί ότι έχει «μετατοπίσει τη συντακτική γραμμή των επιχειρήσεων που έχει εξαγοράσει προς τα δεξιά».

Πρόσφατα δε, η απόλυση του διευθύνοντος συμβούλου του λογοτεχνικού εκδοτικού οίκου Grasset προκάλεσε αποχώρηση περισσότερων από 100 συγγραφέων.

Από την πλευρά του, ο Μπολορέ αρνείται κάθε πολιτικό ή ιδεολογικό παρεμβατισμό, επιμένοντας ότι τα συμφέροντά του είναι οικονομικά.

*Με πληροφορίες από: Euronews | Guardian | Variety