Γιαννιτσά: Ανήλικος στο φάσμα του αυτισμού παραμένει χωρίς κατ’ οίκον διδασκαλία, καταγγέλλουν οι γονείς του

Στο φως της δημοσιότητας έρχεται καταγγελία για παιδί της έκτης τάξης του δημοτικού ειδικού σχολείου στα Γιαννιτσά που έμεινε εκτός διδασκαλίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την καταγγελία που μετέδωσε η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA, έως το 2023 το παιδί βρισκόταν σε κατ’ οίκον διδασκαλία, μέχρι που τα πράγματα άλλαξαν.

«Εδώ και δύο χρόνια τον αφήσανε εκτός εκπαίδευσης, παρόλο που είχε αποφασιστεί ομόφωνα από τον σύλλογο διδασκόντων για κατ’ οίκον διδασκαλία τρεις φορές την εβδομάδα. Αυτοί υποστηρίζουν ότι εξάντλησε όλα τα χρόνια γι’ αυτό και του δώσανε απολυτήριο. Φρόντισαν αυτοί εκ του πονηρού και μας δώσανε απολυτήριο», τόνισε ο πατέρας του.

Όπως κατήγγειλε η οικογένεια, παρά τις δεδομένες ανάγκες του παιδιού τους, οι καθηγητές έπαψαν να το επισκέπτονται ως όφειλαν, κατόπιν απόφασης του συλλόγου διδασκόντων αλλά και του διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

«Είχαμε τρεις μέρες κατ’ οίκον διδασκαλία και Πέμπτη και Παρασκευή πηγαίναμε να κάνει λογοθεραπεία και κοινωνικοποίηση. Γιατί τον κράτησε η προηγούμενη διευθύντρια και αυτή δεν ήθελε τα παιδιά κατ’ οίκον να τα έχει. Όλα τα κατ’ οίκον τα τρία τα έστειλε και εδώ δεν έστειλε», επισήμανε η μητέρα του ανηλίκου.

Οι γονείς του παιδιού έχουν κινηθεί νομικά απέναντι στη διευθύντρια του εν λόγω ειδικού σχολείου και την κατηγορούν για παράβαση καθήκοντος. «Η γυναίκα μου καθημερινώς δεχόταν ‘πόλεμο’. Γιατί πηγαίναμε παράλληλα και δύο φορές στο σχολείο και κάθε μέρα την κάναν και έκλαιγε. Της κουνούσαν το δάχτυλο κι άλλοι δύο καθηγητές», ανέφερε ο πατέρας.

Δημοσιογράφοι της εκπομπής επικοινώνησαν με τον δικηγόρο της κατηγορούμενης διευθύντριας ο οποίος δήλωσε πως η εντολέας του δηλώνει πεπεισμένη πως δεν τη βαραίνει καμία απολύτως ποινική ευθύνη, δεν θέλησε ωστόσο να προβεί σε καμία δήλωση. Η διαδικασία στο ακροατήριο αναμένεται να ξεκινήσει μετά από διακοπή στις 27 Μαΐου.

Δείτε το ρεπορτάζ του MEGA: