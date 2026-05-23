Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει το περιπολικό και το ΕΚΑΒ να φτάνουν στο σημείο των πυροβολισμών στο Μικρολίμανο τα ξημερώματα του Σαββάτου (23/5), όταν ο δραπέτης «Τίτι» πυροβολήθηκε από αστυνομικούς τη στιγμή που επιχείρησε να τραβήξει όπλο.

Ο 42χρονος κακοποιός, μετά τους πυροβολισμούς, παραλήφθηκε από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, καθώς στο σημείο βρίσκονταν και αρκετοί πολίτες.

Στο βίντεο ντοκουμέντο, που εξασφάλισαν οι «Εξελίξεις Τώρα», φαίνεται η στιγμή που φτάνει το περιπολικό της Άμεσης Δράσης, ενώ λίγο αργότερα διακρίνεται και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παραλαμβάνει τον δραπέτη για τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Το βίντεο ντοκουμέντο από το Μικρολίμανο

Τι συνέβη στο Μικρολίμανο

Σεσημασμένος, με ποινές φυλάκισης και κάθειρξης που εκκρεμούν σε βάρος του και ξεπερνούν τα 73 έτη, είναι ο 42χρονος αλβανικής καταγωγής, με το παρατσούκλι «Τίτι» που τραυματίστηκε από πυροβολισμό αστυνομικού τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Μικρολίμανο.

Ειδικότερα, το περιστατικό σημειώθηκε όταν αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργούσαν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντόπισαν τον άνδρα να βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο καταστήματος της περιοχής, τον οποίο έκριναν ύποπτο και αποφάσισαν να προχωρήσουν στον έλεγχό του. Στη θέα των αστυνομικών, ο 32χρονος επιχείρησε να απομακρυνθεί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., oι αστυνομικοί δηλώνοντας την ιδιότητά τους, τον κάλεσαν να σταματήσει, ωστόσο προέταξε όπλο που έφερε, εναντίον αστυνομικού, με προφανή σκοπό να το χρησιμοποιήσει. Έτερος αστυνομικός, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο, έκανε χρήση του ατομικού του οπλισμού, με αποτέλεσμα ο 42χρονος να τραυματιστεί και να ακινητοποιηθεί.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, στην κατοχή του άνδρα βρέθηκαν δύο πιστόλια πλήρως οπλισμένα και έτοιμα προς χρήση, καθώς και ένα περίστροφο. Από την ΕΛ.ΑΣ. υπογραμμίζεται ότι, το πιστόλι που προέταξε εναντίον του αστυνομικού, έφερε σφαίρα στη θαλάμη, καθώς και γεμιστήρα με 32 φυσίγγια.

Παράλληλα στο σημείο όπου είχε εντοπιστεί αρχικά, βρέθηκε σακίδιο που περιείχε ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, καθώς και έξι χειροβομβίδες λόγος για τον οποίο, στο σημείο κλήθηκε και προσήλθε το τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛ.ΑΣ. Αστυνομικός γερανός απομάκρυνε και το όχημά του για περαιτέρω έρευνα.

Εκκρεμούσε σε βάρος του ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, προέκυψε ότι ήδη από το 1995 έχει απασχολήσει τις Αρχές για πλήθος σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων, ανθρωποκτονία, απόπειρες ανθρωποκτονίας, εγκληματική οργάνωση, αρπαγή – ομηρία αστυνομικού, βιασμό, κλοπές και ληστείες.

Παράλληλα, σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία από κοινού και κατά συρροή, αρπαγή, απόδραση κρατουμένων, αντίσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο εν λόγω, το 2019 είχε συλληφθεί στο εξωτερικό και εξέτισε ποινή στη χώρα του μέχρι το 2025, ενώ στη συνέχεια, εντός του 2026, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ερευνητικά δεδομένα, εισήλθε παράνομα στη χώρα μας.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο κακοποιός να προετοίμαζε νέα εγκληματική ενέργεια, ενώ αναζητούνται συνεργοί και το σημείο όπου διέμενε. Σημειώνεται ότι η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της ΔΑΟΕ.