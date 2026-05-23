Νέα μαζική συγκέντρωση διοργανώνουν για σήμερα, Σάββατο, οι φοιτητές στην Σερβία απαιτώντας πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Η συγκέντρωση με το σύνθημα «Οι φοιτητές θα νικήσουν» θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα σε κεντρική πλατεία του Βελιγραδίου. Οι φοιτητικές οργανώσεις κάλεσαν όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν εκδηλώνοντας με αυτό τον τρόπο την υποστήριξή τους στο αγώνα των φοιτητών.

Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς στην Σερβία ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2024, ένα μήνα μετά τον θάνατο 16 ανθρώπων από την κατάρρευση του γείσου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ. Τον Μάιο του 2025, οι φοιτητές έθεσαν αίτημα για τη διεξαγωγή προώρων βουλευτικών εκλογών και ανακοίνωσαν τη συμμετοχή τους με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται μόνο προσωπικότητες χωρίς πολιτικό παρελθόν.

Κατά γενική εκτίμηση, το φοιτητικό κίνημα αποτελεί σήμερα τη σοβαρότερη απειλή για τη διακυβέρνηση του Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ο οποίος ασκεί την εξουσία στην Σερβία από το 2012.

Η κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να σαμποτάρει τις κινητοποιήσεις

Η πολιτική ηγεσία της Σερβίας προσπαθεί να παρουσιάσει τους φοιτητές ως «προδότες του έθνους, τρομοκράτες, πληρωμένους από ξένα κέντρα», ενώ ο κρατικός μηχανισμός προσπαθεί με κάθε τρόπο να εμποδίσει τις φοιτητικές κινητοποιήσεις. Κάθε φορά που πραγματοποιείται κάποια συγκέντρωση φοιτητών, τα τρένα διακόπτουν την κυκλοφορία και τα υπεραστικά λεωφορεία μειώνουν τα δρομολόγια για να μην μπορούν να φτάσουν στο Βελιγράδι διαδηλωτές από το εσωτερικό της χώρας. Αυτό συνέβη και σήμερα όταν οι πολίτες που είχαν εισιτήριο για να ταξιδέψουν το πρωί, αντίκρισαν στις εισόδους των σιδηροδρομικών σταθμών θυροκολλημένη ανακοίνωση για διακοπή των δρομολογίων.

Το κυβερνών κόμμα του Βούτσιτς διοργανώνει επίσης συγκέντρωση των αποκαλούμενων «έμπιστων» (loyalists) μπροστά από το προεδρικό μέγαρο. Από νωρίς σήμερα το πρωί, συνεργεία στήνουν σκηνές στο πάρκο μπροστά από την προεδρία της Δημοκρατίας, περίπου 500 μέτρα μακριά από το σημείο όπου πραγματοποιείται η συγκέντρωση των φοιτητών.

Η σημερινή είναι η τέταρτη συγκέντρωση που διοργανώνουν οι φοιτητές στο Βελιγράδι. Η μαζικότερη πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαρτίου του 2025, όταν χρησιμοποιήθηκε το αποκαλούμενο «ηχητικό κανόνι» κατά των διαδηλωτών.