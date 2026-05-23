Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα η Γαλλίδα που φέρεται να εγκατέλειψε σε δάσος στην Πορτογαλία τα δύο αγοράκια της, ηλικίας μόλις 4 και 5 ετών, συγκλονίζοντας την παγκόσμια κοινή γνώμη.

Όταν εντοπίστηκαν, τα δύο αγοράκια ήταν γεμάτα χώματα και μώλωπες, ενώ το ένα είχε τραυματισμένο γόνατο

Η 41χρονη έφθασε στο δικαστήριο του Σετούμπαλ το πρωί του Σαββάτου μαζί με τον 55χρονο σύντροφό της προκειμένου να συνεχιστεί η ανάκρισή της, η οποία διακόπηκε χθες το βράδυ έπειτα από αρκετές ώρες, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Το ζευγάρι ενδέχεται να προφυλακιστεί για φερόμενες πράξεις κακοποίησης, έκθεσης σε κίνδυνο και εγκατάλειψης. Έπειτα από τη σύλληψη της μητέρας και του συντρόφου της την Πέμπτη, το ζευγάρι οδηγήθηκε χθες ενώπιον ενός ανακριτή, στο δικαστήριο που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 50 χλμ. νότια της Λισαβόνας και σε κοντινή απόσταση από την περιοχή εντοπίστηκαν τα δύο αγοράκια.

Deux enfants de 4 et 5 ans ont été retrouvés au Portugal, non loin de Comporta. Le couple de Français qui les a abandonnés a été interpellé et présenté à un juge. #JT20H pic.twitter.com/0wFW76bRIU — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) May 22, 2026

Τα παιδιά αντελήφθη ένας οδηγός το βράδυ της Τρίτης, ενώ έκλαιγαν και κάθονταν στην άκρη ενός δρόμου. Σύμφωνα με όσα είπαν τα ίδια τα παιδιά στο ζευγάρι των ντόπιων που τα βρήκε, οι γονείς τους τα είχαν αφήσει μόνα τους κοντά σε αυτοκινητόδρομο, δίνοντάς τους μόνο μία αλλαξιά ρούχα, δύο φρούτα και δύο μπουκάλια νερό.

«Έκλαιγαν και φώναζαν τον πατέρα τους», ανέφεραν οι ίδιοι προσθέτοντας ότι τα παιδιά ήταν γεμάτα χώματα και μώλωπες, ενώ το ένα είχε τραυματισμένο γόνατο. Κανένα από τα δύο δεν είχε έγγραφα ταυτοποίησης. Το ζευγάρι ειδοποίησε την αστυνομία και λίγο αργότερα τα παιδιά διακομίστηκαν στο νοσοκομείο του Σετούμπαλ για εξετάσεις, όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν καλά στην υγεία τους.

«Πορτογαλία Αρμαγεδδών»

Χθες Παρασκευή, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, κατά την αποχώρηση των δύο κατηγορουμένων από το δικαστήριο με ένα αστυνομικό βαν, ο Μαρκ Μπ. φώναξε «Πορτογαλία Αρμαγεδδών» απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο σημείο. Ανάλογη συμπεριφορά επέδιξαν και κατά την άφιξή τους, όταν εκείνος είχε φωνάξει δύο φορές «Σας αγαπώ», την ώρα που η Μαρίν Ρ. σιγοτραγουδούσε μια μελωδία.

Σήμερα το πρωί, η αστυνομία φρόντισε να μην αποβιβαστούν από το βαν, μέχρι το όχημα να εισέλθει πλήρως στον χώρο στάθμευσης του δικαστηρίου και να κλείσει η πόρτα.

Εν αναμονή του επαναπατρισμού τους στη Γαλλία, τα παιδιά έχουν ανατεθεί σε ανάδοχη οικογένεια. Τα δύο αδελφάκια ζούσαν μαζί με τη μητέρα τους στο Κολμάρ, στην ανατολική Γαλλία, την ώρα που ο πατέρας τους είχε το δικαίωμα «περιορισμένων και υπό επίβλεψη» επισκέψεων, εξήγησαν οι πορτογαλικές αρχές.

Να σημειωθεί ότι οι γαλλικές αρχές αναζητούσαν τη μητέρα και τα παιδιά από τις 11 Μαΐου, όταν ο πατέρας κατήγγειλε την εξαφάνισή τους.