Τρία νέα κρούσματα του ιού Έμπολα επιβεβαιώθηκαν σήμερα στην Ουγκάντα, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές αυτής της χώρας που συνορεύει με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, επίκεντρο της επιδημίας όπου εκεί αντιπροσωπεύει πλέον έναν «πολύ αυξημένο» κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Η Ουγκάντα, η οποία ανέστειλε την Πέμπτη όλα τα δρομολόγια των δημόσιων συγκοινωνιών με προορισμό τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, επιβεβαίωσε τη 15η Μαΐου την παρουσία του Έμπολα στην επικράτειά της, μετά τον εντοπισμό δύο κρουσμάτων, με τον ένα από τους δύο ασθενείς τελικά να καταλήγει.

«Τρία νέα κρούσματα επιβεβαιώθηκαν στη χώρα, γεγονός που αυξάνει το σύνολο των κρουσμάτων σε πέντε», αναφέρεται σε ένα δελτίο Τύπου του υπουργείου Υγείας της Ουγκάντα, το οποίο εκδόθηκε σήμερα.

🚨 BREAKING: EBOLA HAS NOW SPREAD FURTHER INTO UGANDA — INCLUDING TO A HEALTH WORKER Uganda has confirmed 3 new Ebola cases, bringing the country's total to 5. The new infections reportedly include: ▪︎ A driver linked to the country's first case

▪︎ A health worker involved… pic.twitter.com/cNCcd8ERzT — Jim Ferguson (@JimFergusonUK) May 23, 2026

Οι ιδιότητες των ασθενών στην Ουγκάντα

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, οι ασθενείς είναι «ένας οδηγός από την Ουγκάντα που μετέφερε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στη χώρα», όπως και μία «υγειονομικός που μολύνθηκε ενώ φρόντιζε» τον ίδιο αυτόν ασθενή. Και τα δύο άτομα λαμβάνουν φροντίδα.

Το τελευταίο κρούσμα είναι μια Κονγκολέζα που έφθασε στην Ουγκάντα με αεροπλάνο.

«Όλες οι επαφές που συνδέονται με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ταυτοποιήθηκαν και βρίσκονται υπό παρακολούθηση», διαβεβαίωσε το υπουργείο Υγείας, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέδωσε υγειονομικό συναγερμό για την αντιμετώπιση της επιδημίας Έμπολα στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

Υπάρχουν σχεδόν 750 ύποπτα κρούσματα και 177 ύποπτοι θάνατοι στη χώρα με πληθυσμό περίπου 100 εκατομμυρίων κατοίκων, όπου η επιδημία «εξαπλώνεται ραγδαία», προειδοποίησε χθες ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.