«Θα ήταν λάθος να υποτιμηθεί ο κίνδυνος που θέτει το ξέσπασμα του Έμπολα», προειδοποιεί ο ΠΟΥ

Θα ήταν λάθος να υποτιμηθεί ο κίνδυνος που θέτει το ξέσπασμα του Έμπολα, δήλωσε σήμερα, Παρασκευή 22 Μαΐου, στο Reuters ο περιφερειακός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την Αφρική, προειδοποιώντας ότι μόνον ένα κρούσμα θα μπορούσε να οδηγήσει σε διάδοση του ιού πέραν της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και της Ουγκάντα.

«Θα ήταν μεγάλο λάθος να το υποτιμήσουμε αυτό, ειδικά με έναν ιό με αυτό το στέλεχος Bundibugyo, για το οποίο δεν έχουμε το εμβόλιο», τόνισε ο Μοχάμεντ Γιακούμπ Τζανάμπι σε συνέντευξη που παραχώρησε από την έδρα του ΠΟΥ στη Γενεύη.

«Επομένως θα τους ενθάρρυνα πραγματικά όλους, ας βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο, μπορούμε να το θέσουμε αυτό το πράγμα υπό έλεγχο», σημείωσε. Επίσης πρόσθεσε ότι το ξέσπασμα του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό συγκέντρωσε σχετικά λιγότερη παγκόσμια προσοχή σε σύγκριση με το ξέσπασμα αυτόν τον μήνα χανταϊού, εστία του οποίου εντοπίστηκε σε κρουαζιερόπλοιο με επιβαίνοντες από 23 χώρες, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων δυνάμεων.

Έμπολα: 671 τα κρούσματα και 160 θάνατοι

Ο αριθμός των μολύνσεων από τον επίφοβο κι εξαιρετικά θανατηφόρο ιό Έμπολα συνεχίζει θα αυξάνεται με ταχύ ρυθμό, ανέφεραν οι αρχές στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με το υπουργείο Υγείας να καταμετρά 671 ύποπτα κρούσματα και 160 θανάτους που πιστεύεται πως οφείλονταν σε αυτόν ως τώρα.

Το υπουργείο διευκρίνισε πως 64 μολύνσεις και οι έξι θάνατοι επιβεβαιώθηκε με εργαστηριακές εξετάσεις πως οφείλονταν στον ιό.

Ο ΠΟΥ σημείωνε την Τετάρτη πως είχαν καταγραφεί σχεδόν 600 ύποπτα κρούσματα και 130 θάνατοι αποδιδόμενοι στον Έμπολα. Η υπηρεσία, μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, έσπευσε να συμπληρώσει ότι ο αριθμός των κρουσμάτων πιθανόν είναι πολύ υψηλότερος, καθώς δεν αναφέρονται όλα τα κρούσματα.