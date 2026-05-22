Σύγκρουση για την κυριότητα γαιών ανάμεσα σε εθνότητες αυτοχθόνων της Κολομβίας είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 44 χθες Πέμπτη, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των τοπικών αρχών στον νομό Κάουκα (νοτιοδυτικά).

Η διένεξη ανάμεσα στις φυλές Μίσακ και Νάσα οφείλεται σε προστριβές για την κυριότητα εδαφών στον νομό, πατρογονικών εκτάσεων αυτοχθόνων όπου σήμερα βρίσκονται καλλιέργειες κόκας υπό τον έλεγχο ένοπλων παρατάξεων, εξήγησε η υπηρεσία της Συνηγόρου του Λαού, ανεξάρτητης δημόσιας αρχής αρμόδιας για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Καμιά διαφορά δεν μπορεί να δικαιολογήσει την οδύνη, τον θάνατο και τον κίνδυνο» που υφίσταται «ο πληθυσμός», τόνισε μέσω X ο Οκτάβιο Γκουσμάν, ο νομάρχης, ανακοινώνοντας τον απολογισμό.

URGENTE 🔴💣Una persona fallecida, varias lesionadas y daños materiales dejan enfrentamientos entre comunidades Misak y Nasa en zona rural de Pitayó, Silvia, Cauca. La situación ocurre por diferencias territoriales sobre predios considerados ancestrales por las dos comunidades. pic.twitter.com/1NBAsomCkM — @LaPagina (@LaPaginaC) May 21, 2026

Βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν συγκρούσεις ανάμεσα σε άνδρες εφοδιασμένους με ρόπαλα και ασπίδες και αιμόφυρτους ανθρώπους πεσμένους κάτω.

«Μας αιχμαλώτισαν, μας πήραν τα κινητά τηλέφωνα και μας έκαψαν τις μοτοσικλέτες», καταγγέλλει μέλος της φυλής Νάσα σε ένα από τα βίντεο σύμφωνα με το ΑΠΕ. Σε αντίθεση με το ΑΠΕ τα τοπικά μέσα της Κολομβίας κάνουν λόγο από 5 έως 10 νεκρούς. Ανάμεσα στα θύματα είναι και ηγέτης των Κάουκα, ο Λούις Ενρίκε Τουνουμπαλά.

Joven indígena Misak de Guambía recibió lo que al parecer sería un impacto de bala por arma de fuego. La comunidad ha reportado y denunciado al menos 5 víctimas mortales. Sigue el enfrentamiento entre indígenas Misak de Guambía y Nasa de Pitayó en el Cauca por disputa territorial pic.twitter.com/IxkhmOiS8M — Popayán Moderna (@popayan_moderna) May 21, 2026

Πρόκειται για «ιστορική διαφορά για τα εδάφη που πηγαίνει χρόνια πίσω και δεν έχει μπορέσει να ξεπεραστεί (…) κάνω διάλογο με τα μέρη», ανέφερε σε βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω X η Αΐδα Κιλκουέ, γερουσιάστρια και ηγετική μορφή των αυτοχθόνων Νάσα, καλώντας να υπάρξει «παρουσία» υψηλού επιπέδου της κυβέρνησης στην Κάουκα.

Οι ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν την ανάπτυξη χερσαίων στοιχείων και αεροπορικών μέσων στην περιοχή.

#Cauca #Silvia 🚨🕊️ La situación en el municipio de Silvia, Cauca, sigue siendo crítica. De manera preliminar, ya serían 10 las personas fallecidas y más de 30 heridas en medio de los fuertes enfrentamientos entre comunidades indígenas Misak y Nasa por disputas relacionadas con… pic.twitter.com/HxXcVRlxso — Meridiano Regional (@MeridianoR_CO) May 21, 2026

Οι διενέξεις για την κυριότητα γαιών μεταξύ ιθαγενών είναι συχνές στη χώρα, αλλά σπανίως οδηγούν σε θανάσιμες συγκρούσεις.

Οι αυτόχθονες λαοί αποτελούν το 4,4% των περίπου 50 εκατομμυρίων κατοίκων της Κολομβίας.