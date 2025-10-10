newspaper
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
Ισημερινός: Η κυβέρνηση κατεβάζει 3.000 στρατιώτες στους δρόμους εν μέσω κινητοποιήσεων ιθαγενών
Ισημερινός: Η κυβέρνηση κατεβάζει 3.000 στρατιώτες στους δρόμους εν μέσω κινητοποιήσεων ιθαγενών

Σε ρυθμό κινητοποιήσεων ο Ισημερινός με μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια - Μετά από έναν νεκρό και πολλούς τραυματίες η δεξιά κυβέρνηση κατεβάζει τον στρατό στους δρόμους

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισημερινού άρχισαν χθες Πέμπτη να αναπτύσσουν 3.000 μέλη τους για να εγγυηθούν την διατήρηση της τάξης στην πρωτεύουσα Κίτο, εν μέσω των μαζικών κινητοποιήσεων που συνεχίζονται με πρωτοβουλία της μεγαλύτερης συλλογικότητας αυτοχθόνων της χώρας.

Η CONAIE καλεί από τα μέσα Σεπτεμβρίου τα μέλη της να διαδηλώσουν. Οι αυτόχθονες επιδίδονται ιδίως σε αποκλεισμούς δρόμων σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάργηση της επιδότησης του ντίζελ, η τιμή του οποίου αυξήθηκε από τα 1,80 στα 2,80 δολάρια το γαλόνι (τα 3,8 λίτρα), κάτι που σύμφωνα με τους συλλογικούς φορείς τους κάνει ακόμη δυσκολότερη την κατάσταση για τους φτωχούς.

Το περασμένο σαββατοκύριακο ο επικεφαλής της CONAIE, ο Μάρλον Βάργκας, άφησε να εννοηθεί ριζοσπαστικοποίηση των διαδηλώσεων, λέγοντας πως «θα καταλάβουμε» το Κίτο αν χρειαστεί.

Ο δεξιός πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα, που επανεξελέγη τον Απρίλιο, αντέτεινε πως «κανένας δεν μπορεί να έρθει να πάρει την πρωτεύουσα διά της βίας» και διέταξε την ανάπτυξη του στρατού, κάτι που επιτρέπει η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει κηρύξει σε δέκα επαρχίες, συμπεριλαμβανομένης αυτής της πρωτεύουσας.

Επίθεση στην αυτοκινητοπομπή του προέδρου

Πριν από δύο μέρες κυκλοφόρησε βίντεο που έδειχνε διαδηλωτές να πετούν πέτρες στα παράθυρα του αυτοκινήτου του Νομπόα όταν αυτός κατευθυνόταν με τη συνοδεία του σε μια εκδήλωση σε ένα νέο εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων.

Η κυβέρνηση ανέφερε ότι πέντε άτομα συνελήφθησαν για το περιστατικό. Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι σκοπεύουν να τους απαγγείλουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Στις διαδηλώσεις, που επικεντρώνονται στην περιφέρεια της πρωτεύουσας, έχει χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος από σφαίρα, ενώ άλλοι 160 έχουν τραυματιστεί, πολίτες, στρατιωτικοί και αστυνομικοί. Τουλάχιστον 110 άνθρωποι συνελήφθησαν, σύμφωνα με επίσημους αριθμούς και αυτούς ΜΚΟ υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Επιστράτευση αεροπορικών και χερσαίων μέσων

«Αεροπορικά και χερσαία μέσα άρχισαν να αναπτύσσονται προς το Κίτο», ανέφερε η διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων στον Τύπο μέσω WhatsApp, τονίζοντας πως η αποστολή, με τη συμμετοχή συνολικά 3.000 στρατιωτικών, έχει σκοπό να «προστατευτεί η ασφάλεια» της πρωτεύουσας.

«Οι ένοπλες δυνάμεις δεν θα επιτρέψουν το χάος και τον βανδαλισμό, ούτε την καταστροφή δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας», πρόσθεσε ο στρατός, δίνοντας στη δημοσιότητα οπτικό υλικό που εικονίζει περιπολίες στο ιστορικό κέντρο· στην έδρα της προεδρίας τοποθετήθηκαν μεταλλικές μπαριέρες.

Την περίοδο 1997 – 2005, η συνομοσπονδία αυτοχθόνων εθνοτήτων του Ισημερινού (CONAIE) πρωτοστάτησε σε κινητοποιήσεις, ενίοτε βίαιες, που οδήγησαν στην πτώση τριών προέδρων.

Ο Νομπόα, ένας μεγιστάνας της μπανάνας, έχει προσεγγίσει την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αναζητώντας υποστήριξη στον τομέα της ασφάλειας.

Γάζα: Στο Ισραήλ αμερικανοί στρατιώτες για να «επιτηρούν τη συμφωνία» – Βομβαρδισμοί των IDF μετά τη συμφωνία
Αμερικανικά στρατεύματα αναπτύσσονται στο Ισραήλ για «επιτήρηση της συμφωνίας» - Οι επιθέσεις στη Γάζα συνεχίζονται

Η αμερικανική παρουσία στο Ισραήλ με τη συμμετοχή αξιωματικών από Αίγυπτο, Τουρκία και Κατάρ είναι η εγγύηση που έδωσαν οι ΗΠΑ στη Χαμάς για τη μη επανάληψη των εχθροπραξιών

Ευρώπη: Ο κόσμος του χθες έχει χαθεί – Οι συμμαχίες αποδυναμώνονται και η δημοκρατία διαβρώνεται
Ευρώπη: Ο κόσμος του χθες έχει χαθεί – Οι συμμαχίες αποδυναμώνονται και η δημοκρατία διαβρώνεται

Αντιστοιχίες ανάμεσα στο τώρα και τα χρόνια εποχή του Β’ Παγκ. Πολέμου ερευνά ο Γιόσκα Φίσερ. Ο Γερμανός πολιτικός εκτιμά ότι Τραμπ και Πούτιν αλλάζουν τον κόσμο πλήττοντας δημοκρατία και ελευθερία.

Η εκεχειρία στη Γάζα και η ειρήνη αλά Τραμπ
Η εκεχειρία στη Γάζα και η ειρήνη αλά Τραμπ

Υπό όψιμη αμερικανική πίεση, η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς για την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα αποτελεί ιστορική καμπή, όμως η συνέχεια παραμένει αβέβαιη και η ειρήνη αργεί

Ο «χακεράς των Ισπανών» ζητά αποφυλάκιση
Ο «χακεράς των Ισπανών» ζητά αποφυλάκιση

Ο 21χρονος Ισπανός χάκερ, Alcasec, που είχε χαρακτηριστεί ως «ο πιο ισχυρός και αόρατος» της χώρας, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος διαφυγής του

Πως η «διπλωματία του Τρελού» απέδωσε με την δεύτερη στην περίπτωση του Τραμπ
Πως η «διπλωματία του Τρελού» απέδωσε με την δεύτερη στην περίπτωση του Τραμπ

Όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε πως εκλαμβάνει την απάντηση της Χαμάς ως «θετική», όταν ήταν σαφές σε όλο τον κόσμο πως οι παλαιστινιακές οργανώσεις δεν είχαν συμφωνήσει όλοι απόρησαν.

Σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε το Μιντανάο στις Φιλιππίνες, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι
Σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε το Μιντανάο στις Φιλιππίνες, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

Μετά από σεισμό 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τις Φιλιππίνες, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι σε νησιά του Ειρηνικού και ακτές των ΗΠΑ και του Καναδά.

Ουκρανία: Αλλεπάλληλα χτυπήματα στο Κίεβο από τη Ρωσία και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος
Ουκρανία: Αλλεπάλληλα χτυπήματα στο Κίεβο από τη Ρωσία και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος

Οι «πύραυλοι έπεσαν ο ένας μετά τον άλλο» με τουλάχιστον 9 τραυματίες και διακοπές ρεύματος στο Κίεβο εν μέσω μαζικής ρωσικής επίθεσης σε ενεργειακές υποδομές

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ισραήλ Ζαμίρ τονίζει πως «ο εχθρός δεν εξαφανίστηκε»
Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ισραήλ Ζαμίρ τονίζει πως «ο εχθρός δεν εξαφανίστηκε»

Ο Εγιάλ Ζαμίρ κάλεσε τους στρατιώτες του Ισραήλ να παραμείνουν σε επαγρύπνηση, λέγοντας πως ο εχθρός δεν εξαφανίστηκε. Το Τελ Αβίβ φέρεται να έχει επιτεθεί στη Γάζα μετά τη συμφωνία

Αϊτή: Μάχες συμμοριών-αστυνομίας κοντά στον χώρο όπου συνεδρίαζε το υπουργικό συμβούλιο
Αϊτή: Μάχες συμμοριών-αστυνομίας κοντά στον χώρο όπου συνεδρίαζε το υπουργικό συμβούλιο

Ανταλλαγές πυροβολισμών σημειώθηκαν ανάμεσα στην αστυνομία και συμμορίες, έξω από την έδρα της κυβέρνησης στην Αϊτή λίγο πριν συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο της χώρας.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα για τις παλαιστινιακές οργανώσεις και το Ισραήλ
Ποια είναι τα επόμενα βήματα για τις παλαιστινιακές οργανώσεις και το Ισραήλ

Την ώρα που η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε επίσημα, υπό το βλέμμα των Γουίτκοφ και Κούσνερ, την εφαρμογή της πρώτης φάσης του σχεδίου Τραμπ, αυτά είναι τα σχετικά μέρη της συμφωνίας που ακολουθούν

Κοινά φάρμακα αφήνουν «αποτύπωμα» στο εντερικό μικροβίωμα ακόμη και δεκαετίες μετά τη λήψη τους
Ποια φάρμακα βρέθηκαν να επηρεάζουν το εντερικό μικροβίωμα ακόμα και για δεκαετίες

Δεν είναι μόνο τα αντιβιοτικά ένοχα που απορρυθμίζουν το μικροβίωμα σύμφωνα – ιδού ποια άλλα φάρμακα επιδρούν μακροπρόθεσμα στη χλωρίδα του εντέρου.

Απάτη στη Σκιάθο: 4ετή φυλάκιση σε «μαϊμού» λογιστή – Έπειθε τα θύματα ότι έχει «κονέ» σε υπουργείο και ΕΦΚΑ
Φυλάκιση 4 ετών σε «μαϊμού» λογιστή - Έπειθε τα θύματά του ότι έχει «κονέ» σε υπουργείο και ΕΦΚΑ

Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε ως εγκέφαλος πίσω από την απάτη - Αποσπούσε από τους παθόντες από 1.500 έως και 10.000 ευρώ, υποσχόμενος ότι θα επισπεύσει τις διαδικασίες συνταξιοδότησής τους

Η ΕΕ βάζει «στοπ» στα σχέδια του Τραμπ για κατακερματισμό των περιβαλλοντικών επιχειρηματικών κανόνων
Η ΕΕ βάζει «στοπ» στα σχέδια του Τραμπ για κατακερματισμό των περιβαλλοντικών επιχειρηματικών κανόνων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνείται να λυγίσει υπό τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ να καταργήσει τους πράσινους κανονισμούς ως μέρος της διμερούς εμπορικής συμφωνίας

Φοροδιαφυγή: Στοχευμένη αξιολόγηση εκατοντάδων καταγγελιών από ειδικές επιτροπές της ΑΑΔΕ
Στοχευμένη αξιολόγηση εκατοντάδων καταγγελιών από ειδικές επιτροπές της ΑΑΔΕ

Συγκροτούνται διαρκείς τριμελείς επιτροπές στις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου - Καταγραφή και αξιολόγηση εκκρεμών και νέων καταγγελιών για φοροδιαφυγή - Οδηγίες Πιτσιλή

«Ήθελε να της αφαιρέσει τη ζωή» – Πάνω από 110 φορές κάρφωσε ο 43χρονος με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του
«Ήθελε να της αφαιρέσει τη ζωή» – Πάνω από 110 φορές κάρφωσε ο 43χρονος με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του

«Ήταν μία κοπέλα που ήταν γεμάτη αίμα, έβγαζε από παντού, από όλο το πρόσωπο, από τα μάτια, από τα αυτιά αίματα, δεν περιγράφεται αυτή η εικόνα».

Τεχνητή νοημοσύνη: Όλο και περισσότεροι ειδικοί των αγορών μιλούν για «φούσκα» – Τι ξέρουν
Τεχνητή νοημοσύνη: Όλο και περισσότεροι ειδικοί των αγορών μιλούν για «φούσκα» – Τι ξέρουν

Κοστίζει πολύ ακριβά, αργεί να αποσβέσει τα χρήματα των επενδύσεων, δεν κάνει όσα υπόσχεται και απαιτεί ποσότητες ενέργειας που ακόμη δεν παράγονται. Μοιάζει παιχνίδι μόνο για όσους χρήματα για πέταμα

Ταξιδεύουμε με τη Blue Star Ferries στη Σύρο, τη Νάξο, τη Σαντορίνη και ανακαλύπτουμε την πιο αυθεντική και φιλόξενη πλευρά των Κυκλάδων!
Ταξιδεύουμε με τη Blue Star Ferries στη Σύρο, τη Νάξο, τη Σαντορίνη και ανακαλύπτουμε την πιο αυθεντική και φιλόξενη πλευρά των Κυκλάδων!

Ταξιδεύουμε με τη Blue Star Ferries στη Σύρο, τη Νάξο, τη Σαντορίνη και ανακαλύπτουμε την πιο αυθεντική και φιλόξενη πλευρά των Κυκλάδων!

Δημοσκόπηση: Επικροτείται η παραίτηση Τσίπρα, με 16% εκλογικό έρμα θα ξεκινούσε κόμμα, «αδειάζει» την Κεντροαριστερά
Δημοσκόπηση: Επικροτείται η παραίτηση Τσίπρα, με 16% εκλογικό έρμα θα ξεκινούσε κόμμα, «αδειάζει» την Κεντροαριστερά

Η πρώτη δημοσκόπηση μετά την βόμβα Τσίπρα δικαιώνει σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές του, ενώ δείχνει ότι ήδη διαθέτει ισχυρή μαγιά για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, ο οποίος βάσει των απαντήσεων θα ήταν κυρίαρχος στην Κεντροαριστερά αποδυναμώνοντας τα υπάρχοντα κόμματα.

Το φαινόμενο Λα Νίνια που προκαλεί ψυχρούς χειμώνες επιστρέφει – Ισχύς, διάρκεια και περιοχές που θα επηρεάσει
Το φαινόμενο Λα Νίνια που προκαλεί ψυχρούς χειμώνες επιστρέφει - Ισχύς, διάρκεια και περιοχές που θα επηρεάσει

Η Λα Νίνια τείνει να ενισχύει την εποχή των τυφώνων στον Ατλαντικό, αλλά φέτος μπορεί να είναι πολύ αδύναμη και σύντομη, οπότε ο αντίκτυπός της μάλλον θα είναι περιορισμένος, λένε οι μετεωρολόγοι

Μεσσηνία: Ανοίγει σήμερα η διαθήκη του 68χρονου – «Μπορεί να εκπλαγούμε ποιος θα είναι ο δολοφόνος»
Φοινικούντα: Ανοίγει σήμερα η διαθήκη του 68χρονου - «Μπορεί να εκπλαγούμε ποιος θα είναι ο δολοφόνος»

Σε μυστήριο εξελίσσεται η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας - Καθοριστικό ρόλο στις έρευνες των Αρχών αναμένεται να παίξει η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη που ανοίγει σήμερα

«Melania»: H επιστροφή της Πρώτης Κυρίας σε σκηνοθεσία του «περήφανου Σιωνιστή» Μπρετ Ράτνερ
«Melania»: H επιστροφή της Πρώτης Κυρίας σε σκηνοθεσία του «περήφανου Σιωνιστή» Μπρετ Ράτνερ

Η Amazon επενδύει 40 εκατ. δολάρια στo «Melania», ένα ντοκιμαντέρ για την επιστροφή της πρώην Πρώτης Κυρίας, σε σκηνοθεσία του «περήφανου Σιωνιστή» Μπρετ Ράτνερ ο οποίος γνωστός για τη φιλία του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου

