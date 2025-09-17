Ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα κήρυξε χθες Τρίτη κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε επτά από τις 24 επαρχίες της χώρας των Ανδεων, καθώς διαδηλωτές προχώρησαν σε αποκλεισμούς δρόμων σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάργηση της επιδότησης της τιμής του πετρελαίου κίνησης (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Δυο προκάτοχοί του, ο Λενίν Μορένο (2017-2021) κι ο Γκιγιέρμο Λάσο (2021-2023), δεν μπόρεσαν να εφαρμόσουν το συγκεκριμένο μέτρο, που είχε πυροδοτήσει επί των θητειών τους διαδηλώσεις και βίαια επεισόδια σε κινητοποιήσεις υπό την ηγεσία της κυριότερης συλλογικότητας φυλών αυτοχθόνων στη χώρα, της CONAIE.

Με την κατάργηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, η τιμή του εκτοξεύτηκε από τα 1,80 στα 2,80 δολάρια το γαλόνι

🔴 #ATENCIÓN | Bajo la consigna de «Ecuador no es tu hacienda no la vas a destruir», estudiantes, trabajadores y adultos mayores se concentran en una marcha que avanza por la Av. 10 de Agosto, en el norte de Quito. Entre los principales reclamos al Gobierno está la eliminación… pic.twitter.com/J97bDGOny3 — Radio Pichincha (@radio_pichincha) September 16, 2025

Την περίοδο από το 1997 ως το 2025, η CONAIE πρωταγωνίστησε σε εξεγέρσεις που οδήγησαν στην πτώση τριών προέδρων.

Μετά την υπογραφή προεδρικού εκτελεστικού διατάγματος την Παρασκευή, η τιμή του ντίζελ αυξήθηκε από τα 1,80 στα 2,80 δολάρια το γαλόνι (τα 3,8 λίτρα).

Τη Δευτέρα, οδηγοί φορτηγών απέκλεισαν οδικούς άξονες, που άνοιξαν μερικές ώρες αργότερα με επέμβαση της αστυνομίας. Μέχρι τώρα, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Χθες Τρίτη η κυκλοφορία στη Βόρεια Παναμερικανική οδό, στην είσοδο στην πρωτεύουσα Κίτο, αποκλείστηκε με βράχους και βουναλάκια χώματος.

Manifestantes bloquean el sector de Oyacoto en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel. El tránsito entre Quito y Guayllabamba está interrumpido. Autoridades piden usar rutas alternas. pic.twitter.com/KIqcAxW2lG — INFORMACIÓN AL DÍA, CON ROBERTO GARCÍA (@rgarcia25S) September 16, 2025

Ο πρόεδρος Νομπόα αποφάσισε έτσι να «κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις επαρχίες Κάρτσι, Ιμπαβούρα, Πιτσίντσα, Ασουάι, Μπολίβαρ, Κοτοπάξι και Σάντο Ντομίνγκο, εξαιτίας της σοβαρής εσωτερικής αναταραχής», σύμφωνα με διάταγμά του που υπογράφηκε χθες και προβλέπει πως το μέτρο θα έχει διάρκεια 60 ημερών.

«Πλήττει τον λαό»

Η κυβέρνησή του τονίζει πως οι αποκλεισμοί δρόμων έχουν «προκαλέσει επιπλοκές στις αλυσίδες εφοδιασμού με τρόφιμα» και πλήττουν «την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και την οικονομία, οδηγώντας σε παράλυση διάφορους τομείς.

Το μέτρο αναστέλλει την ελευθερία της συνάθροισης στις επτά επαρχίες και επιτρέπει στις δυνάμεις της αστυνομίας και του στρατού να «εμποδίζουν και να διαλύουν συγκεντρώσεις σε δημόσιους χώρους όπου εντοπίζονται απειλές για την ασφάλεια των πολιτών».

Civil society groups clashed with riot police in Quito as demonstrators rallied against Ecuadorian President Daniel Noboa, accusing his administration of authoritarianism and ineffectiveness pic.twitter.com/FmAg7Y5ZdL — Reuters (@Reuters) September 12, 2025

Ο Μάρλον Βάργκας, ο πρόεδρος της CONAIE, απαίτησε χθες την ακύρωση του διατάγματος με το οποίο καταργήθηκε η επιδότηση της τιμής του ντίζελ, τονίζοντας πως «πλήττει ήδη τους φτωχότερους τομείς, τον λαό του Ισημερινού».

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης πάντως δεν εμπόδισε να γίνει ογκώδης διαδήλωση, προγραμματισμένη εδώ και αρκετό καιρό, στην Κουένκα, την πρωτεύουσα της επαρχίας Ασουάι (νότια), εναντίον της λειτουργίας μεταλλείου χρυσού της καναδικής εταιρείας Dundee Precious Metals.

🇪🇨 | PROTESTOS NO EQUADOR O presidente do Equador, Daniel Noboa, emitiu um decreto de Estado de exceção em 7 províncias do país, após a onda de protestos pelo aumento do preço do diesel. pic.twitter.com/RFdFIenonE — Conexão Américas (@Conexamericas) September 16, 2025

Φωνάζοντας συνθήματα όπως «Νομπόα κι ορυχεία, η ίδια βρόμα και δυσωδία!», οι διαδηλωτές, 80.000 ως 100.000 πολίτες σύμφωνα με τον δήμαρχο Κριστιάν Σαμόρα, αξίωσαν να προστατευτεί το πάραμο (σ.σ. το οικοσύστημα στις πλαγιές των Ανδεων) στην Κιμσακότσα, από το οποίο εφοδιάζεται με νερό η Κουένκα.

Το νερό… χρυσάφι

«Δεν είχα ξαναδεί ποτέ τόσο κόσμο στον δρόμο. Οι πάντες έχουν καταλάβει (…) πως αν μολυνθεί το νερό, δεν θα έχουμε τίποτα να πιούμε», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ερνάν Μπράβο, 73χρονος συνταξιούχος.

Η Κουένκα «έστειλε μήνυμα όλον τον κόσμο πως πρέπει να προστατεύσουμε τη φύση», αλλιώς «θα ξημερώσει μια μέρα που ένα γραμμάριο χρυσού κι ένα βαρέλι πετρελαίου θα κοστίζουν λιγότερο από ένα λίτρο νερού», τόνισε ο δήμαρχος.

Más de 100 mil personas salieron hoy a las calles a decir no a la minería, si a #Quimsacocha, si a la vida y la pachamama. El número de personas que marcharon en las calles de Cuenca es incalculable, algunos hablan de hasta 200 mil personas, por todos los rincones de Cuenca se… pic.twitter.com/VufuwGMTad — WRadioEc (@WRadioEc) September 16, 2025

Πηγή: ΑΠΕ