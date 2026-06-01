Θέσεις στάθμευσης: Οι πόλεις με τις περισσότερες παραβάσεις στην Ευρώπη – Τι συμβαίνει στην Αθήνα

Ένα από τα πιο επίμονα προβλήματα των σύγχρονων πόλεων, αυτό της παράνομης στάθμευσης και των προβλημάτων που αυτή επιφέρει στην κυκλοφορία των οχημάτων και των πεζών, καταγράφει έρευνα που έγινε σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης.

Στα μεγάλα αστικά κέντρα η αναζήτηση θέσης στάθμευσης έχει εξελιχθεί σε καθημερινό «πονοκέφαλο» για τους οδηγούς, καθώς η αυξημένη κυκλοφορία και η περιορισμένη διαθεσιμότητα χώρων δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες.

Έτσι οι οδηγοί συχνά καταφεύγουν σε ορισμένες –μικρές ή μεγάλες- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, οδηγώντας παράλληλα τις ευρωπαϊκές πόλεις σε οριακή κατάσταση ως προς τη στάθμευση.

Τα αποτελέσματα της έρευνας

Για το λόγο αυτό, η DiscoverCars.com, αξιολόγησε το ποσοστό των παράνομα σταθμευμένων οχημάτων σε μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, εξετάζοντας τόσο τη συνολική εικόνα στους δρόμους όσο και τα συνηθέστερα είδη παραβάσεων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η Βαρκελώνη καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό παράνομου παρκαρίσματος, με περίπου 19% των οχημάτων να παρανομούν. Ακολουθεί το Παρίσι με 18%, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Ρώμη, το Άμστερνταμ και το Μάντσεστερ, με ποσοστά που αγγίζουν το 16%.

Οι πιο συχνές παραβάσεις αφορούν στάθμευση εκτός καθορισμένων θέσεων, διπλοπαρκαρίσματα και κατάληψη θέσεων για άτομα με αναπηρία.

Τι συμβαίνει στην Αθήνα

Στην έρευνα της DiscoverCars.com δεν εξετάστηκε η Αθήνα, όπου η καθημερινότητα για επαγγελματίες και μη οδηγούς γίνεται όλο και χειρότερη. Τα οχήματα που κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο αυξάνονται, ενώ μειώνονται συνεχώς οι διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης.

Γι’ αυτό και η Αθήνα χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο «χαοτικές» ευρωπαϊκές πόλεις όσον αφορά τη στάθμευση και τη συνολική εικόνα του οδικού δικτύου.

Τα συμπεράσματα αυτά επιβεβαιώνονται και από παλαιότερες εγχώριες μελέτες. Ενδεικτικά, έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ήδη από το 2020 είχε δείξει ότι περίπου 8.000 οχήματα ήταν καθημερινά παράνομα σταθμευμένα μόνο στο κέντρο της Αθήνας.

Συνολικά, η έρευνα επιβεβαιώνει ότι το ζήτημα της στάθμευσης παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των ευρωπαϊκών μεγαλουπόλεων, με τις αρχές να αναζητούν λύσεις που θα περιορίσουν την κυκλοφοριακή πίεση και θα βελτιώσουν την καθημερινότητα οδηγών και πεζών.