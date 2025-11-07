Ένα φιλόδοξο σχέδιο για βιώσιμη κινητικότητα και μείωση των ρύπων βάζει εμπρός η Μαδρίτη.

Τα οχήματα χωρίς ετικέτα DGT που δεν θα μπορούν να κυκλοφορούν στην πρωτεύουσα από την 1η Ιανουαρίου

Η νέα χρονιά θα φέρει σημαντικές αλλαγές για τους οδηγούς καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2026, όλα τα οχήματα που δεν διαθέτουν περιβαλλοντικό αυτοκόλλητο της Γενικής Διεύθυνσης Κυκλοφορίας (DGT) θα απαγορεύεται να κυκλοφορούν εντός των ορίων του δήμου, χωρίς καμία εξαίρεση. Σε περίπτωση παραβίασης προβλέπεται χρηματική ποινή.

Ειδική σήμανση

Το μέτρο που θα μετατρέψει την ισπανική πρωτεύουσα σε εξ ολοκλήρου Ζώνη Χαμηλών Εκπομπών (ZBE), σύμφωνα με υπολογισμούς του δήμου, θα επηρεάσει περίπου 400.000 οχήματα χωρίς να υπολογίζονται οι οδηγοί που είναι εγγεγραμμένοι σε άλλες περιοχές και μετακινούνται καθημερινά για να εργαστούν στη Μαδρίτη.

Πλέον, θα επιτρέπεται η είσοδος στην πρωτεύουσα μόνο σε οχήματα που διαθέτουν σήμανση B, C, ECO και 0.

Τα αυτοκίνητα που θα αποκλειστούν είναι κυρίως βενζινοκίνητα που κατασκευάστηκαν πριν από το 2000 και τα ντιζελοκίνητα που κατασκευάστηκαν πριν από το 2006.

Στόχος του μέτρου είναι η μείωση των ρύπων και η ανανέωση του γηρασμένου στόλου οχημάτων που ο μέσος όρος ηλικίας τους ξεπερνά τα 13 χρόνια.

Πρόστιμα 200 ευρώ

Σε ολόκληρη την πόλη θα υπάρχουν δύο ζώνες που ονομάζονται «ειδικής προστασίας»: το Κέντρο (με πιο περιορισμένη πρόσβαση, μόνο για κατοίκους και οχήματα 0 και ECO) και η Plaza Elíptica, η οποία έχει τους ίδιους περιορισμούς.

Από το 2026 και μετά, η είσοδος στη Μαδρίτη χωρίς την αντίστοιχη ετικέτα της DGT θα συνεπάγεται πρόστιμο 200 ευρώ (100 ευρώ με άμεση πληρωμή). Αυτές οι κυρώσεις εφαρμόζονται ήδη σε περιοχές ειδικής προστασίας για τα οχήματα που δεν επιτρέπεται να εισέρχονται και να κυκλοφορούν.