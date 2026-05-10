Έρχονται άλλες 200 κάμερες στους δρόμους της Αττικής – Ποιοι οδηγοί θα μπουν στο στόχαστρο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Χρειάστηκε να περάσουν χρόνια για να εγκατασταθεί ένα ευρύ σύστημα από κάμερες στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής, ωστόσο ήδη από τις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας τους τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά.

Οι οδηγοί γνωρίζουν την ύπαρξή τους και το γεγονός ότι θα καταγράψουν την παράβαση, χωρίς να μπορούν να πουν καμία δικαιολογία ή να προσπαθήσουν με κάποιο τρόπο να σβήσουν την κλήση και έτσι είναι πιο προσεκτικοί.

Έτσι οι Αρχές έχουν βάλει μπροστά το πλάνο επέκτασης του δικτύου των καμερών επιτήρησης στους δρόμους του λεκανοπεδίου.

Μέχρι το καλοκαίρι εκατοντάδες κάμερες

Το σχέδιο προβλέπει την τοποθέτηση εκατοντάδων καμερών σε κομβικά σημεία του δικτύου, με σκοπό την καλύτερη εποπτεία και εξακρίβωση των παραβάσεων. Κάτι που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις κάμερες καταγραφής παραβίασης του ερυθρού σηματοδότη, μιας από τις σοβαρότερες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που συνδέεται συχνά με βαριά τροχαία δυστυχήματα και συγκρούσεις υψηλής σφοδρότητας.

Όπως προβλέπεται στο πλάνο της Περιφέρειας Αττικής για την τοποθέτηση καμερών, θα εγκατασταθούν συνολικά 388 στην Αττική, με το έργο να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Ο αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας, Κωνσταντίνος Μαρκουίζος, δήλωσε πρόσφατα ότι μέχρι στιγμής έχουν τοποθετηθεί περίπου 90 με 100 κάμερες σε επικίνδυνα σημεία της Αττικής. Όπως ανέφερε, ο στόχος είναι έως τα μέσα Ιουνίου ο αριθμός να φτάσει τις 200 κάμερες, ενώ μέχρι τα μέσα Ιουλίου —εφόσον δεν υπάρξουν καθυστερήσεις— να έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του έργου με την εγκατάσταση και των 388 συστημάτων επιτήρησης.

Αυστηρή τήρηση του ΚΟΚ

Η τοποθέτηση καμερών καταγραφής έχει «αναγκάσει» τους οδηγούς να τηρούν πιστά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, αρχικά για την ασφάλειά τους, αλλά και για το φόβο επιβολής κάποιου προστίμου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη επιφέρει πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 60 ημέρες. Η μη χρήση ζώνης ασφαλείας σε ΙΧ, καθώς και κράνους για τους οδηγούς moto είναι στα 350€, ενώ η παράνομη κίνηση σε λεωφορειολωρίδα ανέρχεται στα 200 ευρώ.