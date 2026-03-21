Εμπλοκή με τις 600 «έξυπνες» κάμερες στα λεωφορεία
Ελλάδα 21 Μαρτίου 2026, 07:00

Εμπλοκή με τις 600 «έξυπνες» κάμερες στα λεωφορεία

Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ? Οι όροι θεωρήθηκαν δυσανάλογοι, ασαφείς και περιοριστικοί για τον ανταγωνισμό

ΡεπορτάζΚώστας Ντελέζος
Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στο φιλόδοξο σχέδιο εγκατάστασης καμερών στα λεωφορεία της εταιρείας Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ) για την επιτήρηση των λεωφορειολωρίδων και την καταγραφή παραβάσεων του ΚΟΚ, μετά την ακύρωση του σχετικού διαγωνισμού από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ).

Το έργο, που είχε παρουσιαστεί ως βασικός πυλώνας για τον εκσυγχρονισμό των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας, φαίνεται πλέον να προχωρά τμηματικά, με το αρχικό χρονοδιάγραμμα να μετατίθεται σημαντικά.

Η ΕΑΔΗΣΥ έκρινε ότι η διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού για την προμήθεια των καμερών περιλάμβανε όρους δυσανάλογους, ασαφείς και περιοριστικούς για τον ανταγωνισμό, ζητώντας την πλήρη ακύρωσή της.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ, συγκεκριμένοι όροι του διαγωνισμού ενδέχεται να απέτρεψαν τη συμμετοχή σε αυτόν ευρύτερου φάσματος οικονομικών φορέων, γεγονός που καθιστά αναγκαία την επαναπροκήρυξη του έργου με αναθεωρημένες προδιαγραφές. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε επανεκκίνηση της διαδικασίας από μηδενική βάση, εμπλέκοντας το έργο σε έναν κύκλο καθυστερήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η προμήθεια των 600 καμερών, συνολικού προϋπολογισμού 1,56 εκατ. ευρώ, είχε αποσπαστεί από τον μεγαλύτερο διαγωνισμό για τις 1.000 κάμερες του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ακριβώς για να επισπευσθεί η υλοποίησή της.

Προσφυγή εταιρείας

Ωστόσο, καθοριστικό ρόλο στην ακύρωση της διαδικασίας έπαιξε προδικαστική προσφυγή εταιρείας που ενδιαφερόταν να συμμετάσχει στον διαγωνισμό. Η εταιρεία υποστήριξε ότι «οι απαιτήσεις της διακήρυξης ήταν υπερβολικές και αδικαιολόγητα αυστηρές», περιορίζοντας την ισότιμη συμμετοχή των ενδιαφερομένων και ευνοώντας συγκεκριμένους παρόχους.

Η ΕΑΔΗΣΥ έκανε δεκτούς όλους τους βασικούς ισχυρισμούς. Μεταξύ των βασικών προβλημάτων που εντοπίστηκαν ήταν οι δυσανάλογες τεχνικές απαιτήσεις, τα ασαφή και μη μετρήσιμα κριτήρια αξιολόγησης, αλλά και η απαίτηση διαλειτουργικότητας με υφιστάμενο σύστημα χωρίς δημοσιευμένες προδιαγραφές. Η τελευταία, μάλιστα, χαρακτηρίστηκε ουσιαστικά «φωτογραφικός όρος», καθώς – όπως επισημαίνεται – θα μπορούσε να ικανοποιηθεί μόνο από τον προηγούμενο ανάδοχο ή συνεργάτες του.

Απευθείας αναθέσεις

Πάντως, το έργο δεν σταματά πλήρως, αλλά συνεχίζεται μέσω μικρότερων, αποσπασματικών παρεμβάσεων. Η ΟΣΥ και ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας (ΟΑΣΑ) προχωρούν σε απευθείας αναθέσεις για την επέκταση του πιλοτικού προγράμματος των καμερών. Ηδη έχουν δρομολογηθεί εγκαταστάσεις «έξυπνων» καμερών σε επιπλέον 25 λεωφορεία, με επιμέρους συμβάσεις χαμηλότερου κόστους.

Τα συστήματα που τοποθετούνται περιλαμβάνουν κάμερες ευρείας γωνίας και αναγνώρισης πινακίδων, υπολογιστικές μονάδες και κεραίες, με δυνατότητα εντοπισμού παραβάσεων όπως η παράνομη κίνηση σε λεωφορειολωρίδες, η στάθμευση σε στάσεις και η παραβίαση σχετικών πινακίδων.

Την ίδια στιγμή, οι υπάρχουσες 10 κάμερες της πιλοτικής φάσης εξακολουθούν να λειτουργούν χωρίς να αποστέλλουν κλήσεις, περιορίζοντας την άμεση αποτρεπτική τους επίδραση.

Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό όραμα του έργου παραμένει φιλόδοξο και είναι η δημιουργία ενός «έξυπνου» δικτύου παρακολούθησης της κυκλοφορίας, με αξιοποίηση τεχνολογιών IoT, ανάλυσης μεγάλων δεδομένων και επεξεργασίας σε πραγματικό χρόνο.

Τροχαίες παραβάσεις

Σημειώνεται ότι οι κάμερες των λεωφορείων θα μπορούν να καταγράφουν, πέρα από παραβάσεις σε λεωφορειολωρίδες, την ταχύτητα των οχημάτων, τις παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη, την παράνομη στάθμευση και τη μη χρήση κράνους. Τα δεδομένα τους θα διαβιβάζονται σε κρίσιμα δημόσια συστήματα ελέγχου (της Τροχαίας και του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης), επιτρέποντας τόσο την επιβολή κυρώσεων όσο και τη βελτιστοποίηση των συγκοινωνιών, από τον σχεδιασμό των δρομολογίων έως την εξυπηρέτηση των επιβατών.

Πάντως, η ακύρωση του διαγωνισμού αναδεικνύει τις δομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα μεγάλα ψηφιακά έργα στον δημόσιο τομέα. Με τον διαγωνισμό για τις 1.000 κάμερες να παραμένει σε εκκρεμότητα και άλλα συναφή έργα να οδηγούνται σε δικαστικές εμπλοκές, η μετάβαση σε ένα πλήρως ψηφιοποιημένο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας φαίνεται να απομακρύνεται χρονικά.

Economy
Οίκοι αξιολόγησης: Τι βαθμό έβαλαν στην Ελλάδα – Οι αστερίσκοι

Οίκοι αξιολόγησης: Τι βαθμό έβαλαν στην Ελλάδα – Οι αστερίσκοι

Vita.gr
Λίγο πιο ευτυχισμένοι σε 7 ημέρες

Λίγο πιο ευτυχισμένοι σε 7 ημέρες

ΕΦΚ στα καύσιμα: Γιατί η Ελλάδα δεν τον μειώνει – Τι κάνουν οι χώρες της ΕΕ και τι σημαίνει για τις τιμές

ΕΦΚ στα καύσιμα: Γιατί η Ελλάδα δεν τον μειώνει – Τι κάνουν οι χώρες της ΕΕ και τι σημαίνει για τις τιμές

inWellness
inTown
Τριπλάσια πλέον στην Ελλάδα τα 3 μικρόβια που κανένα αντιβιοτικό δεν σταματά
Μικροβιακή αντοχή 21.03.26

Τριπλάσια πλέον στην Ελλάδα τα 3 μικρόβια που κανένα αντιβιοτικό δεν σταματά

Απάντηση στην ωρολογιακή βόμβα των ανθεκτικών λοιμώξεων είναι οι εμβολιασμοί, επισημαίνουν οι λοιμωξιολόγοι με σχετικό βίντεο, ενώ προτείνουν και ισχυρή επιτήρηση

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ταρακούνησε την Κεφαλονιά
Κοντά στο Ληξούρι 21.03.26

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ταρακούνησε την Κεφαλονιά

Εντονα αισθητός έγινε στην Κεφαλονιά ο σεισμός των 4,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Σάββατο, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται κοντά στο Ληξούρι.

Σύνταξη
Οδηγοί ταξί: Γέμισαν τη Σταδίου με καπνογόνα και συνθήματα κατά του Κυρανάκη
Ελλάδα 20.03.26

Οδηγοί ταξί: Γέμισαν τη Σταδίου με καπνογόνα και συνθήματα κατά του Κυρανάκη

Οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί αντέδρασαν έτσι στο νέο νομοσχέδιο για την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση και την περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς των ιδιωτικών μεταφορών για εταιρείες όπως η Uber.

Σύνταξη
ΑΠΘ: Πλήρης εφαρμογή της πρότασης του υπουργείου Παιδείας – Έλλειψη ελευθερίας καταγγέλλουν οι φοιτητές
Ασκήσεις Αυταρχισμού 20.03.26

ΑΠΘ: Πλήρης εφαρμογή της πρότασης του υπουργείου Παιδείας – Έλλειψη ελευθερίας καταγγέλλουν οι φοιτητές

Το ξημέρωμα της 7ης Φεβρουαρίου μικρή ομάδα ατόμων, που εξήλθε από πάρτυ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (ΑΠΘ), επιτέθηκαν σε διμοιρία των ΜΑΤ. Προσήχθησαν 313 φοιτητές και φοιτήτριες και όλα άλλαξαν στο ΑΠΘ

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
25η Μαρτίου: Ποιοι δρόμοι κλείνουν στην Αθήνα
Ελλάδα 20.03.26

25η Μαρτίου: Ποιοι δρόμοι κλείνουν στην Αθήνα

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, την 25η Μαρτίου να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους σε συγκεκριμένους δρόμους.

Σύνταξη
Βέροια: «Μου επιτέθηκε πρώτη», ομολόγησε ο 20χρονος – Η τηλεφωνική κλήση που τον πρόδωσε
Ελλάδα 20.03.26

Βέροια: «Μου επιτέθηκε πρώτη», ομολόγησε ο 20χρονος – Η τηλεφωνική κλήση που τον πρόδωσε

Το στοιχείο που «πρόδωσε» τον 20χρονο ήταν μια κλήση και συγκεκριμένα η τελευταία κλήση στο κινητό της 24χρονης που βρέθηκε βαριά τραυματισμένη σε πιλοτή πολυκατοικίας στη Βέροια.

Σύνταξη
Χειρουργήθηκε για αφαίρεση όγκου ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου – Αισιοδοξία για την υγεία του
Συγκίνηση 20.03.26

Χειρουργήθηκε για αφαίρεση όγκου ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου – Αισιοδοξία για την υγεία του

Ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου είχε συγκινήσει την κοινή γνώμη αφού μοιράστηκε δημόσια ότι νοσεί από καρκίνο, βρίσκεται στην Αθήνα τους τελευταίους μήνες προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες θεραπείες

Σύνταξη
Ιράν: Οι ΗΠΑ στέλνουν περισσότερους πεζοναύτες – Η καταστροφή μεγαλώνει ενώ συμπληρώνονται 3 εβδομάδες πολέμου
Κόσμος 21.03.26

Οι ΗΠΑ στέλνουν περισσότερους πεζοναύτες στην περιοχή - Η καταστροφή μεγαλώνει ενώ συμπληρώνονται 3 εβδομάδες πολέμου

Νέο μπαράζ αντιφατικών δηλώσεων Τραμπ για το Ιράν - Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που λένε ότι οι ΗΠΑ ενισχύουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή - Η Τεχεράνη απειλεί με πλήγματα σε περισσότερους στόχους - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ο πόλεμος στο Ιράν είναι ο τέλειος αντιπερισπασμός για τον Νετανιάχου – 5 προβλήματα που μπορεί να του λύσει
Ισραήλ 21.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν είναι ο τέλειος αντιπερισπασμός για τον Νετανιάχου – 5 προβλήματα που μπορεί να του λύσει

Από την ιρανική απειλή έως τα δικά του εσωτερικά νομικά και πολιτικά προβλήματα, ο πόλεμος με το Ιράν προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα στον Νετανιάχου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
The Expla-in Project: Τι συνδέει τον Τραμπ με τον Νετανιάχου;
Expla-in 21.03.26

Τι συνδέει τον Τραμπ με τον Νετανιάχου;

Ένας πόλεμος με το Ιράν που κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί εμπλέκεται ο Τραμπ και στο βάθος ένας φιλο-ισραηλινός χρηματοδότης με επιθετική ατζέντα.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Επιθέσεις με drones και πυραύλους στο Κουβέιτ
Κόσμος 21.03.26

Επιθέσεις με drones και πυραύλους στο Κουβέιτ

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το Κουβέιτ και άλλες χώρες του Περσικού Κόλπου έχουν γίνει στόχοι ιρανικών επιθέσεων σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν

Λύσεις out of the box για την ενεργειακή κρίση: Εβδομάδα 4 ημερών,τηλεργασία, κατάργηση της γραβάτας
Ασιατικές αγορές 21.03.26

Λύσεις out of the box για την ενεργειακή κρίση: Εβδομάδα 4 ημερών,τηλεργασία, κατάργηση της γραβάτας

Οι ασιατικές αγορές έχουν ήδη νιώσει στο πετσί τους την ενεργειακή κρίση και εφαρμόζουν ανορθόδοξα μέτρα: τηλεργασία, διανομή καυσίμων, παράταση διακοπών στα σχολεία. Προσεχώς και εδώ;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τριπλάσια πλέον στην Ελλάδα τα 3 μικρόβια που κανένα αντιβιοτικό δεν σταματά
Μικροβιακή αντοχή 21.03.26

Τριπλάσια πλέον στην Ελλάδα τα 3 μικρόβια που κανένα αντιβιοτικό δεν σταματά

Απάντηση στην ωρολογιακή βόμβα των ανθεκτικών λοιμώξεων είναι οι εμβολιασμοί, επισημαίνουν οι λοιμωξιολόγοι με σχετικό βίντεο, ενώ προτείνουν και ισχυρή επιτήρηση

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Η Κίνα προετοιμάζεται εδώ και χρόνια για μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση – Τώρα αυτό αποδίδει καρπούς
Διεθνής Οικονομία 21.03.26

Η Κίνα προετοιμάζεται εδώ και χρόνια για μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση – Τώρα αυτό αποδίδει καρπούς

Ενώ άλλες ασιατικές οικονομίες αγωνίζονται να εξοικονομήσουν ενέργεια, η Κίνα διαθέτει τεράστια αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και εναλλακτικές πηγές ενέργειας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πόλεμος: Το 57% των καταναλωτών δηλώνει ανήσυχο για τις εξελίξεις
Οικονομικές Ειδήσεις 21.03.26

Πόλεμος: Το 57% των καταναλωτών δηλώνει ανήσυχο για τις εξελίξεις

Ένα στα δύο νοικοκυριά δηλώνει ότι το εισόδημά του καλύπτει μόλις τα βασικά, το 68% παρακολουθεί στενά τις τιμές, το 76% αναζητεί προσφορές, ενώ σχεδόν το 80% αγοράζει με βάση τη χαμηλότερη τιμή

Scope Ratings: Αμετάβλητη η αξιολόγηση για την Ελλάδα στη βαθμίδα ΒΒΒ με θετικές προοπτικές
ΒΒΒ βαθμίδα 21.03.26

Αμετάβλητη αξιολόγηση του Scope Ratings για την Ελλάδα

Δημοσιονομική επίδοση, πρωτογενή πλεονάσματα, ευνοϊκή διάρθρωση του δημόσιου χρέους και ισχυρή ευρωπαϊκή υποστήριξη, επικαλείται ο Scope Ratings, για τη διατήρηση της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ.

NBC: Ο Τραμπ εξετάζει διάφορες επιλογές για χερσαία επιχείρηση στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 21.03.26

NBC: Ο Τραμπ εξετάζει διάφορες επιλογές για χερσαία επιχείρηση στο Ιράν

Σύμφωνα με το δίκτυο NBC, οι συζητήσεις για πιθανή χερσαία επιχείρηση έχουν επικεντρωθεί σε αποστολές που αποσκοπούν στην κλιμάκωση του πολέμου σε μια προσπάθεια τερματισμού του. Αποφάσεις «δεν έχουν ληφθεί»

Χαβάη: Κίνδυνος κατάρρευσης φράγματος και εντολή εκκένωσης σε 5.500 κατοίκους
Χαβάη 21.03.26

Κίνδυνος κατάρρευσης φράγματος και εντολή εκκένωσης σε χιλιάδες κατοίκους

Το φράγμα Γουαχιαγουά, στο βόρειο τμήμα του τρίτου μεγαλύτερου νησιού του αρχιπελάγους της Χαβάης, διατρέχει «άμεσο κίνδυνο» κατάρρευσης, με τις αρχές να εκδίδουν εντολή εκκένωσης σε 5.500 κατοίκους.

Ιράν: Ποιος θα αποφασίσει το τέλος του πολέμου; «ΗΠΑ και Ισραήλ δεν βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση»
Μέση Ανατολή 21.03.26

Ποιος θα αποφασίσει το τέλος του πολέμου;

Αναλυτές εκτιμούν ότι ΗΠΑ και Ισραήλ δεν βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση, ώστε οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν να ισχυρίζονται ότι αυτοί «θα αποφασίσουν για το τέλος του πολέμου».

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

