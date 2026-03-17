Αυξάνονται οι κάμερες κυκλοφορίας στους δρόμους της Αθήνας – Στο επίκεντρο η παραλιακή

Με πατημένο το… γκάζι προχωρά η τοποθέτηση νέων καμερών στους δρόμους της Αττικής, με τις Αρχές να στοχεύουν σε κομβικά σημεία, όπου η επικινδυνότητα είναι αρκετά υψηλή.

Βασικός στόχος του σχεδίου με τις κάμερες είναι ο περιορισμός των τροχαίων ατυχημάτων και ταυτόχρονα τη μείωση των θυμάτων στους δρόμους της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι ιδιαίτερη έμφαση στο σχέδιο αυτό, δίνεται στην παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, μία από τις πιο επικίνδυνες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που συνδέεται άμεσα με σοβαρά τροχαία.

Πού τοποθετήθηκαν

Στο επίκεντρο των Αρχών, μετά τα σημεία που έχουν ήδη τοποθετηθεί οι κάμερες και οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν την αποστολή των σχετικών κλήσεων, βρίσκεται το παραλιακό μέτωπο.

Έτσι, μετά την εγκατάσταση καμερών σε φωτεινούς σηματοδότες κοντά στο Πάρκο Φλοίσβου, η επιτήρηση επεκτείνεται και στη λεωφόρο Ποσειδώνος.

Συγκεκριμένα, νέα συστήματα καταγραφής παραβίασης ερυθρού σηματοδότη έχουν τοποθετηθεί στο ρεύμα προς Βούλα, στο ύψος της πλατείας Φλέμινγκ. Πρόκειται για τέσσερα διπλά συστήματα που καλύπτουν πλήρως τον κόμβο και καταγράφουν άμεσα τις παραβάσεις.

Οι κάμερες έχουν ήδη γίνει αντιληπτές από οδηγούς και εμφανίζονται σε εφαρμογές πλοήγησης, όπως το Waze, όπου επισημαίνονται ως σημεία ελέγχου.

Τα πρόστιμα

Υπενθυμίζεται ότι η παραβίαση κόκκινου σηματοδότη συγκαταλέγεται στις σοβαρότερες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 60 ημέρες.

Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης εντός πενταετίας, οι κυρώσεις γίνονται αυστηρότερες: το πρόστιμο φτάνει τα 1.000 ευρώ και η αφαίρεση διπλώματος τους έξι μήνες, ενώ σε δεύτερη υποτροπή μπορεί να ανέλθει έως και τα 2.000 ευρώ, με στέρηση άδειας έως έναν χρόνο.