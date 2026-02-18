Πράσινο φως για κάμερες σε λεωφορεία και έξι δρόμους της Αθήνας – Πού θα τοποθετηθούν
Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενέκρινε την εγκατάσταση και λειτουργία φορητών καμερών σε λεωφορεία και σε έξι δρόμους της Αθήνας.
Απόφαση για εγκατάσταση καμερών σε μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα αλλά και τοποθέτηση καμερών σε έξι δρόμους της πρωτεύουσας αναρτήθηκε στη Διαύγεια.
Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η εγκατάσταση και παραγωγική λειτουργία φορητών οπτικών αισθητήρων ελέγχου (καμερών) σε λεωφορεία της ΟΣΥ για τη βεβαίωση παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Παράλληλα, θα τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες στα οχήματα που θα φέρουν κάμερες. Οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε 10 λεωφορεία της ΟΣΥ.
Παράλληλα, εγκρίθηκαν η εγκατάσταση και η παραγωγική λειτουργία σταθερών οπτικών αισθητήρων ελέγχου (καμερών) σε οδικές αρτηρίες για τη βεβαίωση παραβάσεων του κώδικα, καθώς και η τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων, με μέριμνα και ευθύνη του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στα εξής σημεία:
- Στην κάθοδο της Συγγρού, στο ύψος της Σκρα (επί του VMS με ενσωματωμένο radar για Spot Speed, για μη χρήση κράνους, μη χρήση ζώνης, και χρήση κινητού)
- Στην άνοδο της Συγγρού στο ύψος της Θυατειρών (Average Speed Section Control – καταγράφει παραβίαση ταχύτητας).
- Στην άνοδο της Συγγρού στο ύψος της Πριήνης (με Average Speed Section Control , καταγράφει παραβίαση ταχύτητας).
- Επί Μεσογείων – Χαλανδρίου (καταγράφει παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, στοχεύει από πίσω τα οχήματα γιατί η κάμερα πρέπει να βλέπει τον σηματοδότη).
- Επί Βουλιαγμένης – Τήνου (καταγράφει παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, στοχεύει από πίσω τα οχήματα γιατί η κάμερα πρέπει να βλέπει τον σηματοδότη).
- Επί της Λεωφόρου Αμαλίας, στο φαρδύ πεζοδρόμιο έμπροσθεν του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη (καταγραφεί παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και μη χρήση κράνους, μη χρήση ζώνης, και χρήση κινητού).
