Πράσινο φως για κάμερες σε λεωφορεία και έξι δρόμους της Αθήνας – Πού θα τοποθετηθούν

Απόφαση για εγκατάσταση καμερών σε μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα αλλά και τοποθέτηση καμερών σε έξι δρόμους της πρωτεύουσας αναρτήθηκε στη Διαύγεια.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η εγκατάσταση και παραγωγική λειτουργία φορητών οπτικών αισθητήρων ελέγχου (καμερών) σε λεωφορεία της ΟΣΥ για τη βεβαίωση παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Παράλληλα, θα τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες στα οχήματα που θα φέρουν κάμερες. Οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε 10 λεωφορεία της ΟΣΥ.

Παράλληλα, εγκρίθηκαν η εγκατάσταση και η παραγωγική λειτουργία σταθερών οπτικών αισθητήρων ελέγχου (καμερών) σε οδικές αρτηρίες για τη βεβαίωση παραβάσεων του κώδικα, καθώς και η τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων, με μέριμνα και ευθύνη του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στα εξής σημεία: