Ξεκινά η επιβολή προστίμων από έξυπνες κάμερες – Σε ποια σημεία έχουν εγκατασταθεί

Σε πλήρη λειτουργία τίθενται τη Δευτέρα οι έξυπνες κάμερες που βεβαιώνουν παραβάσεις του ΚΟΚ στην Αθήνα, μετά την πιλοτική φάση κατά την οποία καταγράφηκαν δεκάδες χιλιάδες παραβάσεις.

Οι κάμερες χρησιμοποιούν τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για να καταγράφουν και να βεβαιώνουν τις τροχαίες παραβάσεις χωρίς επιτόπιο έλεγχο από την Τροχαία.

Σε πρώτη φάση, η αποστολή των κλήσεων, είτε με SMS είτε με έγγραφη ειδοποίηση για όσους δεν έχουν δηλώσει κινητό τηλέφωνο, θα πραγματοποιείται μέσω πλατφόρμας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Αυτό θα ισχύσει μέχρι περίπου το Πάσχα, οπότε αναμένεται να λειτουργήσει ενιαίο σύστημα καταγραφής και διαχείρισης παρεμβάσεων, μέσω του οποίου οι οδηγοί θα μπορούν να βλέπουν ολόκληρο το βίντεο της παράβασης.

Οι έξυπνες κάμερες φωτογραφίζουν το πρόσωπο του οδηγού ώστε να μην μπορεί να επικαλεστεί τη δικαιολογία ότι άλλος βρισκόταν πίσω από το τιμόνι. Η υπόλοιπη εικόνα εμφανίζεται θολωμένη για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Πού έχουν τοποθετηθεί έξυπνες κάμερες

Οι περισσότερες από τις κάμερες που ήδη λειτουργούν ή πρόκειται να ενεργοποιηθούν σύντομα καταγράφουν μόνο τις παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη.

Τέτοιες κάμερες έχουν τοποθετηθεί ή πρόκειται σύντομα να τοποθετηθούν σε οκτώ σημεία:

Δήμος Αθηναίων – Πανεπιστημίου και Λ. Βασ. Σοφίας

Δήμος Αγίας Παρασκευής – Λ. Μεσογείων και Λ. Χαλανδρίου

Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου – Λ. Μαραθώνος και Φλέμινγκ

Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης – Λ. Ποσειδώνος και Ερμού

Δήμος Αλίμου – Λ. Ποσειδώνος και Λ. Αλίμου

Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης – Λ. Βουλιαγμένης και Τήνου

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού – Λ. Κηφισίας και Εθν. Αντιστάσεως

Στη λεωφόρο Συγγρού λειτουργεί στο μεταξύ η πρώτη κάμερα που βεβαιώνει πολλαπλές παραβάσεις:

Υπέρβαση του ανώτατου ορίου ταχύτητας

Παράνομη στάση και στάθμευση

Χρήση κινητού εν κινήσει

Μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή προστατευτικού κράνους

Παράνομη είσοδος σε λεωφορειόδρομο

Κίνηση σε Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης

Παραποίηση ή απόκρυψη πινακίδας κυκλοφορίας

Ενδεικτικά, η χρήση κινητού τηλεφώνου συνεπάγεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες, ενώ η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη τιμωρείται με πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες.

Τέλος, το υπουργείο διευκρίνισε ότι απαγορεύεται ρητά η χρήση του συστήματος και η αξιοποίηση των δεδομένων για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέρα από τη διαπίστωση παραβάσεων του ΚΟΚ.

Πάνω από 40.000 παραβάσεις σε ένα μήνα

Από τις 18 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 21 Ιανουαρίου 2026, όταν το σύστημα λειτουργούσε πιλοτικά, οι κάμερες κατέγραψαν 40.691 παραβάσεις.

Από αυτές: